APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Mord und Selbstmord bei Beziehungstat in Tirol

Oberndorf/Kirchberg - In der Nacht auf Samstag sind bei einer offensichtlichen Beziehungstat in Tirol zwei Männer ums Leben gekommen. Ein 51-Jähriger hatte nach Polizeiangaben den 63-jährigen Liebhaber seiner Ehefrau getötet, bevor er sich selbst das Leben nahm. Das Mordopfer wurde gegen Mitternacht in seiner Wohnung in Kirchberg tot aufgefunden. Die 50-jährige Frau des mutmaßlichen Täters hatte am Abend mit einem Anruf bei der Polizei die Ermittlungen in Gang gesetzt.

Russland weist 23 britische Diplomaten aus

London - Russland weist im Streit mit Großbritannien 23 britische Diplomaten aus, teilte das Außenministerium am Samstag in Moskau mit. Zudem werde das britische Kulturinstitut in Russland geschlossen. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in England. Zuvor hatte London 23 russische Diplomaten zur Ausreise aufgefordert. Bei dem Attentat war das in der früheren Sowjetunion produzierte Nervengift Nowitschok verwendet worden. London beschuldigte Präsident Wladimir Putin, Drahtzieher des Attentats zu sein.

Früherer FBI-Vizedirektor kurz vor Pensionierung gefeuert

Washington - Lange schon stand er in der Schusslinie Donald Trumps, nun bekommt er die volle Härte des US-Präsidenten und dessen Regierung zu spüren: Der frühere Vizedirektor des FBI, Andrew McCabe, ist gefeuert worden. Bis zu seiner Pensionierung wären es nur noch zwei Tage gewesen. Der Vorwurf lautet, McCabe habe einem Reporter interne Informationen verraten und später bei Befragungen darüber falsche Angaben gemacht, mehrfach auch unter Eid. McCabe widersprach diesen Vorwürfen vehement.

Laut Aktivisten 150.000 Zivilisten aus Afrin geflüchtet

Afrin/Damaskus - Aus der mehrheitlich kurdischen Stadt Afrin in Nordsyrien sind nach Angaben von Aktivisten seit Mittwochabend bereits mehr als 150.000 Zivilisten vor der Offensive der türkischen Armee geflüchtet. In der Nacht auf Samstag habe es heftige Kämpfe am Nordrand der Stadt gegeben, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit. Die türkischen Truppen und ihre syrischen Verbündeten versuchten, in die Stadt vorzudringen.

14 Flüchtlinge vor griechischer Insel ertrunken

Athen/Rom - Bei einer versuchten Überfahrt aus der Türkei auf die griechische Insel Agathonisi sind mindestens 14 Migranten ertrunken. Drei Menschen konnten nach dem Kentern eines Holzbootes einen Strand der Insel erreichen und die Behörden alarmieren, teilte die griechische Küstenwache am Samstag mit. Unter den Opfern seien auch vier Kinder. "Wir setzen die Such- und Rettungsaktion fort. Es waren 20 oder 21 Menschen an Bord", sagte ein Offizier der Küstenwache der dpa.

Schwerer Zwischenfall mit Doppelmayr-Lift in Georgien

Wolfurt/Gudauri - Ein schwerer Zwischenfall mit einem vom Vorarlberger Unternehmen Doppelmayr erbauten Skilift hat am Freitag in dem georgischen Urlaubsort Gudauri eine unbekannte Anzahl an Verletzten gefordert. Doppelmayr hatte noch am Freitag zwei Experten nach Georgien geschickt. Sie wurden bisher jedoch nicht an den Unfallort vorgelassen. Der Sessellift war am Freitag plötzlich außer Kontrolle geraten und mit hohem Tempo rückwärts gelaufen.

Flugzeug stürzte auf den Philippinen in ein Wohnhaus

Manila - Beim Absturz eines zweimotorigen Leichtflugzeugs in ein Wohnhaus auf den Philippinen sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug hatte der Zivilluftfahrtbehörde zufolge gerade vom Flugplatz der Kleinstadt Plaridel nahe der Hauptstadt Manila abgehoben, als es in der Luft zu einem Strömungsabriss kam und die Maschine abstürzte. An Bord waren vier Passagiere und ein Pilot. Das Flugzeug explodierte, als es in das Wohnhaus stürzte. Dabei starben alle Menschen an Bord und fünf Mitglieder der Familie, die das Haus bewohnte.

(Schluss) apo/hhi