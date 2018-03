APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Wladimir Putin vor vierter Amtszeit

Moskau - In Russland hat die Präsidentschaftswahl begonnen. Mehr als 107 Millionen Wahlberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es gilt als sicher, dass Amtsinhaber Wladimir Putin die Wahl gewinnt und somit bis 2024 an der Spitze Russlands bleiben kann. Ihm wird ein Stimmenanteil von etwa 70 Prozent vorhergesagt. Die sieben anderen Kandidaten gelten als chancenlos. Die ersten Prognosen werden kurz nach 19.00 Uhr erwartet.

Türkei eroberte nordsyrische Kurdenhochburg Afrin

Afrin/Damaskus - Rund zwei Monate nach Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien haben die türkischen Truppen und ihre Verbündeten am Sonntag die mehrheitlich kurdische Stadt Afrin eingenommen. Das Stadtzentrum sei "vollständig" erobert, sagte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Augenzeugen zufolge waren türkische Soldaten und ihre syrischen Verbündeten in sämtlichen Stadtteilen präsent. In den vergangenen Tagen waren nach Aktivistenangaben rund 200.000 Zivilisten aus der Stadt geflohen.

Israel zerstört Hamas-Tunnel

Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag zwei Angriffstunnel der im Gazastreifen herrschenden Hamas zerstört. Außerdem griff die Luftwaffe nach der Explosion eines Sprengsatzes am Grenzzaun Ziele in dem Palästinensergebiet an. Bei beiden Einsätzen wurde niemand verletzt. Die Armee warf Hamas vor, sie versuche, "die Lage entlang des Grenzzauns eskalieren zu lassen". Hamas warf Israel dagegen vor, es wolle "die Menschen (in Gaza) einschüchtern und terrorisieren" und so geplante Protestmärsche an der Grenze verhindern.

Giftanschlag-Mittel wird von Experten untersucht

London - Zwei Wochen nach dem Gift-Attentat auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal werden Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Großbritannien erwartet. Sie sollen ab Montag Proben des Nervengifts untersuchen, das bei dem Anschlag auf Skripal und dessen Tochter Yulia verwendet worden war. Wie das britische Außenministerium am Sonntag weiter mitteilte, lässt die OPCW die Proben in renommierten, internationalen Labors überprüfen.

Mindestens vier Tote bei Hotelbrand auf den Philippinen

Manila - In einem großen Touristenhotel in der philippinischen Hauptstadt Manila ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens vier Menschen starben, sechs weitere wurden laut einem Medienbericht verletzt. Zudem waren mindestens 19 Menschen noch in dem Gebäude eingeschlossen, wie der örtliche Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Brand bei Renovierungsarbeiten ausbrach. Wie viele Menschen genau in dem Gebäude waren, war zunächst unklar.

Ursache des Liftunfalls in Georgien weiterhin unklar

Wolfurt/Gudauri - Die Ursache des schweren Liftunfalls in Georgien von Freitag war am Sonntag weiterhin unklar. Voraussichtlich im Laufe des Nachmittags sollen die beiden Experten des Vorarlberger Seilbahnherstellers Doppelmayr an die Unfallstelle vorgelassen werden, erklärte Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann der APA. Der Vierersessellift im Ferienort Gudauri war am Freitag außer Kontrolle geraten und plötzlich mit hohem Tempo rückwärts gelaufen. Dabei waren nach unbestätigten Informationen rund ein Dutzend Personen aus den Sesseln geschleudert oder bei Sprüngen verletzt worden.

ÖBB-Triebwagen erfasste Pkw - 18-Jähriger starb in NÖ

Rosenburg - Bei einem Verkehrsunfall auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Rosenburg (Bezirk Horn) ist am Samstagnachmittag ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Ein von ihm gelenktes Auto war laut Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem Triebwagen der ÖBB kollidiert. Drei Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden verletzt. Laut Polizei hatte der 18-Jährige vor der Eisenbahnkreuzung zwar angehalten, der Pkw sei jedoch aus noch unbekannter Ursache auf den Gleisen der Kamptalbahn zu stehen gekommen.

(Schluss) ik/str