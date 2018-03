APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Rätselraten über Sondergeld für Strache und Kurz

Wien - Drei Ressorts bekommen aus dem Budget Sondermittel, die detailliert nur in internen Budgetunterlagen auftauchen, nicht aber in den offiziellen Papieren. Demnach bekommt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) 2018 und 2019 je 15,4 Mio. Euro, Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) verfügt über 7,5 Mio. pro Jahr und Verteidigungsminister Mario Kunsek (FPÖ) über je 30 Mio. Euro. Ein Sprecher wies den Vorwurf, dass es sich um "Spielgeld" handeln würde, gegenüber der APA scharf zurück.

Kurz kündigt Reform des AMS an

Wien - Die Regierung hat sich in ihrer Arbeitsmarktpolitik nicht nur eine Neugestaltung des Arbeitslosengeldes und Kürzungen des AMS-Förderbudgets, sondern auch eine Reform des Arbeitsmarktservices vorgenommen. Das AMS sei den Herausfordrungen durch die Zuwanderung nicht gewachsen, so Kurz. Wenn sich gewisse Gruppen aus religiösen Gründen weigern zu arbeiten, oder weil sie großzügige Unterstützungen vom Staat bekommen und gewaltbereit seien, "ist das alarmierend", so Kurz Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast".

Polizist erlag nach Geiselnahme in Frankreich Verletzungen

Paris - Der Polizist, der sich bei dem Anschlag auf einen Supermarkt in Südfrankreich gegen eine weibliche Geisel austauschen ließ, ist tot. Der 45-jährige Gendarm Arnaud Beltrame erlag seinen Verletzungen, teilte Innenminister Gerard Collomb mit. Beltrame wurde angeschossen und lebensgefährlich verletzt, bevor Spezialkräfte schließlich den Supermarkt im südfranzösischen Trebes stürmten. Mit dem Tod des Polizisten erhöhte sich die Zahl der Opfer bei dem islamistischen Angriff auf vier.

Erste Unternehmen verlassen Facebook nach Datenskandal

Menlo Park/Los Angeles/London - Nach dem Datenskandal um Facebook und die Firma Cambridge Analytica kehren erste Unternehmen dem weltgrößten Online-Netzwerk zumindest zeitweise den Rücken. In der Nacht auf Samstag gingen etwa die Facebook-Seiten des Elektroauto-Herstellers Tesla und der Raumfahrt-Firma SpaceX vom Netz. Bereits zuvor kündigte Mozilla, der Entwickler des Webbrowsers Firefox, an, keine Werbung mehr auf Facebook zu platzieren, bis das Netzwerk seine Datenschutz-Einstellungen verbessert.

VW-Chef Müller verteidigt sein Millionengehalt

Wolfsburg - VW-Chef Matthias Müller hat sein Millionengehalt verteidigt. Es gebe zwei Gründe für so eine hohe Vergütung, sagte der Konzernchef im "Spiegel". Das sei zum einen die Relevanz des Unternehmens für die Volkswirtschaft sowie das mit dem Chefposten verbundene Risiko. Als Chef "steht man immer mit einem Fuß im Gefängnis", sagte Müller. Wie aus dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht von Volkswagen hervorgeht, bekam Müller für das Jahr 2017 eine Vergütung von gut zehn Millionen Euro.

Schweigeminute in Gedenken an Germanwings-Absturz 2015

Haltern - Mit einer Schweigeminute zum Unglückszeitpunkt haben am Samstag in Haltern in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Bürger der 150 Toten des Germanwings-Absturzes vor genau drei Jahren gedacht. Um 10.41 Uhr hielten sie auf dem Marktplatz der Stadt inne. Anschließend suchten viele eine angrenzende Kirche auf, um an einer ökumenischen Gedenkandacht teilzunehmen. Die Germanwings-Maschine mit der Flugnummer 4U9525 war am 24. März 2015 um 10.41 Uhr an einem Berg in den südfranzösischen Alpen zerschellt. Alle 150 Insassen kamen ums Leben.

Ab Sonntag Sommerzeit - Uhren werden eine Stunde vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird dann wieder in der Nacht auf 28. Oktober zurückgewechselt. Die Sommerzeit wurde in Österreich im Jahr 1980 eingeführt. Sie hat ihren Ursprung in der Ölkrise von 1973 und sollte helfen, Energie zu sparen.

(Schluss) pat/vef