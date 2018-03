APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Internationale Besorgnis nach Unruhen im Gazastreifen

New York/Gaza - Die Unruhen in Gaza schüren international Sorgen vor einer neuen Eskalation der Gewalt im Heiligen Land. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte "unabhängige und transparente Ermittlungen" zu den Vorfällen vom Freitag. Laut palästinensischem Gesundheitsministerium wurden am Freitag mindestens 15 Palästinenser während des "Marschs der Rückkehr" erschossen oder durch Panzergranaten getötet.

Giftaffäre: Diplomaten bereiten Ausreise vor

St. Petersburg - Im Streit zwischen den westlichen Ländern und Russland wegen der Giftattacke auf den Ex-Agenten Sergej Skripal haben Diplomaten auf beiden Seiten am Samstag ihre Ausreise vorbereitet. Russland hatte am Freitag die Ausweisung von etwa 150 seiner Diplomaten aus mehr als 20 Ländern damit beantwortet, dass es die genau gleiche Zahl ausländischer Diplomaten des Landes verwies. London macht Moskau für die Giftattacke auf Skripal und dessen Tochter in Großbritannien Anfang März verantwortlich. Russland weist jede Schuld zurück.

Puigdemont wird "nicht aufgeben"

Neumünster - Der in Deutschland inhaftierte katalanische Ex-Regionalchef Carles Puigdemont hat sich am Samstag erstmals seit seiner Festnahme persönlich zu Wort gemeldet. "Damit das für alle klar ist: Ich werde nicht aufgeben, ich werde nicht verzichten, ich werde nicht vor den unrechtmäßigen Handlungen derjenigen zurückweichen, die an den Urnen verloren haben", twitterte der 55-Jährige aus der Haftanstalt. Puigdemont war am vergangenen Sonntag auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Die Justiz prüft, ob er nach Spanien ausgeliefert werden soll.

Trump friert 200 Mio. Dollar Syrien-Hilfe ein

Damaskus/Washington - US-Präsident Donald Trump friert einem Medienbericht zufolge mehr als 200 Millionen Dollar eines Hilfsfonds für den Wiederaufbau in Syrien ein. Er habe sich dazu entschlossen, nachdem er einen Bericht gelesen habe, wonach unlängst zusätzlich 200 Millionen Dollar an Hilfe genehmigt worden seien, schrieb das "Wall Street Journal". Die Entscheidung Trumps stehe in Einklang mit seiner Erklärung, dass die USA aus Syrien abziehen würden, heißt es in dem Bericht.

Schönborn ortet Reformpotenzial: Frauenrolle ist "Kernfrage"

Wien - Kardinal Christoph Schönborn sieht in der katholischen Kirche "notwendiges Veränderungspotenzial". "Eine der Kernfragen ist die Rolle der Frauen in der Kirche", sagte er im Oster-Interview mit mehreren Tageszeitungen. Die Weihe von Frauen zu Priesterinnen solle von einem Konzil geklärt werden. Die Priesterweihe verheirateter Männer werde wohl bei der Amazonas-Synode 2019 Thema sein.

Schützenhöfer kritisiert Abschaffung des Pflegeregresses

Wien/Graz - Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sieht in der Abschaffung des Pflegeregresses einen Fehler: "Das hätte ich nicht gemacht", sagte er im Interview mit der "Kleinen Zeitung". Zur Finanzierung des Systems fordert er eine Pflegeversicherung. Den Start der neuen Bundesregierung sieht Schützenhöfer "geglückt". Die "Debatte um das Bundesamt für Verfassungsschutz und um das Rauchverbot" habe er allerdings "nicht herbeigesehnt", so Schützenhöfer.

Mann rettete sich durch Sprung auf Gleise vor Bewaffnetem

Wien - Ein 24-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Karsamstag durch einen Sprung auf die Gleise der U3 in Wien-Simmering vor einem mit einem Messer Bewaffneten gerettet. Laut Polizei kam kurz vor Mitternacht ein Mann schreiend in die Station Gasometer, wo sich ihm der jüngere Kontrahent in den Weg stellte. Im Zuge des Streits hielt der 46-Jährige seinem Widersacher ein Messer unter die Nase. Der 24-Jährige sprang auf die Gleise und brachte sich in Sicherheit. Bevor ein Zug in die Station fuhr, kletterte er wieder auf den Bahnsteig. Der Aggressor wurde später festgenommen.

Neun Verletzte bei Gebäudeeinsturz nahe Mailand

Mailand - Beim Einsturz eines zweistöckigen Wohngebäudes in Rescaldina bei Mailand sind am Samstag neun Personen verletzt worden. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr, berichteten italienische Medien. Eine Untersuchung zu Ursache des Unglücks wurde eingeleitet. 27 Personen wurden durch den Einsturz obdachlos. Vier Personen wurden von Feuerwehrleuten aus den Trümmern geholt. Die anderen konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

(Schluss) hhi/vef