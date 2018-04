APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Papst Franziskus sprach Segen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt - Vor Zehntausenden Gläubigen und Touristen hat am Sonntag Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. Auf dem Platz hatte sich schon seit dem frühen Morgen bei strahlendem Wetter eine riesige Menschenmenge versammelt. Anti-Terror-Einheiten und Spezialkräfte der Polizei überwachten das Gelände rund um den Vatikan. Beim Segen benannte das Kirchenoberhaupt die vielen Krisenherde rund um den Globus. Frieden erbat der Papst vor allem für Syrien.

Israels Verteidigungsminister lehnt Gaza-Untersuchung ab

Jerusalem - Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung der tödlichen Schüsse auf Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen zurückgewiesen. "Die israelischen Soldaten haben getan, was nötig war", sagte Lieberman am Sonntag im Armee-Hörfunk. Alle von ihnen verdienten eine Auszeichnung. Bei Protesten an der Grenze hatten israelische Soldaten am Freitag 15 Palästinenser erschossen. Die UNO, EU und Amnesty International forderten daraufhin eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle.

Regierung geht Ende Mai in Klausur

Wien - Die ÖVP-FPÖ-Koalition wird Ende Mai eine zweitägige Regierungsklausur abhalten, bestätigte das Kanzleramt am Sonntag. Nach einem geeigneten Ort außerhalb Wiens wird noch gesucht. Inhaltlich will sich die Regierung bei ihrer zweiten Klausur auf den EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018 und auf die Schwerpunkte der Regierungsarbeit im Sommer und Herbst abstimmen. In den kommenden Monaten will sich die Regierung u.a. der Mindestsicherung, der Sozialversicherungsreform und Verschärfungen im Asylbereich widmen.

Strache für Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen

Wien - FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt auch als Vizekanzler für ein bundesweites Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen ein. Dies wäre eine Maßnahme, damit "die Mädchen in ihrer Entwicklung bis zum zehnten Lebensjahr geschützt sind und sich frei entwickeln und integrieren können", sagte Strache in der "Kronen Zeitung". Neben Deutsch vor der Schule sei ein Kopftuchverbot in den Kindergärten und in Volksschulen "der zweite notwendige Schritt, die Integration sicherzustellen", meinte Strache.

Zivilisten können offenbar Rebellengebiet Duma verlassen

Damaskus - Im letzten Rebellengebiet der umkämpften syrischen Region Ost-Ghouta ist Aktivisten zufolge ein Abkommen über den Abzug von Zivilisten erzielt worden. Die islamistische Miliz Jaish al-Islam und russische Unterhändler einigten sich, dass rund 1300 Menschen die Stadt Duma verlassen können, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag erklärte. Auch die letzte Rebellengruppe stimmte Aktivisten zufolge einem Abzug zu. Damit wird die Regierung erstmals seit 2012 wieder die gesamte Region nahe der Hauptstadt Damaskus kontrollieren.

Russische Diplomaten verließen USA

Washington/Moskau - Eine erste Gruppe der von den USA ausgewiesenen russischen Diplomaten ist am Sonntag nach Moskau zurückgekehrt. Die 46 Diplomaten und ihre Angehörigen landeten auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo, wie die russische Agentur Tass berichtete. Eine zweite Maschine mit Ausgewiesenen wird im Laufe des Tages erwartet. Insgesamt sollen am Wochenende 171 Menschen die USA in zwei russischen Regierungsflugzeugen verlassen.

Drei Tote bei Lawinenabgang im Oberwallis

Sitten - Bei einem Lawinenunglück am Samstag in der Schweiz sind drei Menschen getötet worden. Wie die Polizei im Kanton Wallis am Sonntag mitteilte, handelt es sich vermutlich um Spanier. Zwei Mitglieder der Gruppe seien am Samstagabend lebend geborgen worden, sie wurden leicht verletzt. Das Unglück hatte sich auf einer Höhe von 2.450 Metern bei Fiesch im Oberwallis ereignet.

Frühling ante portas

Wien - Der Frühling steht ante portas. Geht es nach der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), werden vom Ostersonntag an die kommenden Tage wärmer und schöner. Vor allem Dienstag und Mittwoch ist mit Temperaturen über 20 Grad zu rechnen. Bereits am Ostermontag ist es nach dem Abklingen von Schauern in der ersten Tageshälfte relativ sonnig.

