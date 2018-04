APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

China setzte angedrohte Strafzölle gegen USA um

Peking - Als Reaktion auf von US-Präsident Donald Trump verhängte Strafzölle hat China eigene Strafen gegen die USA umgesetzt. Insgesamt wurden 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent belegt, wie das chinesische Finanzministerium mitteilte. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete, sind Importgüter im Wert von drei Milliarden Dollar (2,4 Mrd. Euro) betroffen - unter anderem Wein, Schweinefleisch und Früchte, die aus den USA nach China eingeführt werden.

Rebellengruppe in Duma bestreitet Einigung mit Syrien

Damaskus - Die Rebellengruppe Jaish al Islam bestreitet eine Einigung mit der syrischen Führung über den Abzug aus ihrer letzten Bastion im Gebiet Ost-Ghouta. "Jaish al Islam hat beschlossen, standhaft zu bleiben", sagte ein Vertreter der islamistischen Rebellengruppe am Sonntag. "Die Idee eines Abzuges liegt nicht auf dem Tisch." Laut syrischem Staatsfernsehen hat der Abzug allerdings bereits begonnen.

Russland übt Kritik an Großbritannien in Giftaffäre

London - Im Fall des vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal wirft Russland in zwei ungewöhnlichen Tweets Großbritannien eine Missachtung der diplomatischen Konventionen vor. Die russische Botschaft in London kritisierte so im Kurznachrichtendienst Twitter erneut, dass London keine Beweise für seine Anschuldigungen vorlege und keinen Zugang zu den Opfern gewähre. Ein Tweet zeigt etwa einen goldenen Schlüssel mit einem Satz, der im Deutschen der Goldenen Regel entspricht: "Was du nicht willst, das man dir tu', das füg' auch keinem andern zu."

Gouverneur nach Brandkatastrophe in Sibirien zurückgetreten

Moskau - Der Gouverneur der russischen Region Kemerowo ist eine Woche nach der Brandkatastrophe in einem Einkaufszentrum zurückgetreten. Das Unglück sei eine "solch schwere Bürde", dass er sein Amt nicht länger ausüben könne, erklärte der seit 21 Jahren amtierende Gouverneur Aman Tulejew am Sonntag. Bei dem Brand in der Stadt Kemerewo waren am vorangegangenen Sonntag 64 Menschen ums Leben gekommen, 41 von ihnen waren Kinder.

Zahl der bei Protesten getöteten Palästinenser stieg auf 18

Jerusalem/Gaza - Die Zahl der am Freitag bei Massenprotesten an der Grenze des Gazastreifens getöteten Palästinenser ist auf 18 gestiegen. Ein 29-Jähriger sei seinen Schussverletzungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Montag mit. Die Palästinenser waren beim "Marsch der Rückkehr" von israelischen Soldaten erschossen worden. In palästinensischen Krankenhäusern waren nach den Protesten bereits 15 Leichen identifiziert worden. In Israel befänden sich die Leichen von zwei militanten Palästinensern, hatte Israel am Sonntag mitgeteilt.

Salzburger Bergretter in Italien beim Basejumping getötet

Filzmoos - Ein Bergretter der Ortsstelle Filzmoos (Bezirk St. Johann im Pongau) ist am Ostersonntag im Trentino beim Basejumping tödlich verunglückt. Nach dem Absprung vom 1.600 Meter hohen Monte Brento öffnete sich bei dem 50-Jährigen der Fallschirm nicht, bestätigte die Bergrettung Filzmoos am Montag einen Bericht im ORF Radio Salzburg. Der Salzburger stürzte offenbar im freien Fall in einen Hochwald über dem Sarcatal. Die italienische Polizei vermutet laut ORF als Unglücksursache ein technisches Versagen des Schirms.

Älteste Österreicherin in Bruck a.d. Leitha gestorben

Bruck a.d. Leitha - Die mit 111 Jahren älteste Österreicherin ist am Ostersonntag in einem Seniorenheim in Bruck an der Leitha gestorben. Die frühere Landwirtin aus Hof am Leithagebirge hatte Medienberichten zufolge erst vor wenigen Tagen - am 17. März - Geburtstag gefeiert. Sie sei bis zuletzt aktiv gewesen und habe mit ihrer Enkelin noch Spaziergänge im Garten der Pflegeeinrichtung gemacht.

Affe soll Baby in Indien verschleppt haben - Kind starb

Bhubaneswar - In Indien soll ein Affe ein Baby verschleppt haben - mit tödlichen Folgen. Die Leiche des 15 Tage alten Buben wurde am Sonntag in einem Brunnen im ostindischen Dorf Talabasta entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Der Affe hatte sich das Kind den Angaben zufolge am Samstag geschnappt, als es neben seiner Mutter schlief, und war mit ihm davon gelaufen. So hat es die Mutter geschildert, und die Behörden werteten dies als glaubhaft.

