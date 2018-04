APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Puigdemont fordert spanische Regierung zum Dialog auf

Barcelona/Madrid - Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat die spanische Regierung zu einem politischen Dialog aufgerufen. Zugleich forderte er die Zentralregierung am Samstag in Berlin zu "Respekt für die Demokratie" auf. Nötig und dem Gesetz entsprechend sei die Bildung einer Regionalregierung Kataloniens. Nach knapp zwei Wochen in der Justizvollzugsanstalt Neumünster war der frühere katalanische Regionalpräsident am Freitag unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Puigdemont war am 25. März in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Grundlage war ein Europäischer Haftbefehl Spaniens.

Kopftuch: Edtstadler will über weitere Schritte nachdenken

Wien - In der Regierung herrschen weiter unterschiedliche Ansätze beim Kopftuchverbot in Schulen vor. Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), meinte am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" zu einer möglichen Ausweitung auf Mädchen bis 14 Jahren, man könne und sollte über weitere Schritte nachdenken. Für Justizminister Josef Moser (ÖVP) ist dies derzeit "kein Thema". Edtstadler bezeichnete das geplante Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen als ersten Schritt.

Peter Westenthaler erhielt Aufforderung zum Strafantritt

Wien - Peter Westenthaler hat vom Wiener Landesgericht für Strafsachen die Aufforderung zum Strafantritt erhalten. Sein Verteidiger Thomas Kralik bestätigte am Samstag Medienberichte. Der ehemalige FPÖ-Generalsektretär und spätere BZÖ-Obmann muss demnach binnen eines Monats in der Justizvollzugsanstalt Wien-Simmering "einrücken". Das OLG Wien hatte Mitte März entschieden, dass Westenthaler zumindest vier Monate im Gefängnis absitzen muss, ehe er um den elektronisch überwachten Hausarrest ansuchen kann.

Van der Bellen mit Ministern auf Staatsbesuch in China

Peking - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am frühen Samstagvormittag (Ortszeit) in Begleitung von vier Mitgliedern der schwarz-blauen Bundesregierung zu einem groß angelegten Staatsbesuch in Peking eingetroffen. Im Mittelpunkt der bis Donnerstag dauernden Visite stehen Wirtschaftsthemen. Am Sonntag will Van der Bellen beim Treffen mit Chinas Staatsspitze auch Menschenrechtsfragen ansprechen.

Fall Skripal: Verwandte bekommt kein Visum für Großbritannien

Moskau/London - Großbritannien hat der Cousine der vergifteten Julia Skripal die Einreise verweigert. Der Antrag von Viktoria Skripal auf ein Besuchervisum sei abgelehnt worden, bestätigte das Innenministerium in London. Einen konkreten Grund für die Ablehnung nannte das Ministerium nicht. Julia und ihrem Vater, dem ehemaligen russische Doppelagenten Sergej Skripal, geht es einen Monat nach dem Anschlag laut Ärzten deutlich besser. London macht Moskau für das Attentat verantwortlich.

Macron-Partei befragt Franzosen zu EU-Themen

Paris - In Vorbereitung auf die Europawahl 2019 hat die französische Regierungspartei von Präsident Macron mit einer groß angelegten Bürgerbefragung zu EU-Themen begonnen. Mehrere Schlüsselfiguren der Partei nahmen am Samstag an Auftaktveranstaltungen dieses "Großen Marschs für Europa" teil. Die Ergebnisse der Befragung sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden und in das Parteiprogramm zur Neuausrichtung Europas einfließen.

Opa ließ Sechsjährigen Traktor fahren - Bruder überrollt

Fehring - Ein sechs Jahre alter Bub ist am Freitag in Fehring im Bezirk Südoststeiermark von einem Traktor überrollt worden. Sein Zwillingsbruder hatte laut Polizei das Fahrzeug gelenkt. Der Großvater saß am Beifahrersitz und half dem Kleinen. Als der Sechsjährige kurz vom Gaspedal ging, bremste das Gefährt abrupt ab. Dadurch fiel sein Bruder aus der Schaufel. Gleichzeitig trat der Bub am Steuer wieder aufs Gas, der Traktor beschleunigte abrupt und der am Boden liegende Zwilling wurde vom rechten Vorderrad überfahren. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

