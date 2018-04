APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Van der Bellen von Chinas Staatschef Xi empfangen

Peking/Wien - Es war ein Empfang mit allen militärischen Ehren und einer jubelnden Kinderschar: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und fünf Vertreter der schwarz-blauen Bundesregierung sind am Sonntag in Peking mit der Staatsspitze Chinas zusammengetroffen. "Sie haben den Frühlingswind gebracht", sagte Präsident Xi Jinping zur Begrüßung. Der Bundespräsident wurde von Bundeskanzler Kurz und mehreren Ministern begleitet. Österreich sei ein wichtiger Partner, China bereit, die Freundschaft zu vertiefen, sagte Xi.

Parteigeschichte: Strache will externe Historiker einladen

Wien - FPÖ-Obmann Strache hat betont, "selbstverständlich" auch parteiferne Historiker - auch jene des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands - in die Aufarbeitung der eigenen Parteigeschichte miteinzubeziehen. Ein Zwischenbericht werde im Herbst vorgelegt, Ende des Jahres dann der Endbericht, sagte der Vizekanzler am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Strache lobte erwartungsgemäß die Arbeit seiner Partei in der Regierung, deren Erfolg sich auch bei den jüngsten Landtagswahlen widergespiegelt habe.

Einige Opfer nach Amokfahrt in Münster in Lebensgefahr

Münster - Nach der Amokfahrt in Münster mit drei Toten befinden sich einige der mehr als 20 verletzten Opfer weiter in Lebensgefahr. Die Ermittler suchen unterdessen weiter nach dem Motiv und Hintergründen für das Verbrechen. Es gebe keine Hinweise, dass noch weitere Verdächtige an dem Verbrechen beteiligt waren. Man gehe von einem Einzeltäter aus, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die weiträumige Absperrung in der Innenstadt ist unterdessen am Sonntagvormittag wieder entfernt worden.

Staatsmedien: Syrische Regierung will mit Rebellen verhandeln

Beirut - Die syrische Regierung will staatlichen Medien zufolge in Kürze Verhandlungen mit der islamistischen Rebellengruppe Jaish al-Islam in der umkämpften Region Ost-Ghouta aufnehmen. Die Extremisten hätten um die Gespräche gebeten, zitierte das Staatsfernsehen einen Regierungsvertreter. Von den Aufständischen, die mit der Stadt Duma die letzte Rebellenbastion in dem Gebiet im Umland der Hauptstadt Damaskus kontrollieren, lag zunächst keine Stellungnahme vor. Sie hatten kurz zuvor den Regierungstruppen den Einsatz von Giftgas vorgeworfen. Die Regierung wies dies zurück.

Ungarn wählen neues Parlament

Budapest - Ungarn wählt am Sonntag sein neues Parlament. Rund acht Millionen Bürger sind aufgerufen, die 199 Abgeordneten der Volksvertretung zu wählen. 106 Mandate werden über Einzelwahlkreise bestimmt, der Rest über Parteilisten. Aussagekräftige Auszählungsergebnisse sind für den späten Sonntagabend zu erwarten. Premier Orban bekräftigte zum Auftakt der Parlamentswahl seinen harten Kurs in der Zuwanderungspolitik. Jüngsten Umfragen zufolge kann Orbans Fidesz-Partei mit einer deutlichen Mehrheit rechnen.

Wienerin unter Verdacht: In Spital Leben des Mannes beendet

Wien - Eine 69-jährige Frau hat laut Polizei am vergangenen Donnerstag in einem Wiener Krankenhaus das Leben ihres im Sterben liegenden Mannes beendet. Der 68-Jährige war am 1. April auf die Intensivstation des Spitals gekommen, wo sich sein Zustand verschlechterte. Er musste künstlich beatmet werden. Die Ehefrau soll bei ihrem Abschiedsbesuch die Beatmungsschläuche gezogen haben. Danach verließ sie das Spital. Sie wurde noch am selben Abend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes.

15 Tote bei Busunglück von Eishockey-Team in Kanada

Ottawa - Der tödliche Busunfall eines Junioren-Eishockeyteams hat in Kanada Trauer und Entsetzen ausgelöst. Bei dem Unglück in der Provinz Saskatchewan sind 15 Menschen ums Leben gekommen. Wie viele Spieler oder Betreuer der Eishockeymannschaft Humboldt Broncos unter den Opfern waren, war zunächst unklar. Das Eishockeyteam war am Freitagnachmittag auf dem Weg zu einem Spiel, als der Teambus auf einem Highway mit einem Lastwagen kollidierte.

