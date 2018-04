APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Russland für Expertenuntersuchung zu Chemiewaffen-Vorwürfen

Moskau/Den Haag - Die russische Regierung will den Verdacht auf Giftgaseinsatz in Syrien durch eine UN-gestützte Untersuchung klären lassen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow kündigte in Moskau an, sein Land werde noch am Dienstag eine entsprechende Resolution im UNO-Sicherheitsrat einbringen. Lawrow hat wiederholt bestritten, dass die syrischen Verbündeten Russlands am Samstag in der Rebellenenklave Duma (Douma) Giftgas eingesetzt haben.

Protestveranstaltung der AUVA-Belegschaft

Wien - Die Belegschaft der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) hat am Dienstag bei einer Betriebsversammlung im Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus gegen eine drohende Schließung protestiert. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wurde vom Betriebsratschef als "Ministerin für Krankheit und Asoziales" bezeichnet. Indes warnte SPÖ-Chef Christian Kern neuerlich vor einer Zerschlagung der AUVA, die NEOS verlangten am Dienstag eine "echte" Reform anstelle von Kahlschlägen.

FPÖ und ÖVP kritisieren Islamische Glaubensgemeinschaft

Wien - FPÖ und ÖVP haben die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) und ihren Präsidenten Ibrahim Olgun im Zusammenhang mit der von der Regierung geplanten Einführung eines Kopftuchverbots für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen kritisiert. Olgun hatte zuvor erklärt, dass die IGGÖ alle rechtlichen Mittel gegen ein Verbot ausschöpfen werde. FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus zeigte sich deshalb besorgt.

Parlaments-Reden sollen ins Internet, Finanzierung offen

Wien - Das Parlament will die Reden der Abgeordneten künftig nicht nur live im Internet übertragen, sondern die Videos mit den Redebeiträgen auch nachher online zur Verfügung stellen. Im "Kurier" (Dienstag-Ausgabe) kolportierte Überlegungen für ein "Parlaments-TV" werden vom Parlament bestätigt. Über die Finanzierung gibt es aber noch keinen Konsens - die Pläne hängen damit in der Luft.

Vergiftete Tochter von Ex-Spion Skripal aus Klinik entlassen

London - Mehr als einen Monat nach dem Nervengift-Anschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal ist dessen ebenfalls vergiftete Tochter Julia aus dem Krankenhaus entlassen worden. Beide Patienten hätten sehr gut auf die Behandlung angesprochen, sagte die Ärztliche Direktorin des Krankenhauses im Salisbury, Christine Blanshard, am Dienstag. Skripals Vater erhole sich aber langsamer.

56-Jähriger bei Sturz in Schacht getötet - Kind überlebte

Villach - Ein 56-jähriger Mann und ein fünfjähriger Bub sind am Montagabend in Villach in einen rund 20 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann - ein Sozialbetreuer - bei dem Sturz, während der Bub fast unverletzt überlebte. Die Einsatzkräfte entdeckten die beiden Verunfallten rund drei Stunden nach der Vermisstenanzeige, die die Mutter des Buben gegen 19 Uhr abgegeben hatte. Der genaue Ablauf des Unglücks war vorerst unklar.

65-jährige Frau in Wien vermutlich von Sohn getötet

Wien - Ein 25-jähriger Mann dürfte Dienstagfrüh in Wien-Favoriten seine Mutter getötet haben. Er rief gegen 6.30 Uhr seinen Vater, der nicht im gleichen Haushalt wohnt, an und sagte, er "habe etwas Schlimmes getan". Die Polizei fand die Leiche der 65-Jährigen in der Wohnung in der Fernkorngasse. Wie die Frau zu Tode gekommen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch das Motiv ist völlig unklar.

Japaner gilt mit 112 Jahren jetzt als ältester Mann der Welt

Tokio - Ein 112 Jahre alter Japaner gilt jetzt als ältester Mann der Welt. Der auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido lebende Masazo Nonaka ist dort am 25. Juli 1905 geboren worden, wie die Organisation des "Guinness Buch der Rekorde" am Dienstag bekannt gab. Nonakas Vorgänger als ältester Mann der Welt war der Holocaust-Überlebende Israel Kristal, der im vergangenen Jahr im Alter von 113 Jahren starb.

