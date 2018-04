APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

West-Alliierte griffen Syrien an

Damaskus/Washington/London - Die USA, Frankreich und Großbritannien haben als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz Ziele in Syrien angegriffen. Russland, Verbündeter und Schutzmacht der syrischen Führung von Präsident Bashar al-Assad, drohte umgehend mit Konsequenzen und verlangte zudem eine Krisensitzung des UNO-Sicherheitsrates. Befürchtet wird eine weitere Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den USA und Russland.

Oscar-Preisträger Milos Forman ist tot

Los Angeles - Oscar-Preisträger Milos Forman ist tot. Formans Ehefrau Martina sagte der tschechischen Nachrichtenagentur CTK am Samstag, der Regisseur sei am Freitag im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Forman wurde bekannt mit Filmen wie "Hair", "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Amadeus". Für letztere erhielt er jeweils den Regie-Oscar.

Staatsziel Wirtschaftsstandort - Finanzministerium nun wohlwollend

Wien - Das Finanzministerium hat am Freitag - knapp vor Fristablauf - wie angekündigt eine neue Stellungnahme zur gesetzlichen Verankerung des Staatsziels Wirtschaftsstandort abgegeben. Diese ist nun wohlwollend und bewertet die Maßnahme als "wichtiger Beitrag zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit Österreichs". Wenige Stunden zuvor hatte das Ministerium seine erste - und kritische - Stellungnahme zurückgezogen, in der vor der Gefahr von Klagen durch ausländische Investoren gewarnt wurde.

Parteiausschluss für FPÖ-Politiker nach Attacke auf Polizisten

Unterpremstätten - Ein 31-jähriger steirischer FPÖ-Gemeindepolitiker, der in der Nacht auf Freitag die Polizei attackiert hatte, wird aufgrund seines Verhaltens von der Partei ausgeschlossen. Klubobmann Stefan Hermann erklärte, dass er von dem Vorfall aus den Medien erfahren habe und fügte hinzu: "So etwas hat bei uns nichts verloren." Der Ausschluss werde formal noch in der kommenden Gremien-Sitzung bestätigt.

Streiks in Frankreich gehen weiter

Paris - Der anhaltende Streik der französischen Eisenbahner behindert weiterhin große Teile des Zugverkehrs. Zwei Drittel der Hochgeschwindigkeitszüge seien auch am Samstag wieder gestrichen worden, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF mit. Von den Eurostar-Zügen nach Großbritannien sollten vier von fünf fahren, die Thalys-Verbindungen nach Belgien und Deutschland seien "fast normal".

Chinas Plattform Weibo will Homosexualität verbannen

San Francisco - Der chinesische Kurznachrichtendienst Weibo will homosexuelle Inhalte verbannen. In den am späten Freitagabend publizierten neuen Richtlinien heißt es, die Plattform werde für einen Drei-Monats-Zeitraum Comics, Spiele, Texte und Videos sehr genau auf Pornografie, "blutige Gewalt" und Homosexualität hin überwachen. Die "Säuberung" diene, um "ein heiteres und harmonisches Community-Umfeld" zu schaffen. Internetnutzer reagierten massenhaft mit dem Hashtag "#Ichbinschwul". In China ist Homosexualität seit 1997 straffrei.

Zehntausende Südafrikaner nehmen Abschied von Winnie Mandela

Soweto - In Südafrika haben am Samstag Zehntausende Menschen von der Anti-Apartheid-Ikone Winnie Mandela Abschied genommen. Hunderte Südafrikaner säumten die Straßen, als ein schwarzer Leichenwagen die sterblichen Überreste der "Mutter der Nation" von ihrem Wohnhaus zum Fußballstadion in Soweto nahe Johannesburg brachte. Bis zu der Trauerzeremonie unter Vorsitz von Staatschef Cyril Ramaphosa galt in Südafrika eine zehntägige Staatstrauer.

Knapp 230.000 Besucher bei der Langen Nacht der Forschung

Wien/Österreich-weit - 228.000 Besucher nutzten Freitagabend bei der Langen Nacht der Forschung die Möglichkeit, hinter die Kulissen wissenschaftlicher Arbeit zu blicken und mit Wissenschaftern ins Gespräch zu kommen, wie die Projektkoordination der Veranstaltung mitteilte. Tausende Wissenschafter vermittelten an 2.600 Stationen und an mehr als 260 Standorten in allen Bundesländern ihre Arbeit an Jung und Alt. Die achte Auflage stellte damit zahlenmäßig alle bisherigen, im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Veranstaltungen zur Wissenschaftsvermittlung in Österreich in den Schatten.

(Schluss) grh/vef