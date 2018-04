APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Westen legte UN-Sicherheitsrat Syrien-Resolutionsentwurf vor

Damaskus - Einen Tag nach den gemeinsamen Angriffen in Syrien haben die USA, Frankreich und Großbritannien dem UN-Sicherheitsrat in New York den Entwurf für eine neue Resolution zu dem Bürgerkriegsland vorgelegt. Der von Frankreich verfasste Entwurf schlug die Schaffung eines "unabhängigen Mechanismus" für die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs in der einstigen Rebellenhochburg Duma vor. Dadurch soll auch die Verantwortlichkeit für den Angriff geklärt werden, hieß es.

Papst zeigt sich nach Luftschlägen "zutiefst beunruhigt"

Vatikanstadt/London - Papst Franziskus hat nach den Luftschlägen der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf mehrere Ziele in Syrien an alle politischen Verantwortungsträger in der Welt appelliert, sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. "Ich bin zutiefst beunruhigt angesichts der gegenwärtigen Weltlage", sagte der Pontifex am Sonntag auf dem Petersplatz.

Vorwurf der Spitzelei gegen VW in Zulieferstreit

Wolfsburg - Der erbitterte Streit zwischen dem Autozulieferer Prevent und Volkswagen findet auch nach der Kündigung von Verträgen kein Ende. Die "Bild am Sonntag" berichtete über angebliche Spitzelei gegenüber Prevent-Mitarbeitern im Auftrag von VW. Der Konzern wies das mit Nachdruck zurück. Man habe Auskünfte im Rahmen des rechtlich Zulässigen einholen lassen. Prevent reagierte mit scharfer Kritik. In dem Konflikt geht es um die Nachwehen eines Lieferstopps 2016. Dieser hatte hohe Schäden und Risiken für die Wolfsburger zur Folge.

Buschfeuer wüten am Stadtrand von Sydney

Sydney - Heftige Brände haben in Australien mehr als 2.000 Hektar Buschlandschaft zerstört. Rund 500 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Sonntag am südwestlichen Stadtrand von Sydney im Einsatz, um die Flammen einzudämmen und die Wohngebiete zu schützen. Mehrere Hundert Menschen mussten am Samstagabend ihre Häuser verlassen. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus.

Passagierflugzeug in China nach Drohung mit Stift umgeleitet

Peking - Weil ein Fluggast ein Besatzungsmitglied mit einem Stift bedroht hat, ist eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Air China auf dem Weg nach Peking umgeleitet worden. Das Flugzeug landete am Sonntag außerplanmäßig in Zhengzhou, wie die chinesische Luftfahrtbehörde mitteilte. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit. Zum Motiv des Mannes machte die Behörde keine Angaben.

Mann nach Rauferei in Wien im Koma verstorben

Wien - Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen, die im November 2017 einen 47-Jährigen vor einem Lokal in Wien-Brigittenau so schwer verletzt haben sollen, dass dieser nach einer Notoperation im Koma lag und am 24. März verstorben ist. Seit Jänner wurde nach einer Person gefahndet, am Sonntag wurden nun die Fotos der zwei weiteren Verdächtigen mit der Bitte um Hinweise veröffentlicht.

Taviani-Bruder Vittorio im Alter von 88 Jahren gestorben

Rom - Der italienische Regisseur Vittorio Taviani ist tot. Nach langer Krankheit sei er im Alter von 88 Jahren in Rom gestorben, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Tavianis Tochter Giovanna am Sonntag. Taviani arbeitete als Filmemacher stets mit seinem jüngeren Bruder Paolo zusammen. Bis ins hohe Alter produzierten die beiden Filme. Mit "I Fratelli" (Italienisch für "Die Brüder") gewannen sie 1977 die Goldene Palme von Cannes, für das Doku-Drama "Cäsar muss sterben" bekamen 2012 auf der Berlinale den Goldenen Bären.

Störche beziehen wieder Quartiere im burgenländischen Rust

Rust - Im burgenländischen Rust haben die Störche wieder ihre Sommerquartiere bezogen. 14 Paare haben bisher die Nester über den Dächern der Stadt am Ufer des Neusiedler Sees besetzt - um vier weniger als im Vorjahr, sagte Josef Karassowitsch, Obmann des Ruster Storchenvereins. "Ein Teil brütet bereits, ein Teil ist beim Eierlegen", berichtete Karassowitsch am Sonntag im Gespräch mit der APA.

