APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Nordkorea verkündete Atom- und Raketenteststopp

Seoul/Pjöngjang - Keine Atomversuche und Tests mit Interkontinentalraketen mehr, dafür volle Konzentration auf Wirtschaftswachstum: Mit dieser Ankündigung hat Nordkorea vor den Gipfeltreffen mit Vertretern Südkoreas und der USA das Ausland überrascht. Machthaber Kim Jong-un begründete den Schritt am Samstag unter anderem mit der Vollendung des Atomprogramms - dieser "große Sieg" mache weitere Tests unnötig. Südkorea und die USA sprachen von einem wichtigen Fortschritt, jedoch weise die Erklärung Lücken auf.

Britischer Reporter: Keine Belege für Gasangriff in Douma

London - Ein Reporter der britischen Zeitung "Independent" stellt nach einer Besichtigung vor Ort und Zeugenbefragungen westliche Behauptungen infrage, wonach es in der ehemaligen islamistischen Rebellenhochburg Douma in Syrien einen Giftgasangriff gegeben habe. Der langjährige Nahost-Kenner Robert Fisk fand nach eigenen Angaben keine Belege dafür. Laut dem Bericht kamen während der Luftangriffe sogenannte Weißhelm-Leute in einen Bunker und versetzten die dort ausharrenden Zivilisten mit lauten Rufen "Gas! Gas!" in Panik und begannen mit Wasser imaginäres Gas aus ihren Augen zu waschen.

Syrische Rebellen ziehen aus weiterem Gebiet ab

Damaskus - Die syrische Regierung steht einem Medienbericht zufolge davor, die Kontrolle über ein weiteres Rebellengebiet nahe Damaskus zurückzugewinnen. Die etwa 3.200 Aufständischen und ihre Familien in Qalamoun nordöstlich der Hauptstadt hätten eingewilligt, in Oppositionsgebiete an der Grenze zur Türkei zu ziehen, berichtete das staatliche Fernsehen am Samstag.

20 Tote bei Luftangriff im Südjemen

Sanaa - Bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition sind am Freitag im Süden des Jemen 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Menschen seien mit einem Fahrzeug südlich von Tais unterwegs gewesen, als die Flugzeuge angegriffen hätten, sagte ein Anrainer. Sechs Tote hätten identifiziert werden können, die übrigen seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Ein Sprecher der Militärkoalition sagte, der Bericht werde überprüft, eine weitere Stellungnahme lehnte er ab.

Zwangspause für Hunderte Flugzeuge nach Triebwerksexplosion

Philadelphia - Nach dem tödlichen Zwischenfall an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines sollen nun Hunderte Flugzeuge mit Triebwerken des Typs CFM56-7B für Inspektionen am Boden bleiben. Eine entsprechende Anweisung gab die US-Flugaufsichtsbehörde FAA am Freitag heraus. Demnach sollen die Turbinenschaufeln baugleicher Triebwerke binnen 20 Tagen überprüft werden. Nach Schätzungen des Herstellers seien 352 Triebwerke in den USA und 681 weltweit betroffen, teilte die FAA mit.

EU und Mexiko auf dem Weg zu neuem Handelsabkommen

Brüssel/Mexiko-Stadt - Die Europäische Union und Mexiko haben erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einem neuen Freihandelsabkommen erzielt. Dies teilte die EU-Kommission nach einer Verhandlungsrunde diese Woche mit. An diesem Samstag will EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström deshalb mit dem mexikanischen Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo Villarreal zur möglichen Schlussrunde zusammenkommen.

23-Jähriger stürzte in OÖ von Balkon und starb

Ohlsdorf - Ein 23-jähriger Oberösterreicher ist am Samstag in der Früh in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) von einem Balkon im ersten Stock eines Mehrparteienhaus gestürzt. Er erlitt tödliche Verletzungen. Laut Polizei prallte der Mann aus Roitham mit dem Kopf so unglücklich auf der Straße auf, dass er trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle starb. Warum der 23-Jährige vom Balkon der Wohnung eines Freundes stürzte, war vorerst nicht bekannt.

