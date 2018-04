APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Salzburg wählt einen neuen Landtag

Salzburg - Salzburg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Landesweit stehen sieben Parteien zur Wahl, dazu kommen zwei weitere in einzelnen Bezirken. Insgesamt dürfen 390.091 Menschen über die Zusammensetzung des Landesparlaments für die kommenden fünf Jahre entscheiden. Wahlschluss ist um 16.00 Uhr, erste valide Hochrechnungen werden für ca. 17.00 Uhr erwartet. Umfragen deuten auf einen klaren Sieg der Volkspartei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer hin.

Kurz-Sprecher: Lassen türkische Wahlkampfauftritte nicht zu

Wien/Ankara - Die Bundesregierung will sich durch die jüngsten Aussagen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht beirren lassen. "Türkische Wahlkampfauftritte sind in Österreich unerwünscht und wir lassen diese daher auch nicht mehr zu", sagte ein Sprecher von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag zur APA. Erdogan hatte am Samstag nach der Ankündigung von Kurz, Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich zu verbieten, Österreich gewarnt. "Diese von Österreich ergriffenen Maßnahmen werden auf es selbst zurückfallen", so Erdogan.

Pilz setzt sich vor Schubhaftzentrum für Afghanen ein

Wien - Listengründer Peter Pilz hat sich am Sonntag für einen afghanischen Flüchtling stark gemacht, dem am Montag die Abschiebung droht. Gemeinsam mit dem Bruder des abgelehnten Asylwerbers postierte sich Pilz vor ein Wiener Schubhaft-Zentrum und zeigte sich dort besorgt, dass dem Mann bei einer Rückführung nach Afghanistan die Steinigung drohe. Grund für die entsprechende Befürchtung ist, dass der Bruder des Mannes zum Christentum konvertiert ist.

EU und Mexiko im Grundsatz über Freihandelsabkommen einig

Brüssel - Die EU und Mexiko haben sich angesichts zunehmender protektionistischer Töne von US-Präsident Donald Trump im Grundsatz auf ein neues Freihandelsabkommen geeinigt. "Die Europäische Union und Mexiko stehen für einen Handel, der offen und fair ist und auf Regeln basiert", teilten EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Mexikos Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo am Samstag mit. Praktisch der gesamte Handel werde in Zukunft zollfrei sein, erklärte die EU-Kommission. Dazu gehörten etwa Hühner aus Mexiko und umgekehrt Milchprodukte aus Europa.

Mindestens 31 Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul

Kabul - Die Zahl der Toten bei einem Selbstmordanschlag in Kabul ist auf mindestens 31 gestiegen. Weitere 54 Personen seien am Sonntag verletzt worden, als eine Bombe an einer Ausgabestelle für Personaldokumente explodiert sei, teilte das afghanische Gesundheitsministerium mit. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich über ihr Sprachrohr Amaq zu dem Anschlag. Zuvor hatte ein Taliban-Sprecher via Twitter erklärt, seine radikalislamische Gruppe stehe nicht hinter der Tat.

Nach sieben Jahren Flucht: US-"Most Wanted" in Wien gefasst

Wien/Madison (Wisconsin) - Ein Mann, der von den US-Behörden wegen schwerer Straftaten gesucht worden war, ist am Freitag in der Wiener Innenstadt festgenommen worden. Der Ex-Soldat (50) wurde von zwei Zielfahndern des Bundeskriminalamts (BK) und zwei ihrer Kollegen vom Landeskriminalamt in einem Geschäft geschnappt, bestätigte BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au US-Schlagzeilen und einen Bericht der "Krone" vom Sonntag. Der aus Madison im US-Staat Wisconsin stammende Beschuldigte war sieben Jahre lang international gesucht worden, u.a. von Interpol, wo er auf der "Most Wanted"-Liste geführt wurde.

22-Jähriger bei Wohnungsbrand in Linz ums Leben gekommen

Linz - Bei einem Wohnungsbrand im Linzer Stadtteil Untergaumberg ist am Samstagabend ein 22-Jähriger aus der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand in der stark verrauchten Wohnung mit Atemschutz. Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Brandursache war laut Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntagvormittag noch unbekannt.

Marokkaner Bounasser gewann 35. Wien-Marathon

Wien - Der Marokkaner Salaheddine Bounasser hat am Sonntag die 35. Auflage des Vienna City Marathons gewonnen und damit einen Überraschungssieg gelandet. Der 27-Jährige lief bei sommerlichen Temperaturen nach 42,195 Kilometern in inoffiziellen 2:09:29 Stunden ins Ziel vor dem Burgtheater. Weltrekordler Dennis Kimetto aus Kenia stieg bereits nach der halben Distanz aus. Auf Platz zwei landete wie 2017 der Kenianer Ishmael Bushendich, Dritter wurde dessen Landsmann Samwel Maswai. Bei den Frauen konnte die Kenianerin Nancy Kiprop ihren Vorjahressieg erfolgreich verteidigen.

