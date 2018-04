APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Südkorea: Nordkorea will Atomtestgelände im Mai schließen

Pjöngjang/Washington - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben die Schließung seines Atomtestgeländes im Mai zugesichert. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe bei seinem Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in zudem angekündigt, die Auflösung des Testgeländes von ausländischen Experten und Journalisten überprüfen zu lassen, sagte Moons Sprecher am Sonntag. Der Schritt würde zeitlich in etwa mit dem geplanten Gipfeltreffen des nordkoreanischen Machthabers Kim mit US-Präsident Donald Trump zusammenfallen.

Hofer: Sozialpartner mit neuer Rolle, aber weiter wichtig

Wien - Über die Sozialversicherungs-Reform wird in den nächsten Tagen sehr intensiv verhandelt, sagte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Ziel sei, durch eine effizientere Struktur Mittel freizumachen. Ob diese für Beitragssenkungen oder "mehr Output" verwendet werden, ließ er offen. Den Sozialpartnern gestand er auch weiterhin eine wichtige Rolle zu, aber sie könnten keine Parallelregierung sein.

Kern: Regierung führt Österreich in "falsche Richtung"

Wien - SPÖ-Parteichef Christian Kern übt im Vorfeld der 1. Mai-Feiern scharfe Kritik an ÖVP und FPÖ. "Die Bundesregierung führt Österreich in die falsche Richtung." Große Zukunftsprojekte würden nicht angegangen, stattdessen gebe es ständig Geschenke für Großunternehmen. In der Auseinandersetzung zwischen liberalen und illiberalen Demokratiemodellen kippe Österreich zunehmend auf die Seite des "Orbanismus", sagte Kern im APA-Interview.

Gudenus-Aussagen zu Soros für Van der Bellen "lächerlich"

Wien - Als "einfach lächerlich" empfindet Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Aussagen von FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus über den ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros. Es stelle sich die Frage, was denn ein "stichhaltiges Gerücht" sein soll. Dies sollte man auch Kanzler Sebastian Kurz fragen, der von zulässiger inhaltlicher Kritik sprach, sagte Van der Bellen im "profil"-Interview.

Kleinflugzeug stürzte in Innsbruck ab: Beide Flugzeuginsassen tot

Innsbruck - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Bereich des Flughafens Innsbruck sind am Sonntagvormittag die beiden Insassen ums Leben gekommen. Wie es seitens der Polizei hieß, war das Flugzeug aus der Schweiz zunächst am Flughafen Innsbruck gelandet. Nach dem Auftanken und dem darauffolgenden Start schien zunächst alles in Ordnung zu sein, dann verlor die Maschine aber rasch an Höhe und stürzte ab. Die Identität der Opfer war zunächst weiter unbekannt.

Unbekannte warfen Fahrräder auf Wiener U-Bahn-Gleise

Wien - Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Wien-Margareten zwei Leihfahrräder auf die Gleise der U-Bahn-Linie U4 geworfen. Sie wurden von einem Zug erfasst, die Garnitur musste mittels Notbremsung gestoppt werden. Die Insassen des Zugs wurden evakuiert, berichtete die Polizei am Sonntag. Verletzt wurde niemand, die U4 war über eine Stunde unterbrochen.

Stromausfall behinderte Verkehr auf Amsterdamer Flughafen

Amsterdam - Ein großer Stromausfall hat am Sonntag den Verkehr auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol stundenlang behindert. Dutzende Flüge waren gestrichen worden, teilte der Flughafen mit. Vor den Schaltern bildeten sich so lange Warteschlangen, dass der Flughafen kurzzeitig geschlossen werden musste. Die Polizei sperrte zeitweise auch die Zufahrtsstraßen zum Flughafen, und der Zugverkehr war unterbrochen.

(Schluss) mhi/ik