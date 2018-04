APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Dutzende Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Kabul - Afghanistan ist am Montag von einer Serie verheerender Selbstmordanschläge erschüttert worden. Bei einem Doppelanschlag in der Hauptstadt Kabul wurden mindestens 25 Menschen getötet, darunter sechs Journalisten. Im Süden des Landes verloren nahe einer Moschee mindestens elf Kinder durch eine Bombe ihr Leben. Dutzende Menschen wurden bei den Anschlägen verletzt.

Sajid Javid wird neuer britischer Innenminister

London - Der Politiker Sajid Javid wird neuer Innenminister Großbritanniens. Das teilte die Regierung in London am Montag mit. Javid tritt die Nachfolge von Amber Rudd an, die nach einem Skandal um den Umgang mit Einwanderern aus Karibikstaaten am Sonntag zurückgetreten war. Javid war bisher als Minister für Kommunen zuständig.

Rote Gewerkschafter kritisieren Regierung

Wien - Den "Tag der Arbeit" nehmen die roten Gewerkschafter zum Anlass für Kritik an der Regierung. Aus Sicht von FSG-Chef Wolfgang Katzian droht das Gesundheits- und Sozialsystem an die Wand gefahren zu werden. Mit einer Auflösung der AUVA gingen Leistungseinschränkungen einher. AK-Präsidentin Renate Anderl warnte konkret vor dem 12-Stunden-Tag und der Abschaffung der Notstandshilfe.

FPÖ bedauert Nicht-Einladung bei Mauthausen-Gedenken

Wien/Mauthausen - Die FPÖ bedauert, dass ihre Politiker beim Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers im Jahr 1945 am kommenden Sonntag in Mauthausen unerwünscht sind. Generalsekretär Harald Vilimsky tritt für eine "weltoffene Bewusstseins- und Gedenkkultur" ein. Ein "Gedenken ohne Parteipolitik wäre angebracht", forderte er am Montag. Der Vorsitzende des Mitveranstalters Mauthausen-Komitee, Willi Mernyi, hatte zuvor festgestellt, ein Auftritt von blauen Politikern wäre eine "erneute Demütigung" der KZ-Überlebenden.

Hohe Ausfallsquote bei Aufnahmetests für Justizwache

Wien - Der Justizwache fehlt Personal. Das liegt unter anderem daran, dass die Ausfallsquote im Aufnahmeverfahren hoch ist, wie die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Justizminister Josef Moser zeigt. Gerade einmal rund 200 von 1.600 Interessieren haben seit 2015 die Anforderungen erfüllt. Die meisten scheitern in den Bereichen Rechtschreibung, Rechnen oder Allgemeinwissen. Laut Justizministerium hat sich die Aufnahmequote mittlerweile auf 22 Prozent verbessert.

Schüler bekommen vorerst keine Gratis-Laptops

Wien - Österreichs Schüler erhalten nun doch keine Gratis-Laptops oder -Tablets. Eine Ausstattung "mit Endgeräten ist im aktuellen Regierungsprogramm nicht vorgesehen. Unterschiedliche Konzepte werden geprüft", heißt es nun in der Beantwortung einer Anfrage der NEOS durch das Bildungsministerium. Die NEOS interpretieren das als Absage des Vorhabens von Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ).

Leiche im Neusiedler See - Täter offenbar dank Hund gefunden

Rust - Im Fall der getöteten Frau, deren Torso vor mehr als zwei Wochen im Neusiedler See bei Rust entdeckt worden ist, dürften die Ermittler offenbar dank eines Suchhundes auf den mutmaßlichen Täter gekommen sein. Laut der Tageszeitung "Heute" soll ein Hund bei jener Seehütte angeschlagen haben, deren Besitzer die Tat gestanden haben soll. Die Staatsanwaltschaft (StA) hielt sich dazu bedeckt.

Ein Viertel der Zuckerrübenflächen von Rüsselkäfern befallen

Wien - Die Hagelversicherung meldet Fraßschäden an Zuckerrüben. Grund ist ein Befall des Rüsselkäfers. "Rund ein Viertel der Anbaufläche ist mittlerweile von diesem Schädling betroffen bzw. teilweise zur Gänze zerstört", teilte die Versicherung am Montag mit. Rübenbauern und Insektizidhersteller machen dafür ein Verbot bestimmter Neonicotinoide zumindest mitverantwortlich.

