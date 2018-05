APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

ATIB - Neue Vorwürfe gegen Kindergarten in Wien

Wien - Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "profil" gibt es gegen einen Kindergarten, der in einem Gebäude des Moscheedachverbands ATIB in Wien-Favoriten untergebracht ist, neue Vorwürfe. Der Kindergarten "Marienkäfer" habe demnach im Vorjahr sein pädagogisches Konzept auf Verlangen der MA 11 ändern müssen. Im Kindergartenkonzept wurde laut "profil" die Betonung auf Türkentum und Religion gelegt. Träger des Kindergartens ist nicht ATIB selbst, sondern das "Bildungs- und Forschungsinstitut Nokta".

CETA-Ratifizierung kommt rasch - SPÖ kritisiert Regierung

Wien - Die SPÖ wirft der Regierung ein "Durchpeitschen" der geplanten Ratifizierung des EU-Kanada-Freihandelsabkommens CETA vor. Die Sozialdemokraten vermuten, dass ÖVP und FPÖ die Ratifizierung noch vor dem Sommer im Parlament erledigen wollen. Denn laut APA-Informationen hat es in den vergangenen Tagen eine regierungsinterne Abstimmung für den Ministerratstext gegeben. Die verschiedenen Ministerien wurden demnach vom Außenministerium gebeten, Stellungnahmen zu ihren Themen abzugeben.

Gedenktag - Scharfe ÖVP-Kritik an Köhlmeier

Wien - Die ÖVP hat am Samstag scharfe Kritik an Teilen der Rede von Schriftsteller Michael Köhlmeier geübt, die dieser am Vortag bei der NS-Gedenkveranstaltung des Parlaments gehalten hatte. Konkret warf ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer dem Schriftsteller vor, einen Vergleich der Schließung der Balkanroute mit der Judenverfolgung gezogen zu haben. Eine "Gleichstellung der Politik gegen illegale Migration mit der Ermordung von sechs Millionen Juden" sei "völlig inakzeptabel".

Grüne üben sich in Linz in Selbstmotivation

Linz/Wien - Mit gruppendynamischen Aufwärmübungen sind die Grünen am Samstag in Linz in ihren Neubeginn-Kongress gestartet. Bevor es mit inhaltlichen Arbeitsgruppen losging, betätigte sich Bundessprecher Werner Kogler als Motivator. Die grüne Vision sei "total lebendig, weil sie gebraucht wird", sagte er vor rund 500 Teilnehmern: "Lasst uns alle heute hier den Neustart der Grünen beginnen."

Trump steht hinter US-Waffenlobby

Dallas (Texas) - Trotz Protesten in den USA seit dem Schulmassaker von Parkland im Februar hat US-Präsident Donald Trump der Waffenlobby seine Unterstützung zugesichert. "Eure Rechte aus dem zweiten Verfassungszusatz stehen unter Beschuss, aber sie werden niemals unter Beschuss stehen, solange ich Euer Präsident bin", so Trump am Freitag (Ortszeit) auf der Jahresversammlung der NRA (National Rifle Association). Trump verwies auch auf die Anschlagsserie von Paris im November 2015. Die Zahl der Opfer von Paris wäre nicht so hoch gewesen, wenn jemand zurückgeschossen hätte, meinte er.

Nawalny organisiert Anti-Putin-Demos in vielen Städten

Moskau - Zwei Tage vor der Vereidigung von Präsident Wladimir Putin zu seiner neuen Amtszeit haben in vielen russischen Städten Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny demonstriert. Der Protest unter dem Motto: "Kein Zar für uns!" richteten sich gegen Putins lange Herrschaft, aber auch gegen Korruption und Internetzensur in Russland. Nach Angaben der Organisatoren wurden in mehreren sibirischen Städten Demonstranten festgenommen, so in Barnaul und Krasnojarsk.

Nach Vulkan-Ausbruch schwere Beben-Serie auf Hawaii

Honolulu (Hawaii) - Nach dem Ausbruch des Vulkans Kilauea hat eine Beben-Serie Hawaii erschüttert. Bei den schwersten Erdstößen wurde eine gefährliche Stärke von 6,9 gemessen, wie die US-Bebenwarte USGS am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Schäden wurden nicht gemeldet. Allerdings tat sich rund 20 Kilometer vom Vulkan entfernt eine neue Erdspalte auf, aus der Lava und Rauch quollen. Es ist der vierte derartige Riss im Boden seit Ausbruch des Vulkans am Donnerstag. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

47 Jugendliche nach Brand in Ebensee aus Turnhalle evakuiert

Ebensee - 47 Jugendliche sind in der Nacht auf Samstag aus einer Turnhalle in Ebensee evakuiert worden. Vor der Schule geriet ein Altpapiercontainer in Brand. "Das Schulgebäude war stark verraucht", sagte Feuerwehrkommandant Christoph Pilz von der FF Ebensee zur APA. Die polnische Reisegruppe ist zur Gedenkveranstaltung im KZ Ebensee angereist und übernachtete in der Neuen Mittelschule. Vier Feuerwehren waren mit rund 90 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Brand sei rasch gelöscht worden.

