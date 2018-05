APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Spitzen der Republik gedachten der NS-Opfer

Mauthausen - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) haben am Sonntag mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus in Wien der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Neben Mitgliedern der Regierung nahmen Zeitzeugen, Vertreter von Glaubensgemeinschaften, Bundesheer und Exekutive an der Feier teil. In der Gedenkstätte Mauthausen wird unterdessen der Befreiung des Konzentrationslagers und seiner 49 Außenlager zu Kriegsende gedacht.

Häupl findet Köhlmeier-Rede "zu 99 Prozent positiv"

Wien - Der scheidende Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) sieht die am Freitag von Michael Köhlmeier beim Gedenkakt des Parlaments gehaltene Rede "zu 99 Prozent positiv". "Die einzige Anmerkung, die ich hätte: Mit Schoah-Vergleichen soll man immer vorsichtig sein", sagte er am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Die Politik müsse es aushalten, beim Wort genommen zu werden, sagte unterdessen Gerhard Ruiss, der Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren.

Macron will militärisch enger mit USA arbeiten

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron will in bestimmten Politikfeldern die Zusammenarbeit mit den USA ausbauen. Im transatlantischen Verhältnis sei es notwendig, die gemeinsame Strategie mit Donald Trump auf das Politisch-Militärische und den Kampf gegen den Terrorismus zu konzentrieren, sagte Macron in einem Interview mit dem "Journal du Dimanche". Wenn er mit dem US-Präsidenten spreche, wisse er allerdings, dass dessen Außenpolitik stets von innenpolitischen Zielen bestimmt sei.

Rouhani sieht EU-Reaktion wichtiger als Trumps Entscheidung

Teheran/Washington - Der Iran hat Hoffnungen auf ein Festhalten der USA am Atomdeal offenbar schon aufgegeben. US-Präsident Donald "Trump wird den Deal entweder ablehnen oder - wenn nicht - weiterhin sabotieren", sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani am Sonntag in der Stadt Sabzevar. Daher sei es für den Iran wichtiger, "ob die Europäer sich von seinem Weg distanzieren oder nicht". Rouhani warnte Trump zugleich vor einem Rückzug aus dem Atomabkommen.

Netanyahu: Konfrontation mit Iran "jetzt besser als später"

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat den Iran wegen dessen Militärpräsenz in Syrien erneut scharf kritisiert. "Wir wollen keine Konfrontation (mit Teheran), aber wenn es eine geben muss, ist jetzt besser als später", sagte der 68-Jährige am Sonntag zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung. Man sei "entschlossen", die "iranische Aggression" gegen Israel zu stoppen. "Wir wollen keine Eskalation, aber wir sind auf jedes Szenario vorbereitet."

Libanesen wählen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Beirut - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat im Libanon die erste Parlamentswahl seit neun Jahren begonnen. Die Abstimmung ist beeinflusst vom Krieg im Nachbarland Syrien und dem überregional bedeutsamen Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Bei der Abstimmung setzen insbesondere unabhängige Kräfte auf einen Einzug ins Parlament. Beobachter erwarten, dass die Wahl in dem von religiösen Konflikten zerrissenen Land zu keinen großen politischen Veränderungen führen wird.

Feuerwehrmann bei Autounfall tödlich verunglückt

Zederhaus - Ein 20-jähriger Feuerwehrmann ist am Sonntag bei einem Autounfall in Zederhaus im Lungau tödlich verunglückt. Der Mann kam in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte mit dem Wagen in den Zederhausbach, berichtete die Wasserrettung. 120 Einsatzkräfte suchten nach dem Verunglückten. Gegen 8.00 Uhr konnte er nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. "Er ist dort an einem Ast hängengeblieben", schilderte der Einsatzleiter der Wasserrettung.

18-Jähriger nötigte über 120 Buben zu sexuellen Handlungen

Wien/Mannheim - Ein 18-jähriger Wiener steht im Verdacht, über das Internet mehr als 120 unmündige Buben im deutschsprachigen Raum zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung am Freitag in Favoriten wurden große Mengen elektronischer Beweismittel sichergestellt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Festgenommene habe ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Kontakt zu den Buben nahm der Wiener speziell über Social Media Plattformen, vorwiegend Instagram, auf.

