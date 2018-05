APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Kind in Müllcontainer in Wien-Döbling wurde erstochen

Wien - Die Siebenjährige, deren Leiche Samstagfrüh in einem Müllcontainer in Wien-Döbling gefunden worden war, ist durch einen Stich in den Hals getötet worden. Das hat laut Polizei die Obduktion ergeben. Das Mädchen war am Freitagnachmittag vom Spielplatz eines Gemeindebaus verschwunden. Die in einem Plastiksack verpackte Leiche der Volksschülerin, die seit Freitag vermisst worden war, wurde in einem Müllcontainer gefunden.

17-Jähriger bei Messerstecherei unter Jugendlichen in Tirol getötet

Imst - Ein 17-jähriger Vorarlberger ist Sonntag früh bei einem Streit unter Jugendlichen in Imst von einem 19-Jährigen mit einem Messer getötet worden. Der Verdächtige soll bei einer Auseinandersetzung unter sieben Heranwachsenden die Waffe gezogen und auf den 17-Jährigen eingestochen haben, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde noch von einem Notarzt versorgt, sein Leben war aber nicht zu retten.

Kurz kritisiert "Gräuelpropaganda" in Sozialdebatte

Wien - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet mit Demonstrationen und Streiks gegen Regierungsvorhaben. Man werde dennoch umsetzen, was man sich vorgenommen habe, bekräftigte er in mehreren Sonntags-Interviews anlässlich seines ersten Jahrestags an der ÖVP-Spitze. Warnungen, dass Spitäler geschlossen würden oder der Sozialstaat in Gefahr sei, bezeichnete Kurz in "Österreich" als "reine Gräuelpropaganda".

SPÖ-Pensionistenchef Kostelka fordert mehr Pflegegeld

Wien - SPÖ-Pensionistenchef Peter Kostelka fordert eine Erhöhung des Pflegegeldes um rund ein Drittel. Um diesen Betrag habe das Pflegegeld seit seiner Einführung an Wert verloren. Wenn man diese Werterhaltung durchführen würde, könnte man auch die Probleme bei der Pflege zu Hause "wesentlich minimieren", sagte Kostelka im Interview mit der APA. Das Ziel einer Anhebung des faktischen Pensionsalters unterstützt Kostelka, weil man ein Interesse daran habe, dass das System finanzierbar bleibt.

Regierung steht vor CETA-Beschluss

Wien - Die ÖVP-FPÖ-Regierung steht offenbar kurz davor, dass umstrittene EU-Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) im Ministerrat zu beschließen. Die "Kronen Zeitung" und "Österreich" berichteten am Sonntag unter Berufung auf die Umweltschutzorganisation Greenpeace, dass der Beschluss für den kommenden Mittwoch geplant sei. Seitens der Regierung hieß es, am Montag stünden noch Verhandlungen an.

Messer-Attentäter von Paris war Sicherheitsbehörden bekannt

Paris - Der bei dem mutmaßlichen Terroranschlag in Paris getötete Angreifer ist identifiziert. Der junge Mann wurde 1997 in der russischen Teilrepublik Tschetschenien geboren und war französischer Staatsbürger, wie Ermittlerkreise am Sonntag bestätigten. Er war demnach den Sicherheitsbehörden bekannt und stand auf einer Liste von radikalisierten Personen. Fahnder nahmen seine Eltern in Gewahrsam.

Hektische Suche nach Premier in Italien

Rom - In Italien setzen die rechte Lega und die populistische Fünf Sterne-Bewegung am Sonntag ihre Verhandlungen zur Regierungsbildung fort. Über das Regierungsprogramm sei eine Einigung getroffen worden, die Suche nach einem Premierminister sei noch im Gange. Der neue Ministerpräsident soll weder der Lega noch der Fünf Sterne-Bewegung angehören.

Suche nach Österreicher in Paraguay fortgesetzt

Wien - In Paraguay ist die Suche nach einem vermissten Steirer auch am Samstag fortgesetzt worden. Neben der Polizei und dem lokalen Militär waren mittlerweile auch ein Fährtensucher und eine Drohne im Einsatz, erklärte Peter Guschelbauer vom Außenministerium am Sonntag auf APA-Anfrage. Die Fahndung nach dem 62-Jährigen verlief bisher ergebnislos.

