APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Royale Hochzeit: Harry und Meghan sagen "Ich will"

Windsor - Am Samstag heiraten Prinz Harry und Meghan Markle in der St. George's Chapel von Schloss Windsor. Um 13.00 Uhr (MESZ) beginnt der Gottesdienst. Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip trafen kurz zuvor ein. Unter den rund 600 Gästen befinden sich Prominente wie US-Starmoderatorin Oprah Winfrey, US-Schauspieler George Clooney mit seiner Ehefrau Amal, der britische Sänger Elton John und Tennisspielerin Serena Williams.

School Shooting in Texas - Wieder Debatte über Waffengesetze

Houston (Texas) - Nach tödlichen Schüssen auf zehn Menschen an einer Schule in Texas ist ein Teenager wegen Mordes angeklagt worden. Die Tat des 17-Jährigen am Freitag in Santa Fe nahe Houston entfachte die Debatte über die Waffengesetze in den USA neu. Präsident Donald Trump versprach in einer ersten Reaktion besseren Schutz für Schüler. In der Vergangenheit hatte die einflussreiche Waffenlobby strengere Vorschriften stets verhindert.

Mehr als 100 Tote nach Flugzeugabsturz auf Kuba befürchtet

Havanna - Beim Absturz eines Passagierflugzeugs unmittelbar nach dem Start auf Kuba sind vermutlich mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der kubanischen Parteizeitung "Granma" wurden am Freitag drei Frauen und ein Mann lebend aus den Trümmern geborgen. Der Mann sei jedoch kurz darauf gestorben. Eine offizielle Zahl der Toten wurde zunächst nicht mitgeteilt. Mehrere Medien berichteten von 104 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord der Maschine.

Iran bekennt sich zu Atomdeal - Hält aber Druck auf EU hoch

Teheran - Der Iran hat erneut mit der Wiederaufnahme der Uran-Anreicherung gedroht, sollte das internationale Atomabkommen nach dem US-Austritt platzen. Wenn die europäischen Vertragspartner das Abkommen von 2015 nicht aufrechterhalten könnten, könnte die Islamische Republik wieder auf 20 Prozent angereichertes Uran produzieren, sagte der Chef der iranischen Atomenergiebehörde Ali Akbar Salehi am Samstag. Sollte es ihnen jedoch gelingen die Vereinbarung zu retten, stehe auch der Iran zu seinen Zusagen, erklärte er.

Sozialversicherung: Aus 21 werden 5 und neue Machtverteilung

Wien - Die Regierung will am Dienstag ihre Pläne zur Sozialversicherungs-Reform vorstellen. Bekannt ist u.a. die Fusion von 21 auf fünf Sozialversicherungen. Laut Medien ist auch eine weitgehende Änderung der Machtverhältnisse in den Krankenkassen geplant: Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen künftig je die Hälfte der Mandate stellen, womit in vielen Gremien schwarz-blaue Mehrheiten möglich wären. Derzeit dominieren in den neun Gebietskrankenkassen die Arbeitnehmervertreter.

Massive Gewerkschafts-Kritik an Neo-Kammerchef Mahrer

Wien - Der neue Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) startet mit einem veritablen Konflikt mit den Gewerkschaften in sein neues Amt. Nachdem Mahrer den Arbeitnehmervertretern im Zusammenhang mit der von der Regierung geplanten Anhebung der Höchstarbeitszeit "Gräuelpropaganda" vorgeworfen hatte, reagierte die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida mit massiver Kritik. vida-Chef Roman Hebenstreit (SPÖ) nannte Mahrers Aussagen am Samstag "realitätsfremd und zynisch".

"Aktion scharf" in Lignano gegen Alkohol-Exzesse junger Österreicher

Lignano/Wien - Die italienische Polizei hat nach schlechten Erfahrungen in den vergangenen Jahren für Pfingsten erneut eine "Aktion scharf" gegen Alkoholexzesse junger Österreicher in Lignano angekündigt. Randalierer sollen aus dem Adria-Badeort verbannt werden. Rettungswagen stehen bereit, die Polizei führt Kontrollen durch. "Wir werden besonders streng sein", kündigte der Polizeichef von Udine an.

