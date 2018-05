APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Umstrittene Präsidentenwahl in Venezuela hat begonnen

Caracas - Inmitten der politischen und wirtschaftlichen Krise hat in Venezuela die umstrittene Präsidentenwahl begonnen. Ein Sieg des sozialistischen Amtsinhabers Nicolas Maduro galt am Sonntag so gut wie sicher. Zahlreiche Regierungsgegner sitzen im Gefängnis, wurden von der Wahl ausgeschlossen oder sind ins Ausland geflohen. Das wichtigste Oppositionsbündnis MUD fürchtete Wahlbetrug und boykottierte die Abstimmung. Zahlreiche Länder der Region, die USA und die Europäische Union kündigten bereits an, die Wahl nicht anzuerkennen.

Heftiger Streit in Bosnien-Herzegowina über Erdogan-Auftritt

Ankara/Sarajevo - Der Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Sarajevo hat zu heftigem Streit in Bosnien-Herzegowina geführt. Er habe von der einzigen Wahlveranstaltung Erdogans im europäischen Ausland nur aus den Medien erfahren, sagte das kroatische Mitglied im dreiköpfigen Staatspräsidium, Dragan Covic, dem Zagreber TV-Sender HRT am Sonntag. Der Besuch füge dem in die EU strebenden kleinen Balkanland großen strategischen Schaden zu.

Papst feierte Pfingstmesse: Appell für Frieden in Nahost

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Sonntag auf dem von einer großen Menschenmenge gefüllten Petersplatz im Vatikan die Pfingstmesse gefeiert. Vor Zehntausenden Pilgern präsentierte sich der Papst bei strahlendem Wetter in roten liturgischen Gewändern. 90 Kardinäle und Bischöfe sowie 200 Priester beteiligten sich an der Messe zum christlichen Hochfest, das an die Herabkunft des Heiligen Geistes erinnert. In seiner Predigt plädierte der Papst für Frieden im Nahen Osten. "Der Heilige Geist möge Frieden im Heiligen Land ermöglichen", so Franziskus.

USA und China erzielten Einigung im Handelsstreit

Peking/Washington - Die USA und China haben eine Einigung im Handelsstreit erreicht. "Beide Seiten haben eine Übereinkunft erzielt, sie werden keinen Handelskrieg führen und die gegenseitige Erhöhung von Zöllen beenden", erklärte Chinas Vize-Regierungschef Liu He am Sonntag nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Es gebe Übereinstimmung, die gegeneinandergerichteten Zölle zu stoppen.

Flugschreiber nach Absturz auf Kuba entdeckt

Havanna - Nach dem Absturz einer fast 40 Jahre alten Passagiermaschine auf Kuba ist ein Flugschreiber entdeckt worden. Die Blackbox sei in einem guten Zustand, sagte Verkehrsminister Yzquierdo. Experten arbeiteten intensiv an der Absturzstelle, um auch den zweiten Flugschreiber zu finden. Bisher gibt es zur Ursache des Absturzes keine offiziellen Angaben. Indes bestätigten die Behörden, dass bei dem Unglück 110 Menschen ums Leben gekommen seien. Drei Menschen überlebten schwer verletzt.

Vulkan Kilauea immer aktiver - Lava verletzte Mann auf Balkon

Honolulu (Hawaii) - Auf Hawaii hat hoch spritzende Lava einen Mann auf seinem eigenen Balkon schwer verletzt. Ein Lavabrocken habe dem Mann ein Bein zertrümmert, berichtete Hawaii News Now am Samstagabend (Ortszeit). Das Unglück ereignete sich in der vom Ausbruch des Vulkans Kilauea stark betroffenen Ortschaft Pahoa. Die Behörden machten keine Angaben, wie weit das Haus von den Lavaströmen entfernt war.

Mit Karacho ins Wiener Sophienspital gekracht

Wien - Ein durch Drogen beeinträchtigter Autofahrer hat am Samstagabend mit seinem Pkw in Wien-Neubau ein Einfahrtstor des ehemaligen Sophienspitals durchbrochen und ist gegen eine Hausmauer jenseits des Innenhofs gekracht. Der 27-Jährige und seine 29 Jahre alte Beifahrerin wurden schwerst verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde das Eisentor in der Apollogasse durch die Wucht des Anpralls weggeschleudert.

