APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Ehemann von in Wien-Favoriten erstochener Frau gab Tat zu

Wien - Der 67-jährige Mann, der am Sonntag unmittelbar nach einer tödlichen Messerattacke auf seine Ehefrau in Wien-Favoriten gefasst worden war, hat die Tat gestanden. Er will aber nicht in Tötungsabsicht gehandelt haben. Das gab die Polizei am Montag bekannt. Die 59 Jahre alte Frau starb durch mehrere Messerstiche, die ihr der Täter nach einem Streit in der Leebgasse zugefügt hatte.

Parteien erhalten heuer mindestens 198,4 Mio. Euro

Wien - Die österreichischen Parteien erhalten auch heuer gut 200 Mio. Euro aus öffentlichen Mitteln. Spitzenreiter ist die ÖVP mit 61,8 Mio. Euro auf Bundes- und Landesebene, vor SPÖ und FPÖ, wie der Politikwissenschafter Hubert Sickinger errechnet hat. Ebenfalls auffällig: Dank großzügiger Landesförderungen erhalten die Grünen trotz ihres Rauswurfs aus dem Nationalrat immer noch mehr Geld als die NEOS. Sickinger sieht für den Neustart der Öko-Partei damit durchaus Potenzial.

FPÖ bleibt laut Parteichef Strache EU-kritisch

Brüssel/Wien - Die Freiheitlichen bleiben trotz pro-europäischer Ausrichtung der ÖVP-FPÖ-Regierung bei ihrer EU-kritischen Position. Dies erklärte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor seinem ersten Brüssel-Besuch als Vizekanzler. "Wir bekennen uns als österreichische Patrioten zum europäischen Friedensprojekt. Zugleich werden wir weiter Kritik an Fehlentwicklungen in der EU üben", sagte Strache der APA. Der FPÖ-Obmann nimmt am Mittwoch in Brüssel am EU-Rat "Bildung, Jugend, Kultur und Sport" teil.

Österreich bei Digitalisierung weit hinter Regierungsziel

Wien - Die Regierung will Österreich zur Nummer eins bei der Digitalisierung machen, dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Im Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (Digital Economy and Society Index, DESI) der EU-Mitgliedstaaten stagniert Österreich auf Platz elf. Beim Mobilfunk schaut es noch schlechter aus, da belegt Österreich Rang 17, rechnete am Montag der Handelsverband vor.

Maduro gewann erwartungsgemäß in Venezuela

Caracas - Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro ist im Amt bestätigt worden. Bei der umstrittenen Präsidentschaftswahl am Sonntag kam er nach Angaben des Wahlrats auf knapp 68 Prozent der Stimmen. Während Maduro von einem "historischen Rekord" sprach, erklärten seine Herausforderer die Abstimmung für ungültig und verlangten Neuwahlen. Das wichtigste Oppositionsbündnis hatte den Urnengang boykottiert.

Entscheidender Tag für Regierungsbildung in Rom

Rom - Für die Regierungsbildung in Italien ist der heutige Montag ein entscheidender Tag. Die Parteichefs der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne, Matteo Salvini und Luigi Di Maio, wollen Präsident Sergio Mattarella am Nachmittag ihr Programm und den Namen des Ministerpräsidenten vorlegen. Als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Regierungschefs gilt der Jurist und Rechtsprofessor Giuseppe Conte. Unklar ist, ob Mattarella noch am Montag einen Regierungsauftrag erteilen wird.

Oberösterreicher starb bei Sturz aus dem Dachbodenfenster

Waizenkirchen - Ein 47-jähriger Oberösterreicher ist am Montag gegen 8.00 Uhr in seinem Haus in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) tödlich verunglückt. Der Mann wollte ein Dohlennest von einem Balken entfernen. Dazu öffnete er das Dachbodenfenster und versuchte, das Nest mit einer Holzlatte zu beseitigen. Der Mann dürfte dabei das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte etwa zehn Meter kopfüber aus dem Fenster. Der Hausbesitzer erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen.

Japaner starb beim achten Gipfelversuch am Mount Everest

Kathmandu - Ein japanischer Bergsteiger ist bei seinem achten Versuch, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen, ums Leben gekommen. Die Leiche des 36 Jahre alten Nobukazu Kuriki wurde im Lager 3 auf 7.200 Metern Höhe gefunden, wie ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums am Montag mitteilte. Der Japaner hatte bereits sieben Mal zuvor vergeblich versucht, den Gipfel des mit 8.848 Metern höchsten Bergs der Welt allein und ohne zusätzlichen Sauerstoff zu erreichen. Im Jahr 2012 waren Kuriki am Mount Everest neun Fingerkuppen abgefroren.

(Schluss) hhi/ral