APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Regierung besteht auf SV-Einsparungsvolumen

Wien - Die Regierung weist Zweifel an dem von ihr angegebenen Einsparungspotenzial im Zuge der Sozialversicherungsreform zurück. "Wenn manche das kritisieren und nicht glauben, ist das ihr gutes Recht - es gibt andere, die sehr wohl glauben, dass das möglich ist", richtete Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) den Kritikern aus. Rechnungshof-Präsidentin Kraker hatte sich "sehr skeptisch" gezeigt, dass die Regierung bei der Reform der Sozialversicherung eine Milliarde Euro einsparen kann.

ÖGB macht mobil gegen Sozialmaßnahmen der Regierung

Wien - Der ÖGB startet nun seinen Widerstand gegen die Sozialmaßnahmen der Regierung. Die Vorstände aller Teilgewerkschaften wurden am Mittwoch ins Wiener Austria Center zu einer Konferenz einberufen, wo in einer Resolution unter anderem gegen die geplante Reform der Sozialversicherung protestiert wird. Der scheidende ÖGB-Präsident Erich Foglar meinte, noch nie in der Zweiten Republik habe es eine Regierung gegeben, die so klar und ungeniert eine "Regierung der Industriebosse" sei.

Zwei Frauen eingesperrt und vergewaltigt - Festnahme in Wien

Wien - Zwei Frauen aus der Wiener Obdachlosenszene sind laut Polizei vor rund einem Monat von einem Mann in ein leer stehendes Lokal gelockt, eingesperrt, misshandelt und vergewaltigt worden. Eine 38-Jährige wurde nach fast 24 Stunden in der Gewalt des 36-Jährigen schwer verletzt freigelassen. Sie ging zu einem Arzt, dieser verständigte Polizei und Rettung. Die zweite Frau ist bisher nicht identifiziert oder gefunden worden. Der Mann befindet sich in Haft, er ist nicht geständig.

Israelischer Minister wünscht EU "zur Hölle"

Jerusalem - Israels Energieminister Juval Steinitz hat der Europäischen Union unfaire Kritik und Heuchelei vorgeworfen und ihr gewünscht, sie "möge tausendmal zur Hölle fahren". Das Mitglied des Sicherheitskabinetts sagte einem israelischen Radiosender am Mittwoch, dies sei "noch freundlich formuliert". Hintergrund der zornigen Äußerungen von Steinitz ist ein EU-Aufruf, der die rasche Untersuchung eines Vorfalls in Haifa fordert, bei dem der Leiter einer arabischen Bürgerrechtsorganisation verletzt worden war.

Ministerrat beschließt Landwirtschaftspaket

Wien - Der Ministerrat beschließt am Mittwoch ein Agrarpaket. Damit sollen Landwirte, die mit Klimaschäden im Ackerbau oder in der Forstwirtschaft zu kämpfen haben, unterstützt werden, erklärte Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Geplant ist unter anderem eine Angleichung der Versicherungssteuer, eine Maßnahme, die drei bis vier Mio. Euro kosten soll. Österreichs Landwirte spüren die Auswirkungen des Klimawandels, so sei etwa in weiten Teilen mit Trockenschäden zu kämpfen. Schädlingsbefall sei ein weiteres Problem, so die Ressortchefin.

2017 mehr Ehen, Verpartnerungen und auch mehr Scheidungen

Wien - Es wurde im vergangenen Jahr wieder mehr geheiratet und verpartnert. Gleichzeitig sind auch die Scheidungen gegenüber 2016 angestiegen. Das geht aus den Zahlen der Statistik Austria hervor. 44.981 Eheschließungen und 529 Verpartnerungen standen in Österreich demnach 16.180 Scheidungen und 96 Auflösungen von eingetragenen Partnerschaften gegenüber. Die mittlere Ehedauer der im Jahr 2017 geschiedenen Ehen lag im übrigen bei 10,7 Jahren.

Zwei Österreicher nach Alkoholexzessen aus Lignano verbannt

Lignano - Die Polizei in Lignano hat im Zuge von Kontrollen gegen Alkoholexzesse am Pfingstwochenende zwei Österreicher angezeigt. Wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung wurde gegen beide ein Bann verhängt, teilte die Polizei in Lignano mit: In den nächsten zwei Jahren dürfen sie den Badeort an der Adria nicht mehr betreten. Insgesamt wurden bei Kontrollen 24 Personen wurden wegen Trunkenheit, Obszönitäten und Urinierens auf der Straße angezeigt.

Kunsthallen-Chef Schafhausen legt 2019 Amt nieder

Wien - Nicolaus Schafhausen, Direktor der Kunsthalle Wien, wird sein Amt vorzeitig mit 31. März 2019 zurücklegen. Ursprünglich wäre der Vertrag des seit 2012 amtierenden Düsseldorfers bis 2022 gelaufen. "Die Wirkungsmächtigkeit von Kunst ist in Zeiten nationalistischer Politik stark eingeschränkt", begründete Schafhausen seinen Schritt. Er wolle künftig neue Herausforderungen außerhalb der gängigen Institutionen suchen.

