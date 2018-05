APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Kneissl: Keine unkontrollierten Grenzübertritte von Flüchtlingen

Wien - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" bekräftigt, die Bundesregierung werde sicherstellen, dass es keine unkontrollierten Grenzübertritte von Flüchtlingen geben werde. Niemand habe ein Interesse daran, dass sich die Situation von 2015/16 wiederhole. Kritisch äußerte sie sich über die rechtsextreme Zeitschrift "Aula". Sie unterstützte Infrastrukturminister Norbert Hofer, der allen FPÖ-Politikern mit dem Ende der Karriere drohte, wenn sie weiter in der "Aula" schreiben.

Regierung bringt adaptierte Klimastrategie auf den Weg

Wien/Mauerbach - Die Regierung beschließt bei ihrer am Sonntag startenden Klausur in Mauerbach eine neue Klimastrategie. Gegenüber dem Anfang April präsentierten Entwurf gibt es einige Adaptionen, etwa, dass man das Thema schon möglichst früh auch in den Lehrplan der Volksschulen integrieren will. Auch wird das jüngst vorgestellte Projekt eines höheren Tempolimits für E-Mobile in Tempo-100-Zonen angeführt. Umweltschutzorganisationen wie etwa dem WWF und Global 2000 geht die neue Klimastrategie zu wenig weit.

Gemeindebund pocht auf 140 Mio. Euro für Kinderbetreuung

Wien - Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl pocht darauf, dass der Bund für den Ausbau der Kinderbetreuung weiterhin rund 140 Mio. Euro zur Verfügung stellt. Dass in den Verhandlungen, die vor wenigen Tagen gestartet sind, weniger rauskommt, kann sich Riedl im Gespräch mit der APA nicht vorstellen. Der Schwerpunkt soll jedenfalls auf mehr Plätze für die Kleinsten und die Flexibilisierung der Öffnungszeiten gelegt werden.

Heimische Ermittler zerschlugen Suchtgiftring: 24 Festnahmen

Wien/Gänserndorf/Korneuburg - Das Bundeskriminalamt hat nach grenzüberschreitenden Ermittlungen einen serbischen Suchtgift-Ring zerschlagen, der sich auf die Produktion und den Handel mit Marihuana spezialisiert hatte. Am vergangenen Freitag wurden bei 20 koordinierten Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich 24 Personen festgenommen und 14 Suchtgift-Plantagen unschädlich gemacht. Neben den Cannabispflanzen wurden wurden 80.000 Euro Bargeld, 350 Gramm Kokain, eine Faustfeuerwaffe und Mobiltelefone sichergestellt.

Lega droht mit Neuwahlen in Italien

Rom - Der Stillstand bei den Verhandlungen um eine Regierungsbildung in Italien macht die Parteien in Rom nervös. Entweder die Regierung könne bald ihre Arbeit aufnehmen oder es werde zu Neuwahlen kommen, drohte Lega-Chef Matteo Salvini bei einer Parteiveranstaltung am Samstagabend in Bergamo. Seine Lega bemüht sich, mit der Fünf-Sterne-Bewegung eine Regierung unter Regie des designierten Premiers Giuseppe Conte auf die Beine zu bringen.

Trump doch wieder für Gipfel mit Kim am 12. Juni

Pjöngjang/Washington - US-Präsident Donald Trump geht weiter von einem baldigen Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un aus. "Es geht sehr gut voran. Wir blicken auf den 12. Juni in Singapur. Das hat sich nicht geändert", sagte Trump am Samstagabend im Weißen Haus in Washington. Es gebe eine Menge guten Willens. Erst am Donnerstag hatte Trump das geplante Treffen in Singapur abgesagt. Nach Angaben Südkoreas bekräftigte Kim ebenfalls seinen Willen zu einem Treffen mit Trump.

Taxilenker in der Steiermark von eigenem Fahrzeug überrollt

Weißkirchen - Ein 53-jähriger Taxilenker aus der Obersteiermark ist am Samstagabend auf einer Passstraße von seinem Fahrzeug überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Vorbeifahrende nahmen den Vorfall wahr und verständigten die Polizei. Der Mann wurde ins LKH Judenburg gebracht, erlag dort aber noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

(Schluss) apo/ik