APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Treffen zwischen Putin und Trump könnte in Wien stattfinden

Qingdao - Der Kreml hat Wien als möglichen Ort für ein Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Donald Trump bestätigt. Wien sei eine der Städte, die als Ort für ein mögliches Gipfeltreffen in Erwägung gezogen werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Samstag. Das "Wall Street Journal" hatte am Freitag berichtet, dass Putin Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) während seines Wien-Besuchs in dieser Woche gebeten habe, ein Treffen mit Trump in Wien zu organisieren. Kurz habe zugesagt, sich an Trump zu wenden.

Neue Hoffnung im Handelsstreit zwischen USA und EU

La Malbaie - Auf dem G-7-Gipfel in Kanada deutet sich eine leichte Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU an. In den kommenden beiden Wochen würden beide Seiten einen Dialog beginnen, sagte ein französischer Regierungsvertreter in La Malbaie. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte in der Früh in der Vorabstimmung der EU-Vertreter einen neuen Mechanismus zur Konfliktlösung vorgeschlagen. Weitgehend einig waren sich die G-7-Vertreter bei einem Sicherheitsthema. In einem Entwurf einer Gipfelerklärung heißt es, man wolle eine ausländische Einmischung in Wahlen abwehren.

Ministerium prüfte neue Suspendierung von BVT-Chef Gridling

Wien - Das Innenministerium hat nach der Aufhebung der Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling durch das Bundesverwaltungsgericht sofort eine neue Suspendierung geprüft. Das geht aus einem Aktenvermerk hervor, der "Standard" und "profil" vorliegt. Justizministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek nannte laut diesen Unterlagen zudem die Vorgehensweise des Innenministeriums einen "Skandal".

Lobautunnel Thema bei Landesversammlung der Wiener Grünen

Wien - Die Wiener Grünen haben am Samstag in ihrer Landesversammlung einen Leitantrag gegen den Lobautunnel beschlossen. In dem Antrag mit dem Titel "Nein zum Milliardengrab Lobau-Autobahn" werden sowohl Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) als auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) aufgefordert, "von dem unsinnigen und milliardenteuren Prestigevorhaben abzurücken". Der Bau der Autobahn samt Tunnel werde voraussichtlich drei Mrd. Euro "verschlingen", wird kritisiert. Stattdessen müsse die Bundesregierung in den Öffi-Ausbau, in die Verkehrswende und den Klimaschutz investieren, fordern die Grünen.

Verdächtiger im Fall Susanna soll Tötung gestanden haben

Berlin/Wiesbaden/Mainz - Der im Nordirak unter Mordverdacht festgenommene 20-jährige Ali B. soll die Tötung der 14-jährigen Susanna aus Mainz gestanden haben. Er habe von einem Streit mit dem Mädchen gesprochen, in dessen Folge er sie getötet hätte, berichtete die "Bild"-Zeitung am Samstag. Die Zeitung beruft sich dabei auf den Polizeichef im nordirakischen Dohuk. Ali B. soll noch am Samstagabend in Frankfurt landen.

Facebook machte mit Partnerfirmen Daten-Sonderdeals

Menlo Park/London - Facebook hat einigen Partnerfirmen weiter Zugang zu Daten von Freunden von Nutzern gewährt, auch nachdem solche Schnittstellen 2015 grundsätzlich dichtgemacht wurden. Das Online-Netzwerk bestätigte dem "Wall Street Journal", dass einige Unternehmen "kurzzeitige" Verlängerungen bekommen hätten. Sonderdeals gab es dem Bericht zufolge etwa für die Royal Bank of Canada und den Autokonzern Nissan.

Waldbrände in Colorado ausgebrochen

Denver (Colorado) - Heftige Waldbrände toben im US-Staat Colorado und zwingen immer mehr Menschen zur Flucht. Mehr als 300 Häuser wurden allein am Freitag evakuiert, als sich die Flammen der Ortschaft Hermosa im Südwesten des Staates näherten, berichteten örtliche Medie. Bisher seien aber keine Gebäude beschädigt worden. Die Brände erstreckten sich über eine Fläche von knapp 3.000 Hektar. Das Feuer war bereits am 1. Juni auf dem Gebiet des San Juan National Forest ausgebrochen. Seitdem wurden mehr als 1.600 Häuser und Wohnungen evakuiert. Fast 700 Feuerwehrleute waren zuletzt im Einsatz.

