APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Trump fährt G-7-Gipfel mit einem Tweet an die Wand

La Malbaie - Es ist ein beispielloser Eklat: Mit einem nachträglichen Ausstieg aus der G-7-Abschlusserklärung spaltet US-Präsident Donald Trump die Gruppe großer Wirtschaftsmächte. Er begründete diesen bisher einmaligen Schritt in der über 40-jährigen G-7-Geschichte auf Twitter mit der Haltung des kanadischen Gastgebers des Gipfels in La Malbaie, Justin Trudeau, zu US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Unterdessen übte Russlands Präsident Wladimir Putin scharfe Kritik an der G-7-Gruppe und schlug ein bilaterales Treffen mit Trump vor.

Mordalarm in Wien - 69-Jährige tot, Partner bewusstlos

Wien - In einer Wohnung in Wien-Favoriten sind am Samstagabend die Leiche einer 69-jährigen Frau und ihr bewusstloser Lebensgefährte gefunden worden. Der 82-Jährige wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ging von Mord und einem anschließenden Selbstmordversuch aus. Laut Polizeisprecher Harald Sörös war die Frau schwer krank. Sie dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem Medikamenten-Cocktail gestorben sein, den ihr vermutlich ihr Partner verabreicht hatte. Anschließend nahm der Lebensgefährte dieselben Medikamente ein, um sich zu vergiften.

IGGÖ über Moscheen-Schließungen "empört"

Wien - "Empört" hat die Islamische Glaubensgemeinschaft IGGÖ über die Moscheen-Schließungen und Ausweisungen von Imamen durch die Bundesregierung reagiert. Das diene nicht der Bekämpfung des politischen Islam, sondern nur der Schwächung der Strukturen der Glaubensgemeinschaft, teilte IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun der APA mit und kündigte rechtliche Schritte an. Er warf der Regierung vor, "die Glaubensgemeinschaft aus politischem Kalkül heraus in Verruf zu bringen".

Bundeskanzler Kurz wird in Israel empfangen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch in Israel erwartet. Ziel der Reise ist die Intensivierung der bilateralen Beziehungen. Der israelische Boykott von FPÖ-Ministern wirft einen Schatten auf sie. Kurz trifft am Montag Premier Benjamin Netanyahu, am Dienstag Präsident Reuven Rivlin. Die Reise steht im Zeichen des Gedenkjahrs 1938/2018 und der Betonung der historischen Verantwortung Österreichs, teilte das Bundeskanzleramt mit. Am Sonntag steht der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem auf dem Programm.

Liste Pilz-Klubobmann verdient fast so viel wie ein Minister

Wien - Der Klubobmann der Liste Pilz Bruno Rossmann verdient rund 17.000 Euro brutto im Monat und damit fast genau so viel wie ein Minister (17.774). Diese Summe setzt sich zusammen aus dem Abgeordneten-Salär (8.800 Euro), dem Zusatzgehalt als Klubobmann (3.000 Euro) und 5.100 Euro Pension. Das legte Rossmann in der ORF-Pressestunde offen, nachdem er für seine Mehrfach-Bezüge kritisiert worden war. Was die Konflikte im Klub der Liste Pilz betrifft, ist laut Rossmann der Ausschluss der Abgeordneten Martha Bißmann, die sich geweigert hatte, Platz für Listengründer Peter Pilz zu machen, noch nicht fix.

76-Jähriger nach Sturz von Klettersteig in OÖ verstorben

Gosau - Ein 76-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag im UKH Salzburg nach einem Sturz von einem Klettersteig in Gosau (Bezirk Gmunden) verstorben. Der Mann hatte sich am Freitag schwer verletzt, als er vom Laserer Alpin Klettersteig abstürzte und sieben Meter tief auf den Gosausee Rundwanderweg fiel, berichtete die Polizei. Laut Bergrettung passierte der Absturz nach einem Bedienfehler. Beim Sturz schlug er mit dem Kopf auf ein Stahlgeländer auf.

Frau soll sich in Wien 70.000 Euro erschlichen haben

Wien - Die Wiener Polizei ist einer 53-jährigen Frau auf die Spur gekommen, die sich in großem Stil Sozialleistungen erschlichen haben soll. Die gebürtige Georgierin soll teilweise gefälschte Papiere vorgelegt haben, um die Gelder beziehen zu können. Insgesamt soll sie unberechtigterweise rund 70.000 Euro kassiert haben, gab die Landespolizeidirektion am Sonntag bekannt.

