APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Flüchtlinge von der "Aquarius" erreichten Valencia

Valencia - Das vor einer Woche von Italien und Malta abgewiesene Seenot-Rettungsschiff "Aquarius" ist in Spanien eingetroffen. Mit 106 Flüchtlingen an Bord fuhr die "Aquarius" am Sonntagvormittag in den Hafen der ostspanischen Stadt Valencia ein, wie die Regionalregierung mitteilte. Bereits zuvor hatte ein Begleitschiff der "Aquarius", auf dem sich ebenfalls Flüchtlinge befanden, Valencia erreicht. Italien und Malta hatten sich geweigert, die "Aquarius" anlegen zu lassen, und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich erklärte sich Spanien bereit, die Menschen ins Land zu lassen.

Athen-Skopje: Vereinbarung zum Namensstreit unterzeichnet

Athen/Skopje - Die lang erwartete Vereinbarung über die Lösung des griechisch-mazedonischen Namensstreites ist am Sonntag am Prespasee von den Außenministern der beiden Staaten, Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov, unterzeichnet worden. Entsprechend der am Dienstag erzielten Einigung soll sich die Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) künftig Republik Nord-Mazedonien nennen. Der Unterzeichnung wohnten die Ministerpräsidenten beider Staaten, Alexis Tsipras und Zoran Zaev, bei. Sie waren diejenigen, die die Lösung des 27-jährigen Streites mit ihrer Einigung besiegelt hatten.

Mindestens 31 Tote bei Selbstmordanschlägen in Nigeria

Abuja - Bei Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias sind mindestens 31 Menschen getötet worden. Zwei Selbstmordattentäter sprengten sich in der Stadt Damoa in die Luft, teilten örtliche Behörden am Sonntag mit. Im Norden Nigerias ist die Islamistengruppe Boko Haram aktiv.

Regierung überlegt Einführung der Digitalsteuer auch ohne EU

Wien - Bei der jüngsten Medienenquete war sie ein Thema, nun legt die Bundesregierung erste Ideen für eine "digitale Konzernsteuer" vor. Firmen wie Google, Facebook oder Amazon sollen damit zur Kasse gebeten werden. Ziel ist Wettbewerbsgleichheit zugunsten heimischer Medien. Österreich könnte hier mit einer nationalen Steuer vorpreschen, sollte sie auf EU-Ebene nicht durchsetzbar sein. Um heimische Digitalunternehmen nicht zu treffen, soll die Steuer nur auf jene anwendbar sein, die Jahresumsätze über mehrere hundert Mio. Euro im In- und Ausland erzielen.

Marcel Hirscher heiratete Lebensgefährtin Laura auf Ibiza

Wien - Der siebenfache Alpinski-Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher aus Salzburg hat seine langjährige Freundin Laura Moisl geheiratet. Einen entsprechenden Bericht der Kronenzeitung bestätigte Hirschers Mediensprecher Stefan Illek der APA. Die Hochzeit soll laut Zeitung im kleinen Kreis auf Ibiza stattgefunden haben. Das frisch getraute Ehepaar erwartet im September das erste Kind. Am 4. Juli wird Hirscher in Fuschl am See seine sportliche Zukunftsplanung bekanntgeben.

15-jährige Mopedlenkerin starb bei Unfall in Oberösterreich

Grieskirchen/Taufkirchen an der Trattnach - Bei einem tragischen Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich ist eine 15-jährige Mopedfahrerin aus Taufkirchen an der Trattnach ums Leben gekommen. Laut Polizei überquerte sie in Weng mit zwei anderen Mopedlenkern die B141 unmittelbar vor einem heranfahrenden Auto. Die Mofalenkerin wurde von dem Pkw erfasst und 110 Meter in eine Wiese geschleudert. Für die 15-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der alkoholisierte 32-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.

80 Waffen in Wohnung in Wien gehortet

Wien - Dutzende gefährliche Objekte hat die Wiener Polizei am Samstagabend in einer Wohnung in Wien-Meidling sichergestellt. Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert. Sie berichtete, ein Mann hätte dreimal aus dem Fenster einer Wohnung geschossen. Nachdem Beamte die Wohnung lokalisiert hatten, wurde die WEGA-Einsatztruppe alarmiert. Rund 80 Waffen, Messer, ein Schwert, Hiebwaffen, aber auch Kriegsgerät wie zwei Granaten wurden sichergestellt. Der 40-jährige Mann wurde angezeigt.

(Schluss) apo/