APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Seehofer will Zurückweisungen vorbereiten lassen

Berlin - Im Streit um die Asylpolitik will Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) schrittweise vorgehen: Als erstes will er mit einem Einreiseverbot belegte Ausländer an den Grenzen abweisen. Für den Rest sollten Vorbereitungen für umfassende Zurückweisungen getroffen werden. Parallel zur CSU-Vorstandssitzung warb Kanzlerin Angela Merkel in der CDU für ihren Kurs, der einen nationalen Alleingang ablehnt.

Audi-Chef Stadler in Dieselaffäre vorläufig festgenommen

Hamburg - Audi-Chef Rupert Stadler ist am Montag in der Dieselaffäre vorläufig festgenommen worden. Der Haftprüfungstermin, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet, dauert an. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte, dass ein Haftbefehl gegen Stadler wegen Verdunkelungsgefahr vollzogen worden sei. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche überraschend Stadlers Privatwohnung durchsucht und dies mit Betrugsverdacht in der Dieselaffäre begründet.

IV doch gegen Wegfall von Gleitzeit-Zuschlägen

Wien - Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, hat sich am Montag doch gegen den möglichen Entfall von Gleitzeitzuschlägen durch die geplanten neuen, flexibleren Arbeitszeiten geäußert. Man unterziehe die Thematik einer "zweiten Analyse". Wenn die Gleitzeitzuschläge tatsächlich wegfielen, "dann wollen wir das nicht und werden mit der Bundesregierung reden".

Iranischer Präsident Rouhani kommt am 4. Juli nach Wien

Wien - Der iranische Präsident Hassan Rouhani kommt am 4. Juli zu einem offiziellen Besuch nach Wien. Im Zentrum der Visite werde der Atomdeal mit dem Iran stehen, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Montag mit. Rouhani werde Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen. Der Atomdeal steht nach dem Ausstieg der USA auf der Kippe. Wie aus Diplomatenkreisen verlautete, wird Rouhani im Vorfeld auch die Schweiz besuchen.

Prozess um angeblichen IS-Mord beginnt mit Geständnis

Linz - Ein 55-jähriger Tunesier hat sich am Montag im Landesgericht Linz verantworten müssen, weil er im Juni 2017 ein betagtes Ehepaar getötet und anschließend dessen Haus angezündet haben soll. Auch Postings mit islamistischem Inhalt werden ihm zur Last gelegt. Ihm wurde eine querulatorische Persönlichkeitsstörung attestiert, er sei aber zurechnungsfähig und war zu Prozessbeginn weitgehend geständig.

Toter bei "Pinkpop"-Festival - Verdächtiger festgenommen

Landgraaf - Nach einem tödlichen Vorfall beim Musikfestival "Pinkpop" in den Niederlanden ist der mutmaßliche Verursacher gefasst. Auch das Fahrzeug sei gefunden, teilte die Polizei mit. Der weiße Kleinbus war in der Nacht auf Montag in Landgraaf an der deutschen Grenze bei Aachen in eine Besuchergruppe gefahren, die das Festivalgelände verlassen hatte. Ein Mensch starb, drei Personen wurden schwer verletzt. Der Fahrer des weißen Kleinbusses hatte Fahrerflucht begangen und war mit einer Großfahndung gesucht worden. Unklar war noch, ob es sich um einen Unfall handelte oder um Absicht.

Kolumbianischer Wahlsieger will Friedensabkommen ändern

Bogota - Nach der Präsidentenwahl in Kolumbien hat der siegreiche Rechtspolitiker Ivan Duque eine versöhnliche Politik gegenüber seinen Gegnern angekündigt. Gleichzeitig sprach er aber auch davon, das Friedensabkommen mit den FARC-Rebellen "korrigieren" zu wollen. "Ich werde alles daran setzen, das Land zu einen", sagte der 41-Jährige. Duque hatte bei der Wahl mit 54 Prozent der Stimmen über den Links-Populisten Gustavo Petro triumphiert.

Am 41. Tag im Grasser-Prozess kommt erstmals Grasser zu Wort

Wien - Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere kommt am Dienstag, dem 41. Prozesstag, erstmals der Hauptangeklagte zu Wort. Grasser wird zu den Vorwürfen der Anklage einvernommen, er hätte Schmiergeld bei der Privatisierung der Bundeswohnungen und bei der Einmietung der Finanz in ein Linzer Bürohaus genommen. Bei einer Verurteilung drohen Grasser maximal zehn Jahre Haft. Der Hauptangeklagte weist die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zurück.

