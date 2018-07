APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Österreich übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft

Wien - Zum dritten Mal seit seinem EU-Beitritt übernimmt Österreich am Sonntag für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Unter dem Motto "Ein Europa, das schützt" will die schwarz-blaue Bundesregierung vor allem im Bereich der inneren Sicherheit Akzente setzen und diesem Thema auch einen informellen EU-Gipfel am 20. September in Salzburg widmen. Eigentliche Aufgabe des Ratsvorsitzes ist es, ein ehrlicher Makler in den Beratungen der 28 EU-Regierungen zu sein.

US-Regierung will Kinder von Migranten länger in Gewahrsam behlaten

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Kinder von illegal ins Land gekommenen Einwanderern länger als bisher erlaubt in Gewahrsam behalten. "Die Regierung wird Familien nicht trennen," sondern sie gemeinsam festhalten, bis das Einwanderungsverfahren abgeschlossen sei, so das Justizministerium am Freitag. Gegen Trumps rigide Einwanderungspolitik gab es Massenproteste. Unter dem Motto "Familien gehören zusammen" versammelten sich am Wochenende tausende Bürger in allen 50 Bundesstaaten zu Protestmärschen.

Selbstmordanschlag auf Lager mit Wahlurnen im Irak

Kirkuk - Ein Selbstmordattentäter hat sich in der nordirakischen Stadt Kirkuk am Eingang eines Lagers mit Wahlurnen der umstrittenen Parlamentswahl vom Mai in die Luft gesprengt. Bei der Explosion der Autobombe seien 19 Sicherheitskräfte und Zivilisten verletzt worden, teilte die irakische Polizei am Sonntag mit. Zunächst war unklar, wer für den Anschlag verantwortlich war. Im Umland von Kirkuk sind noch immer Zellen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aktiv.

Salvini will rechte Lega zur "europäischen Kraft" machen

Rom - Nachdem er seine rechte Lega in die Regierung Italiens gebracht hat, will Innenminister Matteo Salvini sie zu einer europäischen Partei machen. "Mein Ziel ist die Umwandlung in eine europäische, eine internationale Kraft, die die nationalen Grenzen überragt und allen Völkern in Europa Freiheit, Arbeit und Beschäftigung bringt", sagte Salvini laut "Corriere della Sera". Im EU-Parlament gehört die Salvini-Partei wie die FPÖ der Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheiten" (ENF) an.

Elfköpfige Familie in Indien erhängt aufgefunden

Neu-Delhi - Die Polizei in der indischen Hauptstadt Neu Delhi untersucht den mysteriösen Tod einer elfköpfigen indischen Familie. Beamte fanden zehn Mitglieder der Familie erhängt in ihrem Haus und die Leiche einer älteren Frau in einem Nebenraum. Bei den sieben Frauen und vier Männern handle es sich um die Söhne der älteren Frau, deren Ehefrauen und Kinder sowie eine Tochter. Drei der Opfer seien Teenager. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar, es werde in alle Richtungen ermittelt.

AK Burgenland gegen längere Öffnungszeiten in Outlet

Parndorf - Die Arbeiterkammer (AK) Burgenland hat sich am Sonntag wie auch der ÖGB Burgenland gegen längere Öffnungszeiten im Outlet Center Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ausgesprochen. Diese würden wirtschaftlich kaum Sinn für die Shops machen, "sind aber klar zum Nachteil für die Beschäftigten", kritisierte AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Die Arbeitskräfte würden überwiegend aus Frauen bestehen, die dadurch eine schlechtere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinnehmen müssten.

Radsport: Tour-Startverbot gegen Christopher Froome

Paris - Dem vierfachen Tour-de-France-Gewinner Christopher Froome droht laut einem Bericht der Zeitung "Le Monde" ein Startverbot bei der am Samstag beginnenden Tour de France. Die Tour-Veranstalter hätten Froomes Team Sky schriftlich informiert, dass der Brite wegen eines laufenden Dopingverfahrens, das sich negativ auf das Image der Tour auswirke, nicht antreten dürfe, schrieb die Zeitung. Das Team Sky hat laut "Le Monde" vor dem Schiedsgericht des französischen olympischen Komitees Berufung eingelegt.

