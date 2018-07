APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Nationalrat beschloss Familienbonus

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch den Familienbonus beschlossen. Das gab den Koalitionsparteien zum Auftakt der Plenarwoche ausführlich Anlass, die steuerliche Entlastung für Menschen mit Kindern ausgiebig zu bejubeln. ÖVP-Klubobmann August Wöginger sprach gar von der größten steuerlichen Entlastung für Familien seit Jahrzehnten. FPÖ-Mandatar sah das Ziel geglückt, die einheimische Bevölkerung zu entlasten. SPÖ und Liste Pilz kritisierten dagegen die fehlende soziale Treffsicherheit der Maßnahme. Die NEOS signalisierten Zustimmung.

Rouhani bekräftigt Festhalten des Irans am Atomdeal

Wien - Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat das Festhalten seines Landes am Atomdeal (JCPOA) mit der Weltgemeinschaft bekräftigt. "Wenn die anderen Unterzeichner die Interessen des Iran sicherstellen können, wird der Iran weiter machen beim JCPOA, ohne die USA", sagte Rouhani in einem Presseauftritt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch in Wien. Scharfe Kritik übte er iranische Präsident an Washington, das sich auch "ohne Zweifel" selbst geschadet habe. Fragen waren keine zugelassen.

SPD: "Keine geschlossenen Lager" im Asylkompromiss

Berlin/München - Die SPD hat eine klare rote Linie für die Verhandlungen mit CDU und CSU über die Ausgestaltung eines schärferen Asylrechts in Deutschland gezogen. "Es wird mit uns keine geschlossenen Lager geben", sagte die Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles am Mittwoch nach einer Sondersitzung der SPD-Bundestagsabgeordneten in Berlin. "Auf dieser Basis werden wir am Donnerstagabend weiter verhandeln." Zudem dürfe es keine nationalen Alleingänge geben und zu jedem Zeitpunkt müsse es rechtsstaatliche Verfahren geben.

Hofer hofft auf SPÖ-Volksbegehren zur Arbeitszeit

Wien - FPÖ-Vizeobmann Norbert Hofer hofft darauf, dass die SPÖ ein Volksbegehren zum Thema Arbeitszeit initiiert, denn er rechnet mit einer Zustimmung zur Flexibilisierung. Das neue Arbeitszeitgesetz mit der Möglichkeit zum Zwölf-Stunden-Tage wird allerdings nicht von allen FPÖ-Mitgliedern mitgetragen. So trat der Tiroler Obmann und stellvertretende Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer, Heribert Mariacher, mit sofortiger Wirkung aus der FPÖ aus. "Das ist keine Arbeitnehmerpolitik mehr, dafür haben uns die Menschen nicht gewählt", kritisierte er.

Staatsanwalt wirft Identitären Aufstachelung zum Hass vor

Graz - Der Prozess gegen 17 Anhänger der Identitären Bewegung Österreich im Grazer Straflandesgericht begann mit dem mehr als eine Stunde dauernden Eröffnungsplädoyer des Staatsanwalt: Es gehe bei allen 17 Beschuldigten um den Vorwurf der kriminellen Vereinigung nach Paragraf 287 des Strafgesetzesbuches. Zudem sind Verhetzung, Sachbeschädigungen und eine Nötigung angeklagt. Die Identitären seien von Anfang an "in verhetzerisches Milieu abgetaucht", so der Staatsanwalt, der den Angeklagten "Aufstachelung zum Hass" vorwarf.

BVT-U-Ausschuss: 33 Auskunftspersonen auf Ladungsliste

Wien - 33 Auskunftspersonen, darunter auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), umfasst die von den Oppositionsparteien präsentierte Ladungsliste für den Untersuchungsausschuss in der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). SPÖ, NEOS und Liste Pilz beklagten zudem neuerlich, dass das Innenministerium den U-Ausschuss bei der Aktenanlieferung vorsätzlich sabotiere.

Sportflugzeug in Bad Vöslau abgestürzt: Zwei Tote

Bad Vöslau - Auf dem Flugplatz in Vöslau - Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist Mittwochvormittag ein Sportflugzeug abgestürzt, teilte NÖ Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Zwei Insassen kamen ums Leben. Die Männer seien massiv im stark deformierten Cockpit der Cessna eingeklemmt worden. Laut Polizei passierte das Unglück beim Start der Maschine. Nach dem Absturz kam es zu einem massiven Kerosinaustritt, die Explosionsgefahr wurde aber mittlerweile gebannt.

Skistar Marcel Hirscher setzt seine Karriere fort

Hof bei Salzburg/Fuschl - Ski-Rekordmann Marcel Hirscher setzt seine Erfolgskarriere fort. Am Mittwoch erklärte der siebenfache Gesamtweltcupsieger bei seinem Sommergespräch in der Schlossfischerei beim Fuschlsee, dass er sich ganz normal auf den Winter vorbereite. Der Weltcup-Winter beginnt mit dem Riesentorlauf am 28. Oktober in Sölden, Höhepunkt ist die WM im Februar 2019 in Aare. Der 29-jährige Salzburger hatte sich nach dem Ende der so erfolgreichen vergangenen Saison einige Monate Zeit gelassen, um seine Zukunftsplanung bekannt zu geben.

