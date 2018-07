APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Österreich will "keine Asylanträge auf Territorium der EU"

Wien - Österreich will, dass Flüchtlinge bis auf wenige Ausnahmen keine Asylanträge mehr auf EU-Territorium stellen dürfen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil". Dies würde der Genfer Flüchtlingskonvention widersprechen. Lediglich in den "Hotspots" außerhalb der Union sollen laut Innenministerium künftig Schutzbedürftige ausgewählt und in die EU-Staaten gebracht werden - aber nur so viele, wie die Aufnahmeländer zulassen. Asyl sollen nur Antragsteller erhalten, die "die Werte der EU, ihre Grundrechte und Grundfreiheiten" respektieren.

Kalifornisches Gericht fordert Migrantenkinder-Liste

Washington - Ein Gericht in Kalifornien hat der Regierung von US-Präsident Donald Trump einen Tag Zeit gegeben, um eine Liste aller von ihren Eltern getrennten Einwandererkinder unter fünf Jahren vorzulegen. Der Bundesrichter Dana Sabraw setzte der US-Regierung eine Frist bis Samstagabend. Die Regierung hatte bei Gericht eine Verlängerung der Fristen für die Zusammenführung der Migrantenfamilien beantragt.

Thailand: Bohrungen im Wettlauf gegen die Zeit

Chiang Rai - Einsatzkräfte in Thailand haben mehr als hundert Rettungsschächte in die Tiefe gebohrt, um die seit zwei Wochen in einer überschwemmten Höhle festsitzenden Buben auf diesem Weg zu befreien. Die Bohrungen durch den Berg seien bis zu 400 Meter tief, sagte Rettungsteam-Leiter Narongsak Osottanakorn. Der genaue Standort der Buben in etwa 600 Metern Tiefe sei aber noch nicht gefunden worden.

Pompeo beharrt in Korea auf nuklearer Abrüstung

Pjöngjang - US-Außenminister Mike Pompeo hat bei seinem Besuch in Nordkorea auf einer nuklearen Abrüstung beharrt. Die Arbeit an einer kompletten Denuklearisierung sei entscheidend für die Zukunft des Landes, sagte Pompeo am Samstag nach einem Treffen mit dem ehemaligen Geheimdienstchef Kim Yong-chol. Beide betonten, sie hätten "etwas klarzustellen".

Autobombe explodierte nahe Präsidentenpalast in Somalia

Mogadischu - Ein Selbstmordattentäter hat sich nach Polizeiangaben in der Nähe des Präsidentenpalastes in Mogadischu mit seinem Auto in die Luft gesprengt. Es sei noch zu früh, etwas über Opfer sagen zu können, sagte ein Polizist am Samstag kurz nach der Detonation. Über dem Anschlagsort war eine Rauchsäule zu sehen. Wenig später detonierte ein Sprengsatz gegenüber einer nahe gelegenen Polizeistation.

Sommerreiseverkehr führte zu Stau vor Karawankentunnel

Klagenfurt - Der Sommerreiseverkehr Richtung Süden hat Samstagfrüh in Kärnten zu einem kilometerlangen Stau auf der Karawanken Autobahn (A11) vor dem Karawankentunnel an der Grenze zu Slowenien geführt. Laut ÖAMTC war der Stau gegen 9.00 Uhr rund viereinhalb Kilometer lang. Zu Mittag war er auf rund zweieinhalb Kilometer zurückgegangen. Keine Behinderungen gab es auf der Südautobahn in Richtung Süden.

Deutscher Wanderer stürzte in Osttirol in den Tod

Prägraten - Ein 55-jähriger Deutscher ist am Freitag in Prägraten in Osttirol rund 300 Meter über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt und tödlich verunglückt. Der Mann dürfte auf einem nassen Steig ausgerutscht sein, teilte die Polizei mit. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen.

Vier Verletzte bei erster Stierhatz in Pamplona

Pamplona - Zum Auftakt der Stierhatz im nordspanischen Pamplona sind mindestens vier Läufer verletzt worden. Ein 38-jähriger Spanier sei am Samstag von einem der Tiere auf die Hörner genommen und dabei am Gesäß verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

