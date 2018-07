APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Salvini will Ankunft von 450 Flüchtlingen in Italien verhindern

Rom - Italiens Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini will verhindern, dass die 450 Migranten, die am Samstag an Bord von Schiffen der italienischen Küstenwache genommen wurden, in Italien eintreffen. Bei einem Gespräch mit Premier Giuseppe Conte drängte Salvini, dass die beiden Schiffe die Migranten nach Libyen oder Malta bringen. Salvini bekräftigte, dass Migranten künftig nur noch über legale Wege nach Italien einwandern sollen.

Mehr als 450 Kinder aus Honduras in USA von Eltern getrennt

Tegucigalpa - 459 Kinder aus dem zentralamerikanischen Honduras sind an der US-Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt worden. Das teilte das honduranische Außenministerium am Freitag (Ortszeit) in der Hauptstadt Tegucigalpa mit. Überdies seien mindestens 289 Mütter und Väter aus dem Land in den USA ohne ihre Kinder inhaftiert worden, erklärte das Ministerium. Die US-Behörden behandeln illegal ins Land kommende Menschen seit Monaten systematisch als Gesetzesbrecher und nehmen sie in Haft.

Prominente Unterstützung für Asyl-Initiative für Lehrlinge

Linz - Nun tritt auch die österreichische Prominenz dafür ein, Asylwerber ihre Lehre abschließen zu lassen, selbst wenn sie abgeschoben werden könnten. Die entsprechende Initiative des oberösterreichischen Landesrats Rudolf Anschober (Grüne) hat mit dem ehemaligen Skistar Hermann Maier, Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky und dem Percussionisten Martin Grubinger bekannten Zuwachs erhalten. Insgesamt hat die Initiative laut Anschober bereits 52.000 Unterstützer.

ÖVP in Sonntagsfrage stabil voran

Wien - Die ÖVP liegt in der Wählergunst stabil voran. In Umfragen für die "OÖN" (Spectra) und "profil" (Unique Research) kommt die Volkspartei auf 34 Prozent, womit sie rund 2,5 Punkte über ihrem Ergebnis bei der vergangenen Nationalratswahl rangiert. Platz zwei scheint zwischen SPÖ und FPÖ umkämpft. NEOS, Liste Pilz und die Grünen lagen rund um die Vier-Prozent-Hürde. Nicht überzeugen kann die Regierung laut der von "profil" in Auftrag gegebenen Umfrage in der Sozialpolitik.

Gipfel Trump-Putin trotz Anklage russischer Agenten

Washington - Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin soll trotz der US-Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter stattfinden. Die beiden Staatschefs würden am Montag in der finnischen Hauptstadt Helsinki wie geplant zusammenkommen, sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Freitag in Washington. Den russischen Geheimdienstmitarbeitern wird vorgeworfen, für Hackerangriffe auf die US-Demokraten während des Wahlkampfs 2016 verantwortlich zu sein.

Taliban bedrohen Lehrer in Afghanistan: Schulen geschlossen

Kabul - Wegen Drohungen der radikalislamischen Taliban haben die Behörden in der ostafghanischen Provinz Logar mehr als 100 Schulen geschlossen. Mehr als 60 Einrichtungen wurden allein in der Provinzhauptstadt Pol-e Alam dicht gemacht, teilte die örtliche Bildungsbehörde mit. Die Taliban bedrohten Lehrer, weil sie wollten, dass sie zu Hause blieben, hieß es. Die Islamisten sehen Bildung als Bedrohung ihrer eigenen Macht.

Nöstlingers Tod: "Ganze Generationen nachhaltig geprägt"

Wien - Das Bekanntwerden des Ablebens der gefeierten Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger am Freitag hat eine Welle von Trauerbekundungen ausgelöst. Die heimische Politprominenz kondolierte der erfolgreichen wie streitbaren Schriftstellerin. Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) betonte etwa, dass Nöstlinger mit ihrem Schaffen "ganze Generationen nachhaltig geprägt" hat.

Mann attackierte und bedrohte Ehefrau in Wien

Wien - Ein Mann hat in Wien-Döbling am Donnerstag in der Nacht offenbar seine Ehefrau attackiert und mit dem Tod bedroht: Als die alarmierten Beamten bei der Wohnung in die Amalgergasse ankamen, erwartete sie bereits die Frau mit blauen Flecken im Gesicht gemeinsam mit ihrem elf Monate alte Sohn vor der Türe. Sie gab an, dass es seit längerer Zeit zu gewalttätigen Übergriffen kam.

