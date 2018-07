APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

AUVA-Sparplan soll Spitalsschließungen enthalten

Wien - Die AUVA will in den kommenden zehn Jahren fast die von der Regierung geforderte halbe Milliarde einsparen. Das geht aus einem Papier hervor, über das die "Kronen Zeitung" berichtet. Dabei soll es auch zu Spitalsschließungen und Privatisierungen kommen. Die AUVA betonte auf APA-Anfrage, dass es sich bei dem veröffentlichten Papier noch um kein abgeschlossenes Konzept handle. Es gebe derzeit nur unterschiedliche Denkmodelle.

Platter rügt Vorgehen der Regierung in Sachen Arbeitszeit

Wien - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) missfällt das Vorgehen der Koalition bei der Ausweitung der Höchstarbeitszeit. Bei einem Auftritt in Landeck sagte er laut "TT" in Richtung Bundesregierung: "Manchmal kommen sie mir ein bisschen übermütig vor." Platter hätte es bevorzugt, wenn die Regierung eine Begutachtung durchgeführt hätte und mit den Sozialpartnern in Dialog getreten wäre. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach sich indes für ein "gutes Miteinander" und ein "Abrüsten der Worte" aus.

Trump will bei US-Präsidentenwahl 2020 wieder antreten

Washington - US-Präsident Donald Trump hat klargemacht, dass er eine zweite Amtszeit anstrebt und sich im Wahlkampf gute Chancen ausrechnet. In einem Interview begründete er dies damit, dass es in der amerikanischen Bevölkerung ein hohes Interesse an seiner Kandidatur im Jahr 2020 gebe. Nach Gesprächsauszügen, die in der Nacht zum Sonntag vom britischen Boulevardblatt "Mail on Sunday" veröffentlicht wurden, antwortete Trump auf die Frage, ob er noch einmal antreten werde: "Das ist meine volle Absicht. Es scheint, als wenn sich das alle wünschen."

Schiffe mit 450 Migranten warten vor Sizilien auf Anweisungen

Rom - Die beiden Schiffe der italienischen Marine, die am Samstag 450 Migranten aus Libyen an Bord genommen hatten, warten unweit der Insel Linosa südlich von Sizilien auf Anweisungen. Die Migranten an Bord sollen von Frankreich, Malta und anderen europäischen Ländern aufgenommen werden, gab der italienische Premier Giuseppe Conte bekannt. Italien sei nicht mehr bereit, weitere Migranten aufzunehmen, wenn die anderen EU-Partner nicht an der Umverteilung aktiv teilnehmen würden.

Israel flog in der Nacht erneut Luftangriffe gegen Hamas

Gaza/Jerusalem - Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht auf Sonntag erneut Ziele der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen bombardiert. Mehrere Einrichtungen der Hamas seien in Gaza angegriffen worden, teilte die Armee mit. Aus der Berichterstattung ging nicht hervor, ob dies vor oder nach der von der Hamas verkündeten Feuerpause stattgefunden hatte.

Insgesamt 42 Verletzte bei Stierhatz in Pamplona

Pamplona - Bei den diesjährigen Stierrennen im nordspanischen Pamplona sind insgesamt 42 Läufer ins Krankenhaus gekommen. Zwei von ihnen seien von Kampfbullen auf die Hörner genommen worden, die 40 anderen hätten größtenteils wegen Prellungen behandelt werden müssen, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Sonntag. Besonders bange Momente gab es zum Abschluss des Spektakels, als ein Franzose von einem Bullen am Halstuch erwischt und mehrere Meter mitgezerrt wurde.

Tübinger Ägyptologen entdecken vergoldete Mumienmaske

Tübingen - Ägyptologen der Universität Tübingen haben bei Ausgrabungen in der ägyptischen Stadt Sakkara eine vergoldete Mumienmaske entdeckt. Sie soll aus saitisch-persischer Zeit stammen, der Zeit 664 bis 404 vor Christus, wie die Universität Tübingen mitteilte. Erste Untersuchungen im Ägyptischen Museum in Kairo ergaben, dass die Maske vor allem aus Silber besteht, zum Teil aber vergoldet ist. Laut der Mitteilung war die Maske auf dem Gesicht einer Mumie gelegen.

