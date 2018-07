APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00

Italiens harter Migrationskurs zwingt EU-Partner zu Zugeständnissen

Rom/Berlin - Italiens Blockadehaltung in der Migrationsfrage hat EU-Partner zu Zugeständnissen bewegt. Am Sonntag erklärte sich Deutschland wie zuvor Malta und Frankreich bereit, 50 der insgesamt 450 Migranten aufzunehmen, die am Samstag im Mittelmeer gerettet worden waren. Trotz der zugesagten Unterstützung war am Sonntag zunächst unklar, wann und wo die Geretteten an Land gehen können.

220 Hamas-Geschoße auf Israel, größte Gaza-Attacke seit 2014

Gaza/Jerusalem - Ein heftiger Schlagabtausch zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas hat die Furcht vor einem neuen Krieg befeuert. Militante Palästinenser griffen Israel seit Freitagabend mit mehr als 220 Raketen und Mörsergranaten an, wie die israelische Armee am Sonntag mitteilte. Die israelische Luftwaffe bombardierte gleichzeitig Dutzende Hamas-Ziele. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, die Armee habe der Hamas mit massiven Luftangriffen den "härtesten Schlag" seit dem Gaza-Krieg 2014 versetzt.

AUVA-Sparpapier sorgt für Aufregung

Wien - Ein internes Sparpapier der AUVA, das auch Spitalsschließungen enthält, hat am Sonntag für einiges Aufsehen gesorgt. Betriebsrat, Gewerkschaft und SPÖ schossen sich prompt auf Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ein. Diese wiederum versichert, dass sie weder Schließungen noch Leistungseinschränkungen zustimmen würde.

Platter rügt Vorgehen der Regierung in Sachen Arbeitszeit

Wien - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) missfällt das Vorgehen der Koalition bei der Ausweitung der Höchstarbeitszeit. Bei einem Auftritt in Landeck sagte er laut "TT" in Richtung Bundesregierung: "Manchmal kommen sie mir ein bisschen übermütig vor." Platter hätte es bevorzugt, wenn die Regierung eine Begutachtung durchgeführt hätte und mit den Sozialpartnern in Dialog getreten wäre. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach sich indes für ein "gutes Miteinander" und ein "Abrüsten der Worte" aus.

Bayerns Grenzpolizei wird Hilfstrupp der deutschen Polizei

München - Die neue bayrische Grenzpolizei darf künftig Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze durchführen - aber nur mit Erlaubnis oder auf Anforderung des Bundes. Darauf hätten sich Staatsregierung und Bund geeinigt, erklärte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntag. Unabhängig kann die bayrische Grenzpolizei demnach nicht agieren, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Höchststand bei Zahl getöteter Zivilisten in Afghanistan

Kabul - Die Zahl der bei Gefechten und Anschlägen in Afghanistan getöteten Zivilisten hat im ersten Halbjahr 2018 einen neuen Höchststand erreicht. 1.692 Zivilisten seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres getötet worden, laut der UNO-Mission in Afghanistan um ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Weitere 3.430 Menschen wurden verletzt, das waren etwas weniger als im Vorjahreszeitraum.

Thailändische Buben betrauerten toten Rettungstaucher

Bangkok - Die aus einer Höhle in Thailand geretteten Buben und ihr Trainer haben den Tod des bei der Rettungsaktion ums Leben gekommenen Tauchers betrauert. Sie hätten geweint und ihr Beileid schriftlich auf einer Zeichnung des Retters ausgedrückt, teilte das Gesundheitsministerium mit. Wegen der psychischen Belastung seien die Geretteten erst am Samstag über den Tod des Mannes unterrichtet worden. Die zwölf Buben und ihr Trainer befinden sich weiterhin im Krankenhaus, sie sollen am Donnerstag entlassen werden.

