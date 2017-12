APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Weihnachtsfeiern in Bethlehem haben begonnen

Jerusalem - Mit dem feierlichen Einzug des Jerusalemer Patriarchatsleiters Pierbattista Pizzaballa haben am frühen Sonntagnachmittag in Bethlehem die Weihnachtsfeiern begonnen. Mit einem Autokonvoi legte das Oberhaupt der lateinischen Christen des Heiligen Landes die zehn Kilometer lange Strecke von der Jerusalemer Altstadt über den israelischen Checkpoint in die Geburtsstadt Jesu zurück. Um Mitternacht feiert Pizzaballa in der katholischen Katharinenkirche die Christmette.

Papst betete für Opfer des Tropensturms auf Philippinen

Vatikanstadt/Manila - Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat sich der Vatikan auf die Weihnachtsfeiern mit Papst Franziskus vorbereitet. Am Heiligen Abend wird der Papst im Petersdom die Christmette in Erinnerung an die Geburt Jesu in Bethlehem zelebrieren. Am Montag, dem Christtag, verkündet er dann auf dem Petersplatz seine Weihnachtsbotschaft und spendet den Segen "Urbi et orbi". Beim Angelusgebet am Nachmittag des Heiligen Abends betete der Papst für den Frieden und die Opfer des Tropensturms auf den Philippinen.

Kurz: Habe Van der Bellen "sehr schätzen gelernt"

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu Weihnachten sein positive Verhältnis zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen herausgestrichen. Er habe den Bundespräsidenten "sehr schätzen gelernt", sagte Kurz in der ORF-Fernsehsendung "Licht ins Dunkel". In vielen Gesprächen habe man eine Vertrauensbasis aufgebaut. In den letzten zwei Monaten habe man sehr gut zusammengearbeitet und er gehe davon aus, dass das auch weiterhin so gut funktionieren werde.

Aufräumarbeiten nach Bahnunfall in Kritzendorf abgeschlossen

Klosterneuburg - Nach dem Bahnunfall in Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) vom Freitagabend waren die Aufräumarbeiten am Heiligen Abend abgeschlossen. Die Ursache der Kollision eines REX mit einem Cityjet blieb vorerst offen. Am Montag ab 5.00 Uhr soll es wieder eingleisigen Betrieb im Bereich der Unglücksstelle geben, sagte Roman Hahslinger von den ÖBB.

Neue Spur bei Suche nach verschollenem argentinischen U-Boot

Buenos Aires - Fünfeinhalb Wochen nach dem Verschwinden des argentinischen U-Boots "ARA San Juan" gehen die Suchmannschaften einer neuen Spur nach. Sonargeräte hätten im Südatlantik einen "neuen Kontakt" aufgespürt, teilte die argentinische Marine am Samstag mit. Einzelheiten nannte sie jedoch nicht. Der russische Tauchroboter "Panther Plus" werde der neuen Spur nachgehen. Das US-Schiff "Atlantic" werde die Erkundung des Suchgebiets fortsetzen.

Toter Migrant auf Güterzug am Brenner gefunden

Brenner - Am Brenner ist in der Nacht auf Sonntag ein Toter auf einem Güterzug entdeckt worden. Der Flüchtling, der sich auf dem Dach eines Containers befand, dürfte durch einen Stromschlag getötet worden sein, berichtete die italienische Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA. Der Güterzug war von Italien nach Österreich unterwegs. Die Leiche wurde bei einer Zugkontrolle am Bahnhof Brenner gefunden.

Russische Stewardess stürzte vor Start aus Flugzeug

Moskau - Eine russische Stewardess ist bei den Startvorbereitungen auf einem Moskauer Flughafen aus dem Flugzeug gestürzt. Sie sei ausgerutscht und abgestürzt, als sie die hintere Tür schließen wollte, teilte die betroffene Fluggesellschaft Utair der Agentur Tass zufolge mit. Nach dem Unfall am Samstag auf dem Flughafen Wnukowo wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht. Sie konnte aber am Sonntag wieder entlassen werden. Die Ursache des Unfalls werde noch untersucht.

Sechsfach-Jackpot wird am Heiligen Abend ausgespielt

Wien - Elf Millionen Euro sind zu holen: Am Sonntag um 19.17 Uhr wird der erste Sechsfach-Jackpot im österreichischen Lotto "6 aus 45" ausgespielt. Man rechnete mit rund 12,6 Millionen abgegebenen Tipps. Rund 80 Prozent aller möglichen Tippkombinationen dürften gespielt werden. Zumindest ein Sechser ist damit wahrscheinlich. Ein Solo-Sechser würde mit Sicherheit einen neuen Rekord-Gewinn bedeuten. Annahmeschluss ist um 18.00 Uhr.

