APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

"Urbi et Orbi" - Papst rief zu Frieden in der Welt auf

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Christtag in seiner Botschaft zum Segen "Urbi et Orbi" zu Frieden in Syrien, im Nahen Osten, im Irak, in Korea sowie im Kongo und in Zentralafrika aufgerufen. Vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom gedachte der Heilige Vater aller leidenden, verfolgten und bedürftigen Kinder in Konflikt- und Notstandsgebieten auf dem gesamten Globus.

Bus fuhr in Moskau in Menschenmenge -Vier Tote

Moskau - Mitten im Moskauer Silvesterverkehr ist ein Linienbus in eine Menschenmenge gefahren und hat nach letzten Angaben vier Menschen getötet. Nach Agenturmeldungen vom Montag wurden zudem mehr als zwölf Fußgänger verletzt. Der Bus fuhr die Stiege zu einer Unterführung hinunter und blieb dort stehen, wie auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war. Die Polizei sprach von einem Unfall. Ursache war möglicherweise ein Versagen der Bremsen.

Felssturz in Tirol: 50 weitere Abgeschnittene

Vals - Die unmittelbaren Auswirkungen eines der größten Felsstürze der letzten Jahrzehnte in Tirol haben sich am Christtag gleich mehrmals geändert. Nach einem dritten Erkundungsflug durch den Landesgeologen wurde klar, dass der Berg nach wie vor in Bewegung ist. Dadurch sitzen neben den rund 80 Personen im hinteren Talbereich von der Außenwelt abgeschnittenen Personen bis auf weiteres auch die 50 Bewohner des Weilers Padaun fest. Der Felssturz hatte am Sonntagabend die Landesstraße verlegt.

Küng kritisiert anlässlich Weihnachten "Ehe für alle"

Wien - St. Pöltens Bischof Klaus Küng hat in seiner Weihnachtspredigt Kritik an der Öffnung der Ehe für Homosexuelle sowie an der Einführung eines dritten Geschlechts in Deutschland geübt. Es gebe viele Hinweise, dass der Glaube an Gott "einfach beiseite geschoben" und der Zusammenhang mit der Schöpfungsordnung nicht wahrgenommen werde, so der Bischof. Der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl beklagte indes beim Hochamt in Graz den Verlust des Zusammenhalts in der Gesellschaft.

Eklat bei Anhörung in "Cumhuriyet"-Prozess in Istanbul

Istanbul/Ankara - Eine Anhörung im umstrittenen Prozess gegen 17 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" ist am Montag nach einem Eklat unterbrochen worden. Der Richter ließ den Angeklagten Ahmet Sik aus dem Saal bringen, nachdem dieser bei seiner Verteidigung die Regierung kritisiert hatte. Unterstützer Siks riefen daraufhin: "Auch ihr werdet alle eines Tages vor Gericht gestellt werden."

Meghan Markle besuchte Weihnachtsgottesdienst mit Queen

Sandringham - Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle haben gemeinsam mit Queen Elizabeth II. am Montag an einem Weihnachtsgottesdienst im britischen Sandringham teilgenommen. Hunderte Briten säumten bei kühlem, windigem Wetter den Weg zur Kirche Saint Mary Magdalene, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen. Neben der US-Schauspielerin, die einen beigen Mantel und einen braunen Hut trug, schritt Williams Gattin Kate zur Kirche - unter ihrem Kleid zeichnete sich deutlich ihr Babybauch ab.

