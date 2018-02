APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Aufhebungsantrag zum Rauchverbot im Nationalrat eingebracht

Wien - Der Initiativantrag, mit dem das ab 1. Mai gültige generelle Rauchverbot in der Gastronomie noch vor dessen Inkrafttreten ausgehebelt werden soll, ist von ÖVP und FPÖ am Mittwoch im Nationalrat eingebracht worden. Nicht enthalten ist in dem Antrag die versprochene Bestimmung, dass die Gastronomie-Raucherbereiche künftig nicht von unter 18-Jährigen betreten werden dürfen. Dies falle als Jugendschutz-Angelegenheit in die Kompetenz der Länder, man könne dies nicht auf Bundesebene regeln, hieß es auf APA-Anfrage im FPÖ-Klub.

FPÖ verspricht Ausschussbegutachtung zum Thema Überwachung

Wien - Die FPÖ ist bereit, die unter dem Titel "Sicherheitspaket" firmierenden geplanten Überwachungsmaßnahmen einer Ausschussbegutachtung zu unterziehen. Das hat Klubobmann Walter Rosenkranz am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Nationalrats erklärt. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) verteidigte in der Debatte die Pläne, ebenso die ÖVP. Die Opposition äußerte schwere Grundrechtsbedenken. Zuvor hatte es Kritik gegeben, weil es keine reguläre Gesetzesbegutachtung für das Paket geben wird.

Foglar: Regierung bereitet Hartz-IV-Modell für Österreich vor

Wien - ÖGB-Präsident Erich Foglar warnt davor, dass die Regierung in Österreich Vorarbeiten für ein Hartz-IV-Modell leistet. Der geplante Kinderbonus, das geplante Nulldefizit und "Steuerzuckerl für Besserverdienende" sollen über Einsparungen in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik finanziert werden, kritisierte der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes im Interview mit der APA am Mittwoch. Insgesamt sieht Foglar "eine reine Repressalienpolitik gegen Arbeitnehmer und Arbeitslose. Wünsche der Industrie und des Wirtschaftsbundes werden bedient, während die Sozialministerin de facto kaltgestellt wird und chancenlos ist."

Russland will 30-tägige Feuerpause in Syrien umsetzen

Damaskus - Der russische Außenminister Sergej Lawrow macht Rebellen im syrischen Ost-Ghouta nahe der Hauptstadt Damaskus für die anhaltenden Kämpfe trotz Feuerpause verantwortlich. Russland arbeite aber weiter daran, die vom UNO-Sicherheitsrat geforderte 30-tägige Feuerpause für humanitäre Hilfe umzusetzen, sagte Lawrow am Mittwoch in Genf. Die temporäre Waffenruhe trat erstmals am Dienstag in Kraft, wurde aber sowohl am ersten, als auch am zweiten Tag verletzt - von beiden Seiten.

Taliban reagieren mit Lob und Ablehnung auf Ghanis Friedensangebot

Kabul - Die radikalislamischen Taliban haben auf ein umfassendes Friedensangebot des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani mit Lob, aber auch mit Ablehnung reagiert. Es sei eine friedensorientierte Rede gewesen. Sie habe aber einen wichtigen Punkt vermissen lassen: "Es ist klar, dass der Hauptgrund für den Krieg in Afghanistan die Präsenz ausländischer Truppen ist", hieß es in einer Erklärung. Ghani hatte den Taliban am Mittwoch unter anderem eine Waffenruhe, die Aufhebung von Sanktionen, die Entlassung von Gefangenen und die Anerkennung als politische Partei oder Gruppe angeboten.

May: "EU-Entwurf zum Brexit bedroht Einheit Großbritanniens"

Brüssel - Die britische Premierministerin Theresa May hat den Entwurf der EU zum Brexit-Abkommen heftig kritisiert. "Der veröffentlichte Entwurfstext würde, wenn umgesetzt, den Binnenmarkt Großbritanniens und die verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs bedrohen, indem er eine zollrechtliche und regulatorische Grenze in der Irischen See schaffen würde", sagte May. EU-Chefverhandler Michel Barnier hatte zuvor den ersten Entwurf eines Brexit-Vertrags in Brüssel präsentiert.

Sanktionen gegen Russland kurz nach Pyeongchang aufgehoben

Moskau/Lausanne - Die Olympia-Sanktionen gegen Russland wegen des Dopingskandals von 2014 sind drei Tage nach den Winterspielen in Pyeongchang aufgehoben worden. "Das ROK ist wieder vollständiges Mitglied der internationalen olympischen Familie", sagte Alexander Schukow, der Präsident des Olympischen Komitees Russlands (ROK) am Mittwoch. Eine Bestätigung des IOC lag zunächst nicht vor. Wegen massiver Dopingvergehen bei den Winterspielen 2014 in Sotschi hatten unter neutraler Flagge nur 168 Russen an den Winterspielen in Südkorea teilnehmen dürfen.

ATX tendiert im Verlauf deutlich fester

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Der ATX stieg in einem verhaltenen europäischen Umfeld um 1,36 Prozent auf 3.475,88 Punkte. Unterstützt wurde er dabei vor allem von den satten Kursgewinnen der Aktien von Wienerberger (plus 5,92 Prozent), Erste Group (plus 4,88 Prozent) und UNIQA (plus 2,53 Prozent). Die drei Unternehmen hatten jeweils Ergebnisse für 2017 vorgelegt.

