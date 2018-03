APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Putin präsentiert Russlands neue Atomwaffen

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seiner Rede an die Nation neue, angeblich nicht abfangbare Nuklearwaffen vorgestellt. Er nannte die schwere Interkontinentalrakete "Sarmat", die Hyperschallrakete "Kinschal" (Dolch), einen atombetriebenen Marschflugkörper und einen neuartigen Torpedo. Diese seien eine Reaktion auf die US-Raketenabwehr, sagte er gut zwei Wochen vor der Präsidentenwahl. Russland verfüge nun über Raketen, die kein anderes Land besitze. Keine dieser Waffen könne mit bisher verfügbaren Mitteln abgefangen werden.

Hackerangriff in Deutschland dürfte noch andauern

Berlin - Der Hackerangriff auf das Datennetzwerk des deutschen Staates dürfte nach wie vor andauern. Es handle sich um "einen veritablen Cyberangriff auf Teile des Regierungsnetzes", sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Deutschen Bundestages (PKGr), Armin Schuster (CDU), nach einer Sitzung des Gremiums am Donnerstag. Es gehe um einen "noch laufenden Angriff", sagte Schuster.

Arbeitslosigkeit sinkt - AMS-Budget auch

Wien - Die gute Wirtschaftslage hat auch im Februar für sinkende Arbeitslosenzahlen gesorgt - und das trotz klirrender Kälte. Inklusive AMS-Schulungsteilnehmern waren Ende Februar 444.426 Personen auf Arbeitssuche, um 6,6 Prozent weniger als im Jahr davor. Überschattet werden die guten Zahlen von der geplanten Kürzung des AMS-Budgets um 600 Mio. Euro. Die Kritik daran hielt auch am Donnerstag an.

Opposition erwägt bezüglich Rauchverbot Gang zum VfGH

Wien - Nach dem Kippen des Rauchverbots durch die Regierung erwägt die Opposition den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH). SPÖ, NEOS und die Liste Pilz wollen prüfen, ob die Einschätzung des Verfassungsjuristen Bernd-Christian Funk tatsächlich Gewicht hat. Er betrachtet die bestehende Regelung, die nun weitergeführt werden soll, kritisch. Indes haben sich die Klubchefs darauf verständigt, dass die Aufhebung des Rauchverbots kommenden Dienstag im Gesundheitsausschuss einem Hearing unterzogen wird.

Hofer will Lokführerausbildung verbessern

Wien - Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) überlegt die Schaffung einer "Rail Academy Austria", die Bahnpersonal so ausbilden soll, dass alle im österreichischen Schienennetz einheitliche Standards einhalten. Darüber werde es mit ÖBB und Gewerkschaft Gespräche geben, "und ich glaube, dass wir das in den nächsten Jahren umsetzen können", sagte Hofer in der ORF-Sendung "Eco". Aus der Gewerkschaft kommt dafür Zustimmung.

Kurz besucht am Montag Papst Franziskus

Wien/Vatikanstadt - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stattet Papst Franziskus am Montag eine Visite ab, wie der Vatikan am Donnerstag bekannt gab. Themen der Gespräche sollen der Schutz der verfolgten Christen im Nahen Osten, "die Migrationskrise", die atomare Abrüstung sowie die Beiträge der katholischen Kirche zum gesellschaftlichen Zusammenleben in Österreich sein, teilte ein Sprecher von Kurz mit. Mitreisen soll auch der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Deutsche im Pinzgau von Klein-Lkw niedergefahren und getötet

St. Martin bei Lofer/Dresden - Bei einem Verkehrsunfall im Salzburger Pinzgau ist am Donnerstag in den Mittagsstunden eine Urlauberin aus Dresden ums Leben gekommen. Ein 52-jähriger Kraftfahrer war in St. Martin bei Lofer gegen 13.00 Uhr mit einem Klein-Lkw vor einem Haus rückwärtsgefahren. Aus unbekanntem Grund erfasste das Fahrzeug dabei die 69-Jährige, die zu Fuß unterwegs war, berichtete die Polizei. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet.

Wiener Börse notiert klar tiefer

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer tendiert. Der ATX verlor in einem klar negativen europäischen Börsenumfeld 0,76 Prozent auf 3.450 Punkte. Die Wolford-Aktien springen zehn Prozent hoch. Der chinesische Investor Fosun will den Vorarlberger Wäschekonzern übernehmen. Die CA Immo-Titel klettern 6,1 Prozent in die Höhe. Das Immobilienunternehmen hat im Geschäftsjahr 2017 einen Rekordgewinn erzielt.

