APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Glawischnig tritt wegen Novomatic-Job aus Grünen-Partei aus

Wien/Gumpoldskirchen - Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig tritt angesichts ihres Engagements beim Glücksspielkonzern Novomatic aus ihrer Partei aus. Das teilte Grünen-Bundessprecher Werner Kogler der APA mit. "Wenn Eva Glawischnig sich als Privatperson für eine Tätigkeit bei Novomatic entschließt, ist das natürlich ihre Sache." Für die Grünen gilt aber, was immer gegolten hat: "Wir werden die Machenschaften dieses Konzerns auch weiterhin kritisieren und gegebenenfalls bekämpfen", so Kogler.

Rauchverbot: SPÖ und Wien prüfen Gang zum VfGH

Wien - Eine Verfassungsklage gegen das Rauchergesetz wird immer wahrscheinlicher: Die SPÖ und das Land Wien prüfen den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH). Das berichteten SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner und Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Freitag in einer Pressekonferenz. Geltendmachen wollen sie unter anderem die fehlende Wahlfreiheit für Gastro-Personal oder auch Kinder.

May strebt möglichst umfassende Beziehung zur EU an

London - Großbritannien strebt nach den Worten von Premierministerin Theresa May nach dem EU-Austritt so umfassende Beziehungen zur Gemeinschaft wie möglich an. Dies liege auch im Interesse der EU, sagte May am Freitag in einer Grundsatzrede. Großbritannien könnte sich auch künftig an EU-Wettbewerbsregeln und die Regeln über Beihilfen halten. Um die Güterströme an der Grenze nicht zu behindern, strebe sie enge Beziehungen zur EU in den Bereichen Regulierung und Standards an.

Putins Rüstungspläne sorgen für neue Spannungen mit dem Westen

Berlin/Washington/Moskau - Mit Ankündigungen zu neuen "unbesiegbaren" Atomraketen hat der russische Präsident Wladimir Putin die Spannungen mit dem Westen verschärft. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump zeigten sich in einem Telefonat "besorgt" über Putins Rüstungspläne. Washington warf Moskau einen Bruch internationaler Rüstungskontrollvereinbarungen vor, was der Kreml umgehend zurückwies.

Tote bei Angriff auf französische Botschaft in Burkina Faso

Ouagadougou - In der Hauptstadt Burkina Fasos haben Unbekannte die Zentrale der Streitkräfte und die französische Botschaft angegriffen. Bei der Attacke gegen die französische Botschaft in Ouagadougou seien vier Angreifer getötet worden, erklärte die Regierung am Freitag. Wie viele Menschen darüber hinaus verletzt oder getötet wurden, blieb vorerst unklar.

Russland unterstützt Offensive in Ost-Ghouta

Moskau/Damaskus - Die russische Luftwaffe unterstützt im belagerten syrischen Rebellengebiet Ost-Ghouta nach eigener Darstellung eine Bodenoffensive gegen Terroristen. Diese hätten eine von Russland und Syrien ausgerufene Waffenruhe gebrochen und durch Beschuss Menschen und humanitäre Hilfe gefährdet, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Freitag in Moskau.

Mindestens vier Tote bei Lawinenunglück in Südfrankreich

Nizza - Bei einem Lawinenunglück in den südfranzösischen Alpen sind mindestens vier Menschen getötet worden. Eine Person wurde verletzt, eine weitere werde vermisst, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Zwischenfall habe sich außerhalb der Skigebiete in der Gegend von Entraunes nordwestlich von Nizza ereignet.

Wiener Börse von Nervosität der Anleger belastet

Wien - Die Ankündigung Trumps, dass er Zölle für Stahl- und Aluminiumimporte einführen wolle, hat Anleger an der Wiener Börse am Freitag mit Vorsicht walten lassen. Zu den Zinsängsten der vergangenen Wochen gesellen sich nun Sorgen um einen Handelskrieg. Der ATX verlor 1,6 Prozent auf 3.392,32 Punkte. Die Aktien von Andritz stiegen um 1,6 Prozent. Der steirische Anlagenbauer hat 2017 zwar weniger Umsatz und Gewinn gemacht, aber vorsichtig, optimistischen Unternehmensausblick für 2018 gegeben.

