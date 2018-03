APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

SPD zählt Stimmen des GroKo-Mitgliedervotums aus

Berlin - Nach dem Ende des SPD-Mitgliedervotums über den Eintritt in eine erneute Große Koalition beginnt am Samstag im Berliner Willy-Brandt-Haus die Auszählung der Stimmen. Stimmberechtigt waren 463.723 SPD-Mitglieder. Nach der Auszählung soll am Sonntagvormittag das in ganz Europa mit Spannung erwartete Ergebnis verkündet werden. Die Kosten des Mitgliedervotums belaufen sich nach Parteiangaben auf rund 1,5 Millionen Euro. Von dem Ergebnis hängt ab, ob sich Angela Merkel (CDU) am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin wählen lassen kann.

Etwa 200 Demonstranten gegen rechten Kongress in OÖ

Aistersheim - Im Wasserschloss Aistersheim in Oberösterreich hat am Samstag der zweite rechte Kongress "Verteidiger Europa" stattgefunden. Rund 200 Gegendemonstranten versammelten sich laut Schätzung der Polizei um 14.00 Uhr zur Kundgebung des Bündnisses "Linz gegen Rechts" am Dorfplatz in Aistersheim. Etliche von ihnen waren mit zwei Bussen aus Linz und Wien angereist, viele Schaulustige aus dem Ort mischten sich trotz der Kälte dazu, 150 Polizisten sorgten dafür, dass der Kongress mit seinen rund 600 Teilnehmern nicht gestört wurde.

Türkische Luftwaffe tötete 36 regimetreue Kämpfer in Syrien

Beirut/Damaskus - Die türkische Armee hat nach Angaben von Aktivisten bei Luftangriffen in der nordsyrischen Region Afrin mindestens 36 Kämpfer regierungstreuer Einheiten getötet. Die Angriffe am Samstag hätten sich gegen das Dorf Kfar Janna gerichtet, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Es sei das dritte Mal innerhalb von 48 Stunden gewesen, dass die türkische Armee Stellungen der Regierungstruppen bombardierte.

Nordkorea droht USA wegen angekündigtem Manöver

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat den USA wegen des angekündigten Frühjahrs-Manövers mit den südkoreanischen Streitkräften mit Gegenmaßnahmen gedroht. Sollten die USA die Übungen abhalten und die Sanktionen gegen Nordkorea aufrechterhalten, werde die Führung in Pjöngjang auf ihre Weise darauf antworten, und die USA trügen die Verantwortung für die Konsequenzen daraus, hieß es in einem Kommentar am Samstag.

Blackrock baut Druck auf US-Waffenindustrie auf

Washington - Nach dem Massaker an einer Schule in Florida will der US-Investmentriese Blackrock den Druck auf die Waffenindustrie erhöhen. Hersteller und Händler von Feuerwaffen, in deren Firmen Blackrock investiert, sollten der Waffensicherheit und der Transparenz beim Verkauf künftig deutlich mehr Bedeutung beimessen, erklärte der weltweit größte Vermögensverwalter auf seiner Webseite.

Mindestens fünf Tote bei heftigem Wintersturm an US-Ostküste

New York - Ein schwerer Wintersturm an der US-Ostküste hat laut Medienberichten mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Mit Orkanböen und teils heftigen Niederschlägen setzte der Sturm seit Freitag ganze Küstenzonen unter Wasser. Mehr als 3.300 Flüge wurden gestrichen, mehr als eine Million Menschen waren ohne Strom. Besonders betroffen von Starkregen und Schneefall waren die Staaten Massachusetts, New Jersey und Virginia.

(Schluss) pat/grh