APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Totaler Triumph für Hirscher - Siebente große Kugel perfekt

Kranjska Gora - Drei Kristallkugeln innerhalb von 24 Stunden und damit insgesamt die Nummern 15, 16 und 17 sowie zwei Tagessiege in jeweils bestechender Form: Marcel Hirscher hat in Kranjska Gora im Gesamtweltcup und den Disziplinenwertungen Riesentorlauf und Slalom alles klar gemacht. Der 29-jährige Salzburger gewann den Torlauf mit 1,22 Sekunden Vorsprung auf seinen Dauerrivalen Henrik Kristoffersen. 289 Punkte Vorsprung im Gesamtweltcup auf Kristoffersen bedeuten die siebente große Kugel in Serie für Hirscher.

Kandidaten versprühten bei Kärnten-Wahl Optimismus

Klagenfurt - Die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Kärnten haben am Sonntag alle Optimismus versprüht. Das Ergebnis wird voraussichtlich erst am Montag wirklich aussagekräftig sein, da mehr als 20.000 Wahlkarten erst dann ausgezählt werden. 4,6 Prozent der 424.121 Wahlberechtigten haben bereits vor neun Tagen gewählt, rund 24.000 Wahlkarten wurden ausgegeben. Am Wahltag selbst herrschte in den Wahllokalen durchaus reger Betrieb, die Wahlbeteiligung dürfte insgesamt ähnlich ausfallen wie vor fünf Jahren. Damals hatte sie inklusive Wahlkarten 75,15 Prozent betragen.

Regierung will Tabaksteuer ab 2019 nicht mehr erhöhen

Wien - Die schwarz-blaue Regierung will ab 2019 die Tabaksteuer nicht mehr erhöhen, um damit die Abgabenquote zu senken. Das Finanzministerium bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden "Presse"-Bericht. Am 1. April wird die Tabaksteuer damit zum letzten Mal erhöht. Die Vorgängerregierungen hatten auf Tabaksteuermodelle mit einem Erhöhungsautomatismus gesetzt. Die Tabaksteuer bringt dem Staat nach der Mineralölsteuer die zweithöchsten Verbrauchersteuer-Einnahmen.

SPD-Mitglieder machen Weg frei für neue Große Koalition

Berlin - Nach fünf Monaten politischer Unsicherheit haben die SPD-Mitglieder den Weg für eine neue Große Koalition in Deutschland unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) frei gemacht. Beim Votum über den mit CDU/CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag stimmte eine Mehrheit von 66,02 Prozent der Mitglieder mit Ja, wie die SPD am Sonntag in Berlin mitteilte. Es wird bereits die dritte Große Koalition für die seit 2005 regierende Merkel. Viele SPD-Spitzenpolitiker reagierten mit Erleichterung auf die Zustimmung der Parteibasis, auch Angela Merkel gratulierte.

Rege Beteiligung und Probleme mit Wahlzetteln in Italien

Rom - Italien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Erwartet wird ein Sieg der Mitte-Rechts-Koalition um Ex-Premier Silvio Berlusconi, doch die populistische Fünf Sterne-Bewegung, die ohne Allianzen antritt, dürfte laut letzten Umfragen als stärkste Einzelpartei aus dem Rennen hervorgehen. Ein empfindlicher Rückschlag droht den regierenden Sozialdemokraten. Bis zu Mittag lag die Wahlbeteiligung bei 19,3 Prozent. In einigen Wahlkreisen kam es zu Problemen mit den Wahlzetteln.

Schweizer "No-Billag"-Initiative mit 71 Prozent abgelehnt

Bern - Die Radio- und Fernsehgebühren in der Schweiz werden nicht abgeschafft. Die sogenannte "No-Billag-Initiative" ist laut der ersten Hochrechnung mit 71 Prozent abgelehnt worden. Die Abstimmung war der Höhepunkt zum Teil heftig geführter monatelanger Diskussionen, die in der Schweiz wie kaum ein anderes Thema in den vergangenen Jahren polarisiert hat. Billag ist die Schweizer Gebühreneinzugszentrale, das Pendant zum österreichischen GIS (Gebühren Info Service).

Wohnhaus in Polen stürzte nach Gasexplosion ein - Vier Tote

Warschau - Nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im westpolnischen Posen sind mindestens vier Menschen gestorben und mehr als 20 verletzt worden. Die Erschütterung am Sonntag in der Früh hatte fast das komplette Gebäude zum Einstürzen gebracht. Drei von vier Stockwerken brachen ein. Vier Hausbewohner konnte die Feuerwehr nur mehr tot aus den Trümmern bergen. Die städtischen Behörden sicherten den Bewohnern Ersatzunterkünfte zu.

