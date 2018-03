APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Falsche Abgaswerte: 2,5 Mrd. Euro Steuerlücke in Österreich

Brüssel/Wien - Österreichs Finanz sind zwischen 2010 und 2016 in Summe 2,5 Mrd. Euro an Steuereinnahmen entgangen, weil die Normverbrauchsabgabe (Nova) auf Basis der Herstellerangaben und nicht auf Basis des realen CO2-Ausstoßes berechnet wurde. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Grünen im EU-Parlament. Seit der Reform der Nova im Jahr 2014 sei die Lücke noch deutlich angestiegen, so die Studie. Alleine im Jahr 2016 seien dem Fiskus 560 Mio. Euro entgangen - wesentlich mehr als die tatsächlichen Einnahmen ausmachten (450 Mio. Euro laut Budget).

Schlagabtausch zwischen SPÖ und FPÖ um Sicherheitspolitik

Wien - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher hat am Samstag Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) attackiert. Bei den Messerattentaten in Wien-Leopoldstadt werde "das eklatante Versagen des Innenministeriums sichtbar", sagte Lercher. Er verwies darauf, dass der verdächtige Afghane bereits mehrmals in Haft gesessen sei und zwei Anträge auf freiwillige Ausreise gestellt habe. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky wies die Kritik zurück und warf der SPÖ vor, "mit ihrer Willkommenspolitik die Asylantenkriminalität erst so richtig nach Österreich importiert" zu haben.

Malmström und Lighthizer beraten über Zoll-Ausnahmen

Brüssel - EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström lotet mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mögliche Ausnahmen bei den von den USA angekündigten Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium aus. An dem Gespräch am Samstagmittag in Brüssel nahm auch Japans Handelsminister Hiroshige Seko teil.

Merkel und Macron vertagen gemeinsame Pläne für Eurozone

Hamburg/Brüssel - Anders als geplant werden die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim EU-Gipfel in zwei Wochen keine gemeinsamen Vorschläge für eine Reform der Eurozone vorlegen. "Die Sache ist abgesagt", zitiert das Nachrichtenmagazin "Spiegel" in seiner neuesten Ausgabe einen EU-Beamten.

Türkische Armee kurz vor Stadt Afrin in Syrien

Beirut/Damaskus - Die türkische Armee und mit ihr verbündete syrische Kämpfer sind am Samstag weiter auf die Stadt Afrin im Nordwesten Syriens vorgerückt. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, befanden sich die Verbände vier Kilometer von Afrin entfernt, das seit 2012 von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) kontrolliert wird.

Taliban-Überfall auf Sicherheitskräfte in Afghanistan

Kabul - Im Westen Afghanistans haben radikalislamische Taliban aus einem Hinterhalt mindestens 18 Sicherheitskräfte getötet. Bei dem Überfall in der Provinz Farah seien auch Dutzende Taliban-Kämpfer ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher des Provinzrates am Samstag mit. Die Zahl der Toten aufseiten der Taliban war zunächst nicht genau klar, mehrere Medien bezifferten sie auf etwa 30.

Wiener Grüne zeigen Novomatic-Tochter Admiral an

Wien/Gumpoldskirchen - Der Wiener Klubchef der Grünen, David Ellensohn, hat die Novomatic-Tochter Admiral Sportwetten GmbH wegen des Verdachts auf verbotene Live-Wetten angezeigt. Der Anzeige beigelegt sind laut "profil" mehr als 20 Wettschein-Kopien. Der Anwalt von Admiral, Walter Schwartz, bezeichnet den Vorwurf, Admiral würde in Wien rechtswidrige Live-Wetten anbieten, als "schlichtweg falsch".

Weltrekordpreis für Kamera bei Wiener Auktion

Wien - Mit einem Auktionsergebnis von 2,4 Millionen Euro hat am Samstag ein Leica-Fotoapparat den Weltrekordpreis als bis dato teuerste Kamera aller Zeiten aufgestellt: Bei der Westlicht-Versteigerung in Wien ging die Preziose aus dem Jahr 1923 an einen privaten Sammler aus Asien, hieß es aus dem Auktionshaus gegenüber der APA. Der Startpreis für die Leica 0-Serie Nr. 122 war bei 400.000 Euro gelegen.

