APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

US-Präsident ersetzt Tillerson mit CIA-Chef Pompeo

Washington - US-Präsident Donald Trump ersetzt den bisherigen Außenminister Rex Tillerson mit CIA-Chef Mike Pompeo. Das kündigte Trump überraschend Dienstagfrüh (Ortszeit) an. Als Grund nannte der Präsident unterschiedliche politische Ansichten. Aus dem Außenministerium hieß es, Tillerson (65) habe die Absicht gehabt, im Amt zu bleiben.

Moskau weist britisches Ultimatum zu vergiftetem Ex-Spion zurück

Washington - Im Konflikt um den vergifteten Ex-Spion Sergej Skripal hat Russland ein britisches Ultimatum zurückgewiesen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow verlangte am Dienstag Zugang zu den Nervengift-Proben und warf London vor, sich nicht an die Vorgaben der Chemiewaffenkonvention zu halten. Westliche Staaten stellten sich unterdessen demonstrativ an die Seite Londons und sicherten Solidarität zu.

BVT-Chef Gridling wiederbestellt und zeitgleich suspendiert

Wien - Die Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) bleibt ein innenpolitischer Aufreger. BVT-Chef Peter Gridling bekam am Dienstag seine Wiederbestellungsurkunde, die seit rund drei Wochen im Innenministerium zurückgehalten wurde, ausgehändigt und wurde gleichzeitig vom Dienst suspendiert. Das erklärte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bei einer Pressekonferenz. Die Opposition forderte rasche Aufklärung in der Causa.

Peter Westenthaler muss mindestens vier Monate ins Gefängnis

Wien - Peter Westenthaler muss zumindest für vier Monate ins Gefängnis. Das hat am Dienstag das Wiener Oberlandesgericht (OLG) entschieden. Der Ex-Politiker bekam im Verfahren um eine Förder-Million an die heimische Fußball-Bundesliga sowie eine 300.000 Euro-Zahlung der Österreichischen Lotterien an das BZÖ sechs Monate der ursprünglich über ihn verhängten teilbedingten Strafe von 30 Monaten erlassen. Der bereits vom Erstgericht ausgesprochene Ausschluss der Fußfessel wurde allerdings bestätigt.

Messerattacke - Täter hegte Sympathie für politischen Islam

Wien - Der Mann, der in der Nacht auf Montag mit einem Messer einen Wachsoldaten vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien-Hietzing attackiert hat und von diesem erschossen worden ist, hegte Sympathie für den politischen Islam. Dies teilte die Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, am Dienstag mit. Es sei aber zu früh, daraus auf das Motiv zu schließen. Einschlägig aufgefallen ist Mohamed E. - so der Name des Erschossenen - nicht. Die Ermittler werten nun sichergestellte Datenträger sowie sein Handy aus.

Mindestens 38 Tote bei Busunglück in Äthiopien

Istanbul/Addis Abeba - Bei einem Busunglück in Äthiopien sind mindestens 38 Menschen getötet worden. Aus bisher ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug von einer Straße nördlich der Hauptstadt Addis Abeba ab und fuhr in einen Graben, berichtete der staatliche Sender Fana am Dienstag. Weitere zehn Menschen wurden verletzt. Die meisten Opfer des Unfalls vom Montag in der Region Süd-Wollo seien Studenten gewesen.

Riesen-Diamant aus Lesotho um 40 Millionen Dollar verkauft

Johannesburg/Maseru/Antwerpen - Einer der größten bisher gefundenen Rohdiamanten ist um 40 Millionen Dollar (37 Millionen Euro) verkauft worden. Der 910 Karat schwere Edelstein aus einer Mine in Lesotho wurde in einem Bieterverfahren in der belgischen Stadt Antwerpen verkauft, teilte das Bergbauunternehmen Gem Diamonds am Dienstag mit. Der Stein von "außerordentlicher Qualität" soll der fünftgrößte je gefundene Diamant sein. Seine Größe liege etwa zwischen einem Golf- und einem Tennisball.

Wiener Börse tendiert gut behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag am Nachmittag gut behauptet gezeigt. Der ATX stieg um 0,06 Prozent auf 3.485,49 Einheiten. Für Aufsehen sorgte die Meldung, dass US-Präsident Donald Trump seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen hat. In Wien zogen Buwog 0,76 Prozent auf 28,98 Euro an. Das Angebot des deutschen Immobilienkonzerns Vonovia für die Buwog ist erfolgreich. Bis jetzt wurden 73,7 Prozent der Buwog-Aktien angedient, teilte Vonovia mit.

