APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Johnson macht Putin für Anschlag auf Ex-Agenten verantwortlich

Uxbridge/London - Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach britischen Angaben vermutlich für das Attentat auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich. Die Entscheidung für die Tat sei "höchstwahrscheinlich" von Putin selbst getroffen worden, sagte der britische Außenminister Boris Johnson am Freitag. Der Zorn Londons richte sich gegen den Kreml, nicht gegen das russische Volk. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe umgehend und vehement zurück.

Nordkoreas Top-Diplomat zu Gesprächen in Schweden

Stockholm - Nach diplomatischen Gesprächen in Stockholm deutet immer mehr darauf hin, dass Schweden Gastgeber eines möglichen Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un werden könnte. Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho traf am Freitag bei einer seiner seltenen Auslandsreisen nicht nur seine Amtskollegin Margot Wallström, sondern auch Schwedens Regierungschef Stefan Löfven.

Zahlreiche Tote bei türkischen Angriffen auf Kurdengebiet in Syrien

Afrin/Astana - Bei neuen Angriffen der Türkei auf die belagerte kurdische Stadt Afrin in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten und Beobachtern mindestens 22 Zivilisten getötet worden. Die Artillerie- und Luftangriffe hätten eine Wohngegend in der Stadt getroffen, sagte ein Sprecher der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte am Freitag. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben die Angriffe zu einer Massenflucht aus Afrin geführt.

Starkes Wachstum stützt Budgetkurs der Regierung

Wien - Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben die Regierung aufgefordert, die gute Konjunktur zum Defizitabbau zu nutzen. Aus Sicht der Opposition wird das von der Regierung angekündigte Nulldefizit angesichts der günstigen Prognosen dagegen zur "Pflichtübung". Die Koalition bemüht sich indes um einen neuen "Spin" für ihre bisher durchgesickerten Sparpläne und spricht von einem "Flüchtlings-Sparpaket". Kommenden Mittwoch wird Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sein erstes Budget im Nationalrat vorstellen.

Innenminister Kickl stellt "Superbehörde" in Abrede

Wien - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Freitag einmal mehr bekräftigt, dass die Vorgangsweise rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) "optimal und rechtskonform gelaufen ist". Im Gespräch mit Journalisten stellte er außerdem eine medial kolportierte Superbehörde definitiv in Abrede. "Wir wollen keine Superbehörde", sagte Kickl. Das BVT solle es weiterhin geben, aber in welcher Form, werde noch evaluiert.

Neue Aufnahmeoffensive der Polizei gestartet

Wels - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Freitag in Wels eine neue Rekrutierungs- und Imagekampagne der Polizei gestartet. Künftig sollen sichtbare Tätowierungen erlaubt und die Aufnahmeprozedur verkürzt werden. Ziel ist es, junge, sportliche und motivierte Bewerber zu gewinnen. Außerdem wird in Wels die österreichweit zwölfte Polizeischule errichtet.

89-jährige Frau bei Wohnungsbrand in Wien-Meidling gestorben

Wien - Eine 89 Jahre alte Frau ist Freitagfrüh bei einem Wohnungsbrand in Wien-Meidling ums Leben gekommen. Ein Feuerwehrmann erlitt Verletzungen, berichtete die Berufsfeuerwehr. Ein Nachbar wurde per Drehleiter vom Balkon seiner Wohnung gerettet, mehrere weitere Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war laut Polizei auch am Nachmittag noch unklar.

Wiener Börse schwankt am Hexensabbat auf und ab

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am sogenannten Hexensabbat mit einem Auf und Ab präsentiert. Es laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen aus. Daher können Kurse stark schwanken. Am Freitagnachmittag legte der ATX um 0,46 Prozent auf 3.436,65 Punkte zu. Vor allem die Kursgewinne des ATX-Schwergewichtes OMV zogen den heimischen Leitindex in den grünen Bereich. OMV stiegen um satte vier Prozent. Der Öl-Konzern will einen großen Zukauf in Neuseeland tätigen. Außerdem zogen Semperit um 1,2 Prozent höher, obwohl der Gummi- und Kautschukkonzern einen Nettoverlust für 2017 von 26,3 Mio. Euro vorlegte.

