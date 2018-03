APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Kärntner SPÖ geht in Koalitionsverhandlungen mit ÖVP

Klagenfurt - Die Kärntner SPÖ hat sich für Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP entschieden. Der Beschluss des Landesparteivorstands war einstimmig, sagte Parteichef Peter Kaiser nach der Sitzung am Samstag vor Journalisten. Nach der Landtagswahl vom 4. März, bei der die SPÖ knapp 48 Prozent erreichte, stünden auch die beiden anderen im Landtag vertretenen Parteien FPÖ und Team Kärnten zur Verfügung. Die Verhandlungen mit der Volkspartei sollen laut Kaiser am Dienstag beginnen.

Polizei geht vor Präsidentenwahl gegen Nawalny-Anhänger vor

Moskau - Überschattet von einer schweren Krise im Verhältnis zum Westen wird in Russland am Sonntag der Präsident gewählt. Dabei will sich Amtsinhaber Wladimir Putin für eine vierte Amtszeit bestätigen lassen. Umfragen zufolge dürfte der 65-Jährige etwa 70 Prozent der Stimmen bekommen. Die sieben anderen Bewerber gelten als chancenlos. Am Samstag ging die Polizei in mehreren Städten gegen Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny vor, der zu einem Boykott aufgerufen hat.

"Graue Flut" in Spanien: Pensionisten fordern höhere Bezüge

Madrid - Zehntausende Pensionisten haben in ganz Spanien für eine Anhebung ihrer Altersbezüge demonstriert. Im Zentrum von Madrid versammelte sich Samstagfrüh trotz strömenden Regens eine riesige Menschenmenge. Auf Schildern und Spruchbändern war unter anderem zu lesen: "Ich bin Pensionist, kein Idiot!" und "Diebe! Sie stehlen uns die Pensionen!" Insgesamt waren den ganzen Tag landesweit mehr als 100 Demonstrationen geplant. Die Proteste standen unter dem Motto "Würdevolle Pensionszahlungen".

Russland weist 23 britische Diplomaten aus

London - Russland weist im Streit mit Großbritannien 23 britische Diplomaten aus, teilte das Außenministerium am Samstag in Moskau mit. Zudem werde das britische Kulturinstitut in Russland geschlossen. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in England. Zuvor hatte London 23 russische Diplomaten zur Ausreise aufgefordert. Bei dem Attentat war das in der früheren Sowjetunion produzierte Nervengift Nowitschok verwendet worden. London beschuldigte Präsident Wladimir Putin, Drahtzieher des Attentats zu sein.

Mord und Selbstmord in Tirol

Oberndorf/Kirchberg - In der Nacht auf Samstag sind in Tirol zwei Männer ums Leben gekommen. Ein 51-Jähriger hatte nach Polizeiangaben den 63-jährigen Liebhaber seiner Ehefrau getötet, bevor er sich selbst das Leben nahm. Das Mordopfer wurde gegen Mitternacht in seiner Wohnung in Kirchberg tot aufgefunden. Die 50-jährige Frau des mutmaßlichen Täters hatte am Abend mit einem Anruf bei der Polizei die Ermittlungen in Gang gesetzt.

Schnee- und Verkehrschaos beim Bücherfrühling in Leipzig

Leipzig - Heftiger Schneefall und ein Verkehrschaos bei der Bahn und auf den Straßen haben der Leipziger Buchmesse am Samstag zugesetzt. Ausgerechnet am besucherstärksten Messetag behinderte das Wetter Besucher und Aussteller in der Früh bei der Anreise zum Bücherfrühling. Das Chaos bei der Bahn und auf den Straßen bremste die Buchmesse aber nicht aus. Generell sei der Besuch sehr gut, die Messehallen voll mit Besuchern, sagte eine Sprecherin der Buchmesse.

Hirscher gewinnt RTL in Aare

Aare - Als erst dritter alpiner Skirennläufer in der Geschichte hat es Marcel Hirscher geschafft, 13 Weltcupsiege in einer einzigen Saison zu feiern. Der Salzburger gewann am Samstag den letzten Riesentorlauf der Saison in Aare und egalisierte damit die Bestmarke von Hermann Maier und Ingemar Stenmark. Zweiter wurde Henrik Kristoffersen vor Victor Muffat-Jeandet. Beim Damen-Slalom in Aare war US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin eine Klasse für sich.

