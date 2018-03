APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Präsidentschaftswahl in Russland: Putin vor vierter Amtszeit

Moskau - Russland wählt heute einen neuen Präsidenten. Mehr als 107 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es gilt als sicher, dass Amtsinhaber Wladimir Putin die Wahl gewinnt. Ihm wird ein Stimmenanteil von etwa 70 Prozent vorhergesagt. Die sieben anderen Kandidaten gelten als chancenlos. Offiziellen Angaben zufolge herrscht ein rege Wahlbeteiligung. Wahlbeobachter der Opposition beklagten aber viele Fälle von mehrfacher Stimmabgabe.

Türkei eroberte nordsyrische Kurdenhochburg Afrin

Afrin/Damaskus - Rund zwei Monate nach Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien haben die türkischen Truppen und ihre Verbündeten am Sonntag die mehrheitlich kurdische Stadt Afrin eingenommen. Das Stadtzentrum sei "vollständig" erobert, sagte der türkische Staatschef Erdogan. Augenzeugen zufolge waren türkische Soldaten und ihre syrischen Verbündeten in sämtlichen Stadtteilen präsent. Die Kurdenmiliz YPG äußerte sich zunächst nicht. Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hielten die Kämpfe am Sonntag in der Früh an.

Schönborn warnt davor, bei den Ärmsten zu sparen

Wien - Kardinal Christoph Schönborn, römisch-katholischer Erzbischof von Wien, hat sich am Sonntag für ein generationengerechtes Sparen ausgesprochen, das nicht zulasten der Ärmsten gehen dürfe. Differenzen mit der Caritas in dieser Frage bestritt er in der "Pressestunde" des ORF. Schönborn warnte vor einer Politik der Abschottung. Die Flüchtlingsfrage brauche europäische Solidarität.

SPÖ zweifelt an Seriosität von ÖVP und FPÖ

Wien - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher sieht in den bisher bekannt gegebenen Eckpunkten zum Budget die von ÖVP und FPÖ selbst auferlegte Vorgabe, Budgeteinsparungen vor allem im System zu setzen, nicht erfüllt. "Mit einer seriösen Budgetgebarung hat das bisher Vorliegende nichts zu tun", erklärte er am Sonntag. Die bisher bekannt gewordenen Vorhaben seien ein klarer Wegweiser in Richtung "Sparen bei den Menschen und nicht im System".

Trump zweifelt an Unabhängigkeit von Muellers Ermittlungen

Washington - Mit scharfen Worten hat US-Präsident Donald Trump erneut die Unabhängigkeit der Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller in der Russlandaffäre infrage gestellt. "Glaubt irgendjemand, dass das fair ist? Und außerdem, es gibt KEINE ABSPRACHEN", schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Mueller untersucht, ob sich Russland zugunsten von Trump in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt hatte und ob es Absprachen mit Trumps Wahlkampfteam gab.

Betrunkene Probeführerschein-Lenkerin gegen Leitschiene

Mauterndorf - Eine 19-jährige Probeführerscheinbesitzerin hat Sonntagfrüh in Mauterndorf im Salzburger Lungau betrunken einen Unfall verursacht. Die Schülerin war bei winterlichen Straßenbedingungen mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitschiene geprallt. Das Fahrzeug kam schwer beschädigt zu stehen, die Lenkerin wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Lenkerin hatte 1,64 Promille Alkohol im Blut.

