APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

EU und London einig zu Brexit-Übergangsphase bis Ende 2020

London - In den Brexit-Verhandlungen haben sich die EU und Großbritannien am Montag auf eine Übergangsfrist nach dem britischen EU-Austritt Ende März nächsten Jahres bis Ende 2020 geeinigt. Sowohl EU-Chefverhandler Michel Barnier als auch der britische Brexit-Minister David Davis sprachen zwar von einem "entscheidenden Schritt", doch bleibt die Irland-Nordirland-Frage weiter offen. Beide Seiten stimmten darin überein, dass eine "harte Grenze" vermieden werden solle.

Kickl: Angriffe der SPÖ "beschämend"

Wien - Ein "linkes Spiel" unter dem Deckmantel politischer Aufklärung hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Montag im Nationalrat der SPÖ vorgeworfen. In Beantwortung einer Dringlichen Anfrage zur BVT-Affäre sprach er von der "beschämenden" Verunglimpfung eines rechtsstaatlichen Vorgangs. "Mich werden Sie nicht mundtot machen", so Kickl: "Ich führe mein Ministerium gesetzeskonform". Was im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geschehen sei, sei ein Vorgang, wie ihn das rechtsstaatliche System vorsehe, so Kickl.

EU-Außenminister nach Giftanschlag mit London solidarisch

Moskau/London - Die EU hat den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien scharf verurteilt. Die EU-Außenminister erklärten am Montag bei ihrem Treffen in Brüssel ihre "uneingeschränkte Solidarität" mit der britischen Regierung. Eine direkte Schuldzuweisung an Russland fand sich darin aber nicht. Grund war offenbar Widerstand aus Griechenland. Der griechische Außenminister Nikos Kotzias habe sich "für eine Abschwächung der Erklärung eingesetzt", sagte ein Diplomat.

Putin: Russland will keinen Rüstungswettlauf

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach seiner klaren Wiederwahl offen für einen Dialog mit dem Westen gezeigt und gegen einen Rüstungswettlauf ausgesprochen. Russland wolle konstruktive Gespräche mit internationalen Partnern, sagte Putin am Montag. Er werde alles tun, um Konflikte zu lösen. Dennoch werde Russland weiter seine nationalen Interessen verteidigen. Russland werde in diesem und im kommenden Jahr seine Ausgaben in diesem Bereich kürzen, was aber nicht zu einer Einschränkung der Verteidigungskapazitäten des Landes führen werde, sagte Putin.

Passivrauchen tötet jährlich 1.000 Österreicher

Wien - Passivrauchen kostet laut einer Untersuchung von mehreren Forschungsinstitutionen Europas jährlich rund 1.000 Österreichern das Leben, teilte die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie am Montag mit. Passivrauchen zuhause und in Raucherlokalen führe, so eine Studie, bei 865 Menschen in Österreich zum Tod. Die "Don't smoke"-Initiative gegen den Plan der schwarz-blauen Regierung, das Gastro-Rauchverbot zu kippen, hat indes bereits rund 536.000 Unterstützungserklärungen gesammelt.

18-Jähriger in Oberösterreich von 25-Tonnen-Bagger überrollt

Kallham - Mit einem 25 Tonnen schweren Bagger ist Montagvormittag in Kallham (Bezirk Grieskirchen) ein Arbeiter einem 18-jährigen Kollegen über die Beine gefahren. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen, teilte die Polizei OÖ mit. Der Fahrer dürfte den jungen Mann beim Rückwärtsfahren übersehen, umgestoßen und überrollt haben.

Kronprinz: Saudische Frauen sollen Kleidung selbst bestimmen

Riad - Der reformorientierte saudische Kronprinz Mohammed bin Salman will Frauen keine Verhüllung von Kopf und Gesicht und keine langen schwarzen Roben (Abaya) mehr vorschreiben. Die Gesetze auch des islamischen Scharia-Rechts seien in der Frage sehr klar, sagte Mohammed dem Sender CBS in einer Ausstrahlung vom Sonntagabend: "Frauen sollen dezente und respektvolle Kleidung tragen, ebenso wie Männer." Das setze nicht unbedingt eine schwarze Abaya oder eine schwarze Kopfverhüllung voraus.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am frühen Montagnachmittag um 0,39 Prozent auf 3.457,01 Punkte. Das europäische Umfeld lag hingegen einheitlich im roten Bereich. Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Geschäft und verwiesen auf fehlende Impulse. Zudem scheinen sich einige Anleger im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Zinsentscheidung zurückzuhalten, hieß es weiter.

