APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Löger verspricht Überschuss und "eine gute Zeit"

Wien - Die neue Regierung hat am Mittwoch ihr erstes Budget vorgelegt - und es enthält das angekündigte gesamtstaatliche Nulldefizit im Jahr 2019. Der Bundeshaushalt sieht kommendes Jahr sogar einen Überschuss von einer halben Mrd. Euro vor. "Es beginn eine gute Zeit", verkündete Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in seiner ersten Budgetrede. Experten sehen die Pläne nüchterner, die Opposition kritisch.

Zahl der gemeldeten rassistischen Übergriffe auf Höchststand

Wien - Rassistische Vorfälle haben neuerlich zugenommen, besonders im Internet, zeigt der Jahres-Report von ZARA. Mittlerweile scheine sich "eine Art rassistischer Grundkonsens breitgemacht zu haben", konstatierte Geschäftsführerin Claudia Schäfer am Mittwoch. Gefordert wäre die Politik - aber die fördere diese Entwicklung noch, vermisste Schäfer eine klare Positionierung der Regierung. Gerichtet sind die Übergriffe vor allem gegen Muslime und Geflüchtete.

BVT-U-Ausschuss konzentriert sich auf vergangene fünf Jahre

Wien - Die SPÖ hat ihren Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) fertig gestellt und am Mittwoch schon im Nationalrat eingebracht. Untersucht werden soll die Periode zwischen Dezember 2013 und März 2018. ÖVP und FPÖ reagierten gelassen auf die Ankündigung.

Merkel sieht Deutschland "gespalten" und "polarisiert"

Berlin - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer ersten Regierungserklärung nach der Wiederwahl eingeräumt, dass Deutschland aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre "gespalten" und die Stimmung im Land "polarisiert" sei. Flüchtlingskrise und Euro-Krise hätten Deutschland "in beispielloser Weise gefordert", sagte sie am Mittwoch im Bundestag.

Russland vermutet Großbritannien hinter Giftaffäre

London/Moskau - Das russische Außenministerium hat den Einsatz eines russischen Kampfstoffes im Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien mit der Begründung, dass es mehr Opfer hätte geben müssen, entschieden zurückgewiesen. Außerdem wurde bei einem Diplomaten-Treffen die Vermutung geäußert, dass Großbritannien selbst hinter dem Anschlag stehe. Moskau hatte das Treffen anberaumt, um seine Sicht auf den Fall darzustellen. Viele Botschafter, darunter auch der britische, sagten aber ab.

EU genehmigt Monsanto-Übernahme durch Bayer unter Auflagen

Brüssel/Leverkusen - Die EU-Wettbewerbshüter haben die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutproduzenten Monsanto durch den deutschen Bayer-Konzern unter strengen Auflagen erlaubt. Der Agrarchemiekonzern Bayer habe Zusagen in Höhe von rund sechs Milliarden Euro gemacht, teilte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel mit. Der Konzern will den US-Konkurrenten für etwa 62,5 Milliarden US-Dollar (51 Mrd. Euro) übernehmen.

Mutmaßlicher Paketbomber von Austin sprengte sich selbst

Austin - Der mutmaßliche Bombenleger von Austin hat sich bei einer Verfolgungsjagd in die Luft gesprengt. Er wird für sechs Explosionen verantwortlich gemacht, bei denen in Texas seit Anfang März zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden waren. Der Polizeichef der texanischen Hauptstadt bestätigte am Mittwoch den Tod eines Mannes. Er warnte zugleich vor weiteren Sprengsätzen, die noch im Umlauf sein könnten. Außerdem könne der Mann Komplizen gehabt haben.

Wiener Börse tendiert knapp behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag leicht im Minus gezeigt. Der ATX verliert moderate 0,09 Prozent auf 3.480 Punkte, nachdem er zuvor drei Gewinntage in Folge absolviert hatte. Am Berichtstag herrschte international vor der am Abend anstehenden US-Leitzinsentscheidung Zurückhaltung. Unter den Schwergewichten in Wien verbilligten sich voestalpine um 0,7 Prozent. Vienna Insurance Group verteuerten sich 0,9 Prozent.

(Schluss) vef/ste/str