APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Opposition kritisiert "Spielgeld" für Strache und Kurz

Wien - Kritik an den Sondermitteln in den Budgets von Kanzler Sebastian Kruz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache haben SPÖ und NEOS geübt. "Kurz und Strache kratzen bei den Geringverdienern und bei der Mittelschicht das Geld zusammen, um ihre Wahlversprechen an Konzerne und Großspender einzulösen und bedienen sich selbst ungeniert am Steuergeld", meinte SPÖ-Klubobmann Schieder. Während im Budget die großen Zukunftsinvestitionen nicht zu finden seien, "gönnen sich die Regierungschefs extra Körberlgelder", empörte sich auch NEOS-Klubobmann Strolz.

Weg zur Regierungsbildung in Rom frei

Rom - Dank eines Abkommens zwischen der Mitte-rechts-Allianz um Ex-Premier Silvio Berlusconi und der populistischen Fünf Sterne-Bewegung sind am Samstag die beiden Präsidenten des italienischen Parlaments gewählt worden. Damit wird der Weg für den Rücktritt der Regierung von Paolo Gentiloni und die Bildung eines neuen Kabinetts in Rom frei. Neuer Präsident der Abgeordnetenkammer ist der Fünf Sterne-Spitzenpolitiker Roberto Fico, ein "Hardliner" der Bewegung um den Starkomiker Beppe Grillo.

Großdemos gegen Waffengewalt - Weltweite Solidarität

Washington - Es dürften die größte Anti-Waffen-Proteste in den USA seit Jahrzehnten werden: Hunderttausende Schüler wollen am Samstag landesweit für ein schärferes Waffenrecht demonstrieren. Alleine zur zentralen Kundgebung in der Hauptstadt Washington werden eine halbe Million Demonstranten erwartet. Der Aufruf kam von den Überlebenden des Schulmassakers in Florida. US-Präsident Donald Trump hielt sich nicht in Washington auf: Er verbrachte das Wochenende auf seinem privaten Luxusanwesen Mar-a-Lago.

Polizist erlag nach Geiselnahme in Frankreich Verletzungen

Paris - Der Polizist, der sich bei dem Anschlag auf einen Supermarkt in Südfrankreich gegen eine weibliche Geisel austauschen ließ, ist tot. Der 45-jährige Gendarm Arnaud Beltrame erlag seinen Verletzungen, teilte Innenminister Gerard Collomb mit. Beltrame wurde angeschossen und lebensgefährlich verletzt, bevor Spezialkräfte schließlich den Supermarkt im südfranzösischen Trebes stürmten. Mit dem Tod des Polizisten erhöhte sich die Zahl der Opfer bei dem islamistischen Angriff auf vier.

Weltweite Klimaschutzaktion startete in Sydney

Sydney - Licht aus für den Klimaschutz: In der australischen Metropole Sydney hat am Samstag die "Earth Hour" begonnen. Die berühmte Oper und die Hafenbrücke waren eine Stunde lang in Dunkelheit getaucht. Weltweit wollten sich am Samstag Millionen Menschen in 187 Ländern an der Aktion beteiligen. Die Lichter wichtiger Bauwerke sollten dabei jeweils um 20.30 Uhr ausgehen.

Ab Sonntag Sommerzeit - Uhren werden eine Stunde vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird dann wieder in der Nacht auf 28. Oktober zurückgewechselt. Die Sommerzeit wurde in Österreich im Jahr 1980 eingeführt. Sie hat ihren Ursprung in der Ölkrise von 1973 und sollte helfen, Energie zu sparen.

(Schluss) pat/vef