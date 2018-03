APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Kataloniens Ex-Präsident Puigdemont in Deutschland festgenommen

Kiel/Barcelona - Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Sonntag nach der Einreise aus Dänemark in Deutschland festgenommen worden. Grundlage für die Festnahme sei ein europäischer Haftbefehl, teilte ein Sprecher des Landespolizeiamts mit. Der 55-Jährige habe sich auf dem Rückweg aus Finnland nach Belgien befunden, sagte Puigdemonts Sprecher. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein prüft nun laut eigenen Angaben, wie lange Puigdemont auf Basis des europäischen Haftbefehls in Gewahrsam bleiben kann.

Regierung lädt AMS-Chef Kopf vor

Wien - Nach einem kritischen internen Revisionsbericht muss AMS-Chef Johannes Kopf, der den Bericht nach Eigenangaben selbst in Auftrag gegeben hat, nun zur Klarstellung bei der Regierungsspitze antreten, berichtet die "Kronen Zeitung". Demnach fordern Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eine Reform des AMS. Für diese Reform soll eine Task Force um die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) gebildet werden.

Finanzminister Löger verspricht mehr Geld fürs Heer

Wien - Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat in der Pressestunde am Sonntag mehr Geld für das Bundesheer ab 2020 versprochen. Er verwies aber darauf, dass im Zuge der Neuaufstellung der Luftraumüberwachung zu erwarten sei, "dass 2020 entsprechende Investitionen kommen werden müssen, die noch nicht berücksichtigt sind". Die frei verfügbaren Sonderbudgets für Kanzler und Vizekanzler wurden von Löger indes verteidigt.

Zuckerberg entschuldigte sich für Datenskandal

Menlo Park/London - Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat in der britischen Presse um Entschuldigung für die Datenaffäre rund um sein Unternehmen gebeten. Das weltgrößte soziale Netzwerk schaltete am Sonntag in mehreren Zeitungen ganzseitige Anzeigen. Darin wiederholte Zuckerberg sein Eingeständnis, dass es einen Vertrauensbruch gegeben habe. "Wir haben die Verantwortung, Ihre Daten zu schützen", schrieb der 33-Jährige. Er bedauere, dass sein Unternehmen nicht mehr dafür getan habe.

Cambridge Analytica soll Verbindung zu Brexit-Kampagne gehabt haben

London/Menlo Park - Die im Skandal um unerlaubte Wahlwerbung für Donald Trump unter Druck geratene Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica hat einem Bericht des britischen "Observer" zufolge auch im Brexit-Referendum über Umwege mitgewirkt. Cambridge Analytica (CA) ist demnach eng mit dem kanadischen Datenanalyse-Unternehmen AggregateIQ (AIQ) verbunden, das in der Brexit-Kampagne eine Rolle spielte. Die EU-Ausstiegskampagne des heutigen Außenministers Boris Johnson hatte 40 Prozent ihres Budgets in die Arbeit von AIQ gesteckt.

Mann soll in Linz tagelang neben toter Ehefrau gelebt haben

Urfahr/Linz - Ein demenzkranker Mann soll in Linz-Urfahr mehrere Tage neben seiner toten Ehefrau gelebt haben, ohne es zu bemerken. Der Mann soll geglaubt haben, sie würde schlafen. Erst als die im Ausland lebende Tochter ihre Mutter nicht erreichen konnte, wurden die Umstände entdeckt, berichtete die "Kronen Zeitung". Die 80-jährige Frau kümmerte sich alleine um ihren pflegebedürftigen Mann. Die Ehefrau soll auf der Couch beim Lesen gestorben sein.

Gegen Verkehrsinsel gefahren: Biker verstarb im Krankenhaus

Rankweil - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer, der am Samstag in Rankweil (Bezirk Feldkirch) bei einem Überholmanöver gegen eine Verkehrsinsel gefahren ist, ist noch am Abend im Landeskrankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war laut Zeugenaussagen zu schnell unterwegs gewesen und hatte die Insel auf der Fahrbahnmitte offensichtlich übersehen.

Osterfestspiele Salzburg 2019 wieder mit Wagner

Salzburg - Nach der Walküre im Jubiläumsjahr 2017 zeigen die Osterfestspiele Salzburg 2019 wieder eine Wagner-Oper: "Die Meistersinger von Nürnberg" in einer Inszenierung von Jens-Daniel Herzog. Bass Georg Zeppenfeld gibt sein Rollendebüt als Hans Sachs. "Das Werk ist eine weise Komödie", sagte Christian Thielemann, der künstlerische Leiter der Osterfestspiele Salzburg, am Sonntag.

