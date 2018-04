APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Neun Tote und viele Verletzte bei Protesten in Gaza

Jerusalem - Bei den neuen massiven Protesten an der Grenze des Gazastreifens zu Israel sind nach palästinensischen Angaben neun Menschen getötet und 1.354 weitere verletzt worden. Ein Sprecher der Gesundheitsbehörde in Gaza teilte am Samstag weiter mit, unter den Toten seien auch ein palästinensischer Journalist und ein 16-Jähriger. Die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas hatte vor einer Woche den "Marsch der Rückkehr" gestartet, insgesamt sollen die Proteste sechs Wochen lang andauern.

Puigdemont will zunächst in Berlin bleiben

Barcelona/Madrid - Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will vorerst in Deutschland bleiben. Bei einer Pressekonferenz in Berlin kündigte Puigdemont am Samstag an, sich an die Auflagen des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts zu halten und das Land nicht zu verlassen. Sobald das Verfahren beendet ist, wolle er allerdings an seinen bisherigen Exilort in Brüssel zurückkehren. Puigdemont sprach sich einmal mehr für eine internationale Vermittlung im Konflikt um die Zukunft Kataloniens aus.

Giftaffäre: Russland will mit Außenminister Johnson sprechen

Moskau/London - Im Streit um den Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal hat die russische Botschaft in London ein Treffen mit dem britischen Außenminister Boris Johnson beantragt. Botschafter Alexander Jakowenko warte seit langem auf ein Gespräch mit Johnson und habe eine Note an das Ministerium geschickt, um über die Ermittlungen in dem Fall zu sprechen, teilte Moskaus Vertretung in Großbritannien mit. Die russische Botschaft kritisierte außerdem, dass London eine Verwandte der Skripals nicht nach Großbritannien einreisen lässt.

FPÖ zog nach 111 Tagen in Regierung hochzufrieden Bilanz

Salzburg - Die FPÖ hat am Samstag im Kongresshaus Salzburg - zwei Wochen vor der Landtagswahl - einen Festakt zu 111 Tagen in der Bundesregierung begangen. "Endlich Fairness für uns Österreicher" lautete das Motto des Vormittags. "Die ersten 111 Tage sollen uns eines zeigen, dass es in dieser Kontinuität, Verlässlichkeit und tagtäglichen Umsetzung weitergehen wird", sagte Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Inhaltlich konzentrierte sich Strache auf die Steuer- und Sicherheitspolitik der Bundesregierung.

14 Tote bei Busunglück von Eishockey-Team in Kanada

Ottawa - Bei der Kollision eines Busses mit einem Lkw in der kanadischen Provinz Saskatchewan ist am Freitagabend (Ortszeit) ein großer Teil eines Junior-Eishockeyteams ums Leben gekommen. Die Mannschaft der Humboldt Broncos war auf dem Weg zu einem Play Off-Match, als es in der Nähe der Kleinstadt Tisdale aus noch ungeklärter Ursache zu dem Unfall kam. 14 Personen wurden getötet, darunter der Busfahrer. 14 weitere Businsassen wurden teilweise schwer verletzt.

Geländewagen raste in Cottbus in Fußgängergruppe

Cottbus - Ein Geländewagen ist am Freitagabend in Cottbus aus bisher ungeklärter Ursache in eine auf einem Gehsteig befindliche Fußgängergruppe gefahren. Zwei Menschen wurden verletzt. Ein 31-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden, es bestand laut Polizei aber keine Lebensgefahr. Ein 21-Jähriger, der am Bein verletzt wurde, verweigerte die Behandlung. Nach dem Fahrer wird gefahndet. Ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, konnte die Polizei am Samstag noch nicht sagen.

